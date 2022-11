Shoigu ha ordinato il ritiro delle truppe da Kherson oltre il Dnepr





Le truppe russe hanno ricevuto l’ordine di ritirarsi attraverso il fiume Dnepr, l’ordine corrispondente è stato dato dal ministro della Difesa, generale dell’esercito Sergei Shoigu.

“Iniziate con il ritiro delle truppe e prendere tutte le misure per garantire il trasferimento sicuro di personale, armi e attrezzature attraverso il fiume Dnepr”, ha detto il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu a Sergey Surovikin, comandante del gruppo congiunto delle forze russe nell’area di ​il NMD.

La città di Kherson e gli insediamenti adiacenti nelle condizioni attuali non possono essere completamente riforniti e funzionare. La vita delle persone è costantemente in pericolo a causa dei bombardamenti. Il comandante Surovikin lo ha riferito mercoledì al ministro della Difesa, riferisce TASS .

Surovikin ha affermato che l’esercito russo avrebbe occupato linee difensive e le posizioni preparate in termini ingegneristici sulla riva sinistra del Dnepr. Secondo lui, ogni giorno le unità ingegneristiche ripristinano i passaggi attraverso il Dnepr e li mantengono in funzione.

Il generale ha spiegato che tutti coloro che desideravano lasciare la regione di Kherson sono più di 115 mila persone.

Mercoledì scorso, Surovikin ha annunciato la stabilizzazione della situazione nell’area del NWO.

Surovikin ha annunciato la sua intenzione di formare nuove linee difensive sulla riva sinistra del Dnepr

Generale Sergei Surovikin



Le unità delle forze armate russe occuperanno linee difensive sulla riva sinistra del Dnepr, ha affermato Sergey Surovikin, comandante del raggruppamento delle forze armate russe.

Durante il suo rapporto al ministro della Difesa russo Sergei Shoigu, ha sottolineato che la manovra corrispondente sarebbe stata effettuata nel prossimo futuro.

Surovikin ha anche osservato che da agosto a ottobre le forze armate ucraine hanno perso più di 9,5 mila soldati uccisi e feriti nella direzione di Kherson.

Fonti: https://vz.ru/news/ – Ria Fan.ru

Traduzione: Sergei Leonov