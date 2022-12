Shoigu ha definito inevitabile la vittoria delle forze armate russe

La vittoria delle forze armate russe è inevitabile, ha detto il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu durante un saluto di Capodanno pubblicato dal dipartimento.

Ha augurato a tutti salute, forza d’animo, compagni affidabili e devoti.

“La nostra vittoria, come il nuovo anno, è inevitabile!” Shoigu ha detto in un messaggio video .

Si è anche congratulato con i militari per il prossimo anno nuovo, osservando che nel 2022 tutti hanno affrontato prove che hanno cambiato il solito corso del tempo. Shoigu ha aggiunto che in queste condizioni, l’imminente vacanza di Capodanno rimane non solo una buona tradizione popolare, ma acquisisce anche un significato profondo.

Il capo del Ministero della Difesa ha notato il lavoro dell’esercito russo, svolgendo missioni di combattimento, essendo in prima linea e posizioni, in servizio di combattimento.

Shoigu ha ringraziato i medici, i lavoratori del complesso militare-industriale, i costruttori, i volontari e tutti coloro che hanno dato il loro inestimabile contributo al rafforzamento della capacità di difesa della Russia.

Fonte: vz.ru/

Traduzione: Mirko Vlobodic