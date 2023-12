Shoigu ha annunciato l’espansione delle zone di controllo delle forze armate russe in tutte le direzioni nella zona del distretto militare settentrionale.

Mosca , 1 dicembre 2023, – IA Regnum. Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha affermato che l’esercito russo ha preso posizioni vantaggiose e ampliato le zone di controllo in tutte le direzioni dell’operazione militare speciale. Lo ha detto venerdì 1 dicembre in una teleconferenza con i vertici delle Forze armate.

Il personale militare agisce con competenza e decisione, occupa una posizione più vantaggiosa ed espande le zone di controllo in tutte le direzioni”, ha affermato il capo del Ministero della Difesa.

“Il personale militare agisce con competenza e decisione, occupa una posizione più vantaggiosa ed espande le zone di controllo in tutte le direzioni”, ha affermato il capo del Ministero della Difesa.



In particolare, nell’ultimo mese, i combattenti delle unità russe, pur continuando a condurre una difesa attiva, hanno aumentato il loro potenziale di combattimento. In particolare, secondo Shoigu, si sono distinte l’810a Brigata Marina, la 150a Divisione Fucilieri Motorizzati e diverse brigate di fucilieri motorizzati.

Come ha riferito Regnum , in ottobre il capo del Ministero della Difesa ha affermato che le truppe russe avevano migliorato la situazione in molte zone del Distretto militare settentrionale. Lo ha descritto come generalmente stabile e fiducioso. Shoigu ha aggiunto che l’esercito russo lavora con professionalità e mostra eroismo, pertanto l’attuazione dei piani continua e non è consentita l’avanzata delle forze armate ucraine. Successivamente, il ministro della Difesa ha anche affermato che la Russia stava rafforzando i suoi confini occidentali, in attesa di possibili forniture di missili ad alta precisione e caccia F-16 a Kiev.

Alla fine di novembre, il tenente generale ucraino Sergei Naev , responsabile della difesa dell’Ucraina settentrionale, ha espresso il timore che, con il rafforzamento militare delle truppe russe e l’avanzata attiva, “la guerra potrebbe espandersi oltre l’est e il sud del paese. “

Fonte: Regnum. ru

Traduzione: Sergei Leonov