di Pepe Escobar

SHENZHEN – In termini di manifestazioni di grande impatto, questa settimana nella capitale tecnologica cinese si è manifestata tutta la forza dello slancio storico. È lì che il futuro multinodale e multipolare ha preso forma in più di un modo: crescita economica, sicurezza, catene di approvvigionamento e continui mutamenti sullo scacchiere geopolitico.

L’Occidente, disorganizzato e con un atteggiamento arrogante, non era presente al tavolo delle trattative a Shenzhen. Non era nemmeno all’ordine del giorno. La sua misera missione non consisteva certo nel raccogliere qualche briciola dallo storico banchetto dei “Tre Grandi”. Lontano da Shenzhen, l’Impero della Pirateria si è assicurato che i produttori di armi americani rimanessero i fornitori privilegiati dell’Europa e che l’Europa pagasse i loro conti. Tutto qui.

L’immagine ha lasciato un segno indelebile nel Sud del mondo e in gran parte del Nord del mondo. In breve, il Presidente degli Stati Uniti è stato costretto a sedersi faccia a faccia, ben lungi dall’essere alla pari, con i leader di un partenariato strategico che gli Stati Uniti si sforzano incessantemente di isolare, sanzionare e soggiogare.

Questo elaborato rituale doveva avere luogo nel Regno di Mezzo, un paese estremamente ritualistico, con l’ultimo Imperatore Celeste come ospite, in un vecchio villaggio di pescatori che la Cina aveva trasformato in un Valhalla tecnologico e industriale in meno di quarant’anni, mentre “Exceptionalistan” era impegnato a procrastinare la fine della Storia.

La trasformazione di Shenzhen da polo di trasformazione per l’esportazione a potenza globale dell’innovazione è a dir poco sbalorditiva. In 45 anni, l’economia di questa ex zona economica speciale (ZES), grande la metà di Singapore, è cresciuta di oltre 14.300 volte.

Shenzhen (nella foto) è oggi la 31esima economia più grande al mondo. La regione di Shenzhen-Hong Kong-Guangzhou rimane il principale polo di innovazione a livello globale. E oltre il 90% dei progressi innovativi ha origine locale, grazie agli istituti di ricerca e sviluppo, ai ricercatori e agli investimenti concentrati in settori strategici emergenti a livello locale.

Nella Silicon Valley ci vogliono tre mesi per costruire un prototipo. A Shenzhen ci riescono in tre giorni. E, volendo, si può avviare immediatamente la produzione di massa.

I legami tra l’APEC e Shenzhen

Ah, quelle montagne tanto amate dagli acquerellisti cinesi. Ecco cosa ha dichiarato il presidente Xi al primo importante incontro bilaterale dell’APEC, ancor prima dell’arrivo di Trump: “Sotto la ferma guida del presidente Putin e mia, le relazioni sino-russe sono rimaste stabili come una montagna “. Sempre il primo giorno, Putin ha ufficialmente dichiarato il clamoroso fallimento delle sanzioni occidentali contro la Russia.

Questo è stato il quinto incontro tra Xi e Putin nel solo 2026. Il loro incontro bilaterale ha aperto la strada all’incontro trilaterale.

È ironico che tutto ciò sia accaduto all’APEC. Il forum di Cooperazione Economica Asia-Pacifico (APEC), fondato in Australia nel 1989, è un’invenzione americana. Riunisce 21 economie: Stati Uniti, Cina, Russia, Giappone, Corea del Sud, Australia, Nuova Zelanda, Canada, Messico, Cile, Perù, Indonesia, Malesia, Singapore, Thailandia, Vietnam, Filippine, Brunei, Papua Nuova Guinea, Hong Kong e Taiwan, sotto il nome di “Taipei Cinese”.

La missione dell’APEC era quella di regolamentare il commercio nella regione Asia-Pacifico (non “Indo-Pacifico”: un concetto assurdo del Pentagono che nessuno usa) all’interno del proverbiale sistema di “libero scambio” guidato dagli Stati Uniti (che è libero solo quando lo decidiamo noi).

La mia prima esperienza con l’APEC risale al 1994, l’anno in cui mi trasferii in Asia: ero in Indonesia, sotto la presidenza di Clinton 1.0, che fu accolto come una rock star. Erano bei tempi: il “miracolo dell’Asia orientale”, come lo definiva la Banca Mondiale, era nel pieno del suo svolgimento, tre anni prima della crisi finanziaria asiatica.

L’APEC si è quindi concentrata interamente sulla deregolamentazione, la privatizzazione e l’apertura di tutti i mercati possibili ai capitali, alle aziende e alla tecnologia americani. L’APEC ha definito le catene di approvvigionamento e ha sempre presentato il modello americano come la scelta ovvia. Chiamiamola l’americanizzazione dell’Asia.

La conferenza APEC 2026 di Shenzhen ha cambiato tutto, in meglio. Shenzhen è la sede di Huawei, DJI, Tencent e BYD. L’APEC è stata creata per contenere la Cina. Ciò che ha lasciato senza parole gli stranieri questa settimana a Shenzhen è stata la vastità dell’industria cinese al centro del mondo tecnologico.

E poi c’era la Russia, partner strategico della Cina, che fungeva da suo braccio destro, nonostante le innumerevoli sanzioni e l’esclusione dal sistema SWIFT, dal G7 e dal sistema finanziario occidentale. In termini di PIL nominale, la Russia è ora la più grande economia d’Europa: questo è semplicemente intollerabile per le élite europee, determinate a commettere un harakiri politico. Come ha osservato Putin con una certa soddisfazione, è il sistema del dollaro ad aver voltato le spalle alla Russia, non il contrario.

La Cina è il principale partner commerciale della Russia. Questa partnership strategica ha di fatto eliminato il dollaro statunitense e l’euro dagli scambi bilaterali. Il vice primo ministro russo Alexey Overchuk ha confermato che il 95% degli scambi bilaterali viene ora regolato in rubli e yuan. Il Sistema di pagamento interbancario transfrontaliero cinese (CIPS) costituisce la spina dorsale di questo sistema.

Cina e Russia si sono quindi presentate all’incontro con Trump con la stessa visione: due stati distinti, appartenenti a civiltà diverse, che agiscono come partner.

Il vero potere dell’APEC risiede nel suo Consiglio consultivo per le imprese, dove le aziende siedono a fianco dei leader politici e sviluppano proposte su commercio digitale, flussi di dati, standard di intelligenza artificiale, resilienza delle catene di approvvigionamento e minerali critici.

Tuttavia, il vertice APEC 2026 di Shenzhen non si è concentrato esclusivamente su accordi commerciali, la minaccia dei dazi, le catene di approvvigionamento e l’economia digitale. Le discussioni tripartite si sono focalizzate principalmente sull’Ucraina, la guerra contro l’Iran, lo Stretto di Hormuz, la denuclearizzazione e una potenziale nuova architettura di sicurezza.

Vertice APEC 2026

L’effetto “montagna” e la guerra contro l’Iran

La presenza dei Tre Grandi nella stanza rifletteva uno spostamento del centro di gravità globale verso l’Asia-Pacifico, che rappresenta oltre il 60% del PIL mondiale e conduce più del 68% degli scambi commerciali all’interno della regione. Il “sociopatico in capo”, le cui facoltà erano compromesse – e che, per la maggior parte, sembrava completamente sopraffatto dagli eventi – non sarebbe certamente stato in grado di rispondere alla domanda chiave: l’egemone accetterà di rinunciare al suo controllo?

L’approccio trilaterale ha inoltre chiarito in modo inequivocabile che nessuna questione globale di rilievo può essere risolta senza che le due principali potenze eurasiatiche agiscano di concerto attraverso il loro partenariato strategico. Questa deve essere la nuova logica operativa. Gli “euro-suicidi”, che producono e costruiscono ben poco, possono incolpare solo la propria incompetenza.

A un livello più concreto, si potrebbe sostenere che Trump avrebbe potuto considerare, di fronte a Xi e Putin, la possibilità di tentare di trasformare l’inevitabile declino imperiale in una sorta di discesa morbida, senza dover far saltare tutto in aria.

Ancora una volta, quindi, non si è trattato di una “Yalta 2.0”. Pechino non apprezza la metafora di Yalta, poiché all’epoca la Cina ne era esclusa, dato che l’ordine mondiale di allora – ora defunto – era stato plasmato da tre uomini occidentali.

A Shenzhen abbiamo assistito a un incontro tra due vincitori, legati da una partnership, e un semi-perdente. Nulla nella deludente dichiarazione finale lascia intendere che siano riusciti a trovare, almeno in questo primo incontro, un modo per scongiurare una guerra mondiale.

Potrebbe essere prematuro definire questa configurazione un “ordine di Shenzhen”, dove il potere si basa non solo sullo scacchiere geopolitico, ma anche sui progressi tecnologici in settori strategici all’avanguardia, dalla robotica all’intelligenza artificiale. Sebbene ciò segnali certamente la fine del G1, non è ancora la nascita del G3. Perché un G2 – Stati Uniti e Cina – esercita ancora una forte influenza sul G3.

I migliori analisti cinesi hanno colto bene la sfumatura: più che un G3, ciò che Shenzhen ha dimostrato è che nessuna di queste questioni – Ucraina, Iran, armi nucleari, governance dell’IA o catene di approvvigionamento – può essere risolta senza il partenariato strategico tra Russia e Cina.

Anche il Sud del mondo ha compreso la situazione: la strategia “al contrario di Nixon” è fallita miseramente fin dall’inizio. Nemmeno in un milione di anni Trump avrebbe potuto convincere la Russia ad accettare un accordo volto a isolare la Cina. Shenzhen, di fatto, ha posto fine a quel progetto.

Questa montagna, ancora una volta. Xi: le relazioni sino-russe sono “solide come una montagna, che né vento né pioggia possono scuotere “. Le tattiche in stile Kissinger impallidiscono al confronto con l’esercizio di una sovranità autentica da parte delle grandi potenze.

Prima di arrivare a Shenzhen, Trump si era vantato di voler porre fine alla guerra tra Stati Uniti e Iran – guerra che lui stesso aveva iniziato – e di voler discutere della denuclearizzazione (senza tuttavia includere le armi nucleari di questo “culto della morte”).

Alla fine, Trump non ha ottenuto alcun “accordo” sull’Iran, perché il partenariato strategico sostiene Teheran senza riserve. Inoltre, Xi ha incontrato prima Putin, ha paragonato il loro rapporto a una montagna e solo dopo è andato ad accogliere Trump all’aeroporto. I principali media statunitensi e il resto di un Occidente frammentato non possono ammettere che questo incontro trilaterale abbia rappresentato, a tutti gli effetti, il riconoscimento da parte di Washington della fine dell’egemonia unilaterale.

È estremamente significativo che Trump, il grande spaccone, abbia lasciato Shenzhen senza tenere una conferenza stampa. Ciò significa, tra le altre cose, che Russia e Cina gli hanno detto, inequivocabilmente, che deve porre fine, attraverso i canali diplomatici, alla guerra che ha scelto di scatenare contro l’Iran.

Non vi è alcuna indicazione che il messaggio sia stato recepito. Dopo un barlume di speranza proveniente dal paradiso tecnologico, i cani da guerra potrebbero ricominciare ad abbaiare già questo fine settimana.

Pepe Escobar

Fonte: GeoPolitics Prime

Traduzione: Luciano Lago