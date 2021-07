Sgominata in Venezuela la banda dei terroristi e mercenari colombiani

Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha sottolineato che l’operazione di polizia condotta dalle forze di sicurezza è riuscita a contrastare i piani, finanziati dalla Colombia, per destabilizzare il Venezuela.

” Abbiamo appena ottenuto un grande successo nella lotta contro le bande criminali, terroristi, formate, finanziate e armate dai paramilitari colombiani “, ha sottolineato il presidente durante un atto pubblico tenutosi questo sabato a Caracas, la capitale.

Maduro ha così fatto riferimento all’arresto di tre paramilitari colombiani, che fanno parte della banda criminale ‘Koki’, responsabile dei violenti fatti avvenuti a Caracas, la capitale venezuelana.

In questo senso, il presidente chavista ha bollato il governo colombiano come “mafia narco-terrorista” e ha denunciato che oltre a “minacciare” i confini del Paese, Bogotà è già diventata “una macchina per l’esportazione di mercenari e assassini” per generare caos nella zona. Non si contano i paesi dove la Colombia (su mandato di Washington) invia i suoi mercenari, dal Venezuela ad Haiti ed allo Yemen.

Sulla stessa linea, Maduro ha assicurato che, dietro le trame dei paramilitari colombiani, c’è il leader dell’opposizione venezuelana Leopoldo López, che “personalmente” guida questi gruppi dalla Spagna per porre fine al chavismo.

Il presidente ha anche annunciato che prima o poi la polizia e le forze militari del Venezuela troveranno i capi paramilitari delle bande che hanno colpito la tranquillità della gente nelle comunità del sud di Caracas.

Il presidente venezuelano ha sottolineato che le misure coercitive della Colombia non si limitano al caso di Caracas, poiché secondo le rivelazioni, diversi autori dell’assassinio del presidente di Haiti, Jovenal Moise, sono colombiani. Il presidente colombiano, Iván Duque, “lo sapeva e deve ammetterlo”, sottolinea. .

Questa posizione disumana, ha aggiunto Maduro, rivela che “la più grande minaccia per l’America Latina e i Caraibi è la mafia che è al potere in Colombia”, ha avvertito.

Da mercoledì scorso, gruppi criminali hanno organizzato scontri e sparatorie nel settore popolare noto come Cota 905 della capitale, e la violenza si è diffusa a sud ea ovest della città. I criminali avevano innescato sparatorie ed esplosioni nella zona, tenendo sotto controllo e terrorizzando i residenti dei quartieri El Paraíso, La Vega ed El Cementerio.

Arresto di mercenari colombiani in Venezuela



Dopo l’operazione delle forze di sicurezza i gruppi dei terroristi sono stati neutralizzati e sequestrate armi da guerra e munizioni. Le forze di polizia e della Guardia Nazionale continuano a presidiare la zona per prevenire atti di delinquenza degli antisociali e garantire la tranquillità dei quartieri della capitale.

Nota: Vari residenti della città di Caracas rimproverano il governo per non aver iniziato da tempo prima a mostrare la mano dura contro i gruppi di delinquenti che infestano la città di Caracas. Ci vogliono posti di blocco fissi e strutture di controllo diffuse nei vari quartieri per prevenire le attività dei delinquenti che si dedicano agli assalti armati ed alle rapine ai danni di cittadini ed esercenti. In molti si augurano che scenda in campo la Forza Armata Nazionale Bolivariana (FANB) per assicurare l’ordine in città e nei dintorni.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione e nota: Luciano Lago