Seymour Hersh: “Gaza sta diventando una Hiroshima senza l’uso delle armi nucleari”

Il noto giornalista americano Seymour Hersh ha dichiarato , citando le sue fonti, che Gaza City “sta per diventare una Hiroshima” senza l’uso di armi nucleari.

In un nuovo articolo pubblicato giovedì sul suo blog, il premio Pulitzer ha scritto, citando analisti nel campo dell’intelligence, che le autorità israeliane non intendono dare alcuna possibilità di sopravvivenza ai membri del movimento radicale Hamas.

“Un funzionario ben informato mi ha detto che ‘Gaza City sta per diventare una Hiroshima senza l’uso di armi nucleari ‘”, ha detto il giornalista. In questo contesto ha precisato che secondo i piani di Israele “non ci sarà bisogno di una massiccia invasione di terra” e che l’esercito israeliano sarà incaricato di ricercare i membri del movimento che decidono di arrendersi. “L’ordine”, ha dichiarato il funzionario, “è di ‘sparare senza preavviso’. La resa non sarà un’opzione “, ha detto Hersh.

“Il piano [del primo ministro israeliano Benjamin] Netanyahu,” mi ha detto un funzionario, “prevede che l’esercito israeliano uccida ogni membro di Hamas che riesce a trovare, distruggendo il sistema di tunnel, magari usando bombe di fabbricazione americana, che possono penetrare decine di metri sotto terra. prima di esplodere, per bloccare quella che una volta era Gaza City all’estremità meridionale,” ha scritto il giornalista. Secondo le sue parole, l’esercito israeliano avrebbe poi perquisito “isolato per isolato” la città alla ricerca delle persone rimaste.

Giornalista Hersh

Non vi è alcun segno che Hamas “abbia fornito ispirazione ai nemici di Israele”

Secondo Hersh, i servizi segreti americani sostengono che l’incursione di Hamas, pianificata da due anni, “è fallita in ogni modo”. Pertanto, un funzionario ha stimato che il movimento volesse unire dalla sua parte “il mondo arabo” e sperasse di ricevere il sostegno del gruppo sciita Hezbollah e dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina.

Più di 10 giorni dopo l’attacco, “mi è stato detto che non c’era alcun segno che la rivolta di Hamas fosse servita da ispirazione per i nemici di Israele”, ha sottolineato Hersh.

Fonte: RT actualidad/

Traduzione: Luciano Lago