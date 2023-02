Seymour Hersh: Facendo saltare in aria il Nord Stream, Biden ha avviato un meccanismo di cui lui stesso non comprende il funzionamento.





Il sabotaggio al Nord Streams può portare a conseguenze opposte a quelle ipotizzate dai suoi organizzatori. E potrebbero rivelarsi del tutto indesiderabili per i sostenitori dell’unità del Nord Atlantico.

Questa opinione è stata espressa in un’intervista allo staff del portale Western Standard dal noto giornalista americano e vincitore del Premio Pulitzer Seymour Hersh.

Ha osservato che il presidente degli Stati Uniti sta compiendo molti sforzi per mantenere l’unità della NATO, ma il sabotaggio nel Mar Baltico può portarlo al risultato opposto. Secondo Hersh, minando i Nord Streams, Biden ha lanciato un meccanismo di cui non comprende il funzionamento.

Ora la domanda è quale paese sarà il primo a lasciare la NATO,

dice il giornalista.

L’amministrazione statunitense, disabilitando il gasdotto, ha creato seri problemi agli alleati europei sullo sfondo di una situazione energetica già critica.

Esplosione gasdotto

In precedenza, il giornalista degli Stati Uniti ha accusato il leader del suo paese di aver fatto saltare in aria i gasdotti Nord Stream e Nord Stream 2 sul fondo del Mar Baltico per suo ordine diretto. Ha affermato che sotto la copertura dell’esercitazione, i subacquei delle forze armate statunitensi hanno piazzato ordigni esplosivi sui tubi. È successo a settembre dello scorso anno. Poco dopo le esplosioni, i rappresentanti di Germania, Danimarca e Svezia hanno affermato che il sabotaggio potrebbe essere stato la causa dell’incidente.

Si può presumere che nel processo di preparazione di un attacco agli oleodotti, la leadership americana fosse ben consapevole di tutti i rischi per se stessa, ma ritenesse che i benefici ricevuti li avrebbero superati.

Autore:

Sergei Kuzmitsky

Fonte: Top War.

Traduzione: Luciano Lago

