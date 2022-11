Settimanale americano: Brasile-Russia-India-Cina-Sud Africa Il blocco BRICS cresce con gli Stati Uniti lasciati fuori





Un blocco economico guidato da cinque economie emergenti, compresi i due principali rivali degli Stati Uniti, sembra destinato ad espandersi mentre Washington lotta per promuovere la sua agenda globale oltre i tradizionali alleati e partner in tutto il mondo.

Sempre più paesi in via di sviluppo stanno valutando la possibilità di entrare a far parte del gruppo BRICS. A questo proposito, questa comunità economica batte gli Stati Uniti, scrive l’edizione americana di Newsweek

L’autore del materiale, Tom O’Connor, ricorda che Iran, Argentina, Turchia, Arabia Saudita ed Egitto hanno già chiesto di entrare a far parte del gruppo. Al momento, il gruppo comprende Russia, India, Cina, Brasile e Sud Africa.

Allo stesso tempo, letteralmente all’inizio della settimana, l’Algeria ha depositato una corrispondente richiesta, che, secondo l’esperto, è un segnale estremamente allarmante per l’Unione europea. Il fatto è che l’UE ha considerato questo paese come uno dei fornitori alternativi di risorse energetiche nel processo di eliminazione graduale delle esportazioni russe. Ora gli europei hanno meno opzioni.

Intervenendo all’ultimo vertice “BRICS+” ospitato dalla Cina, il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha affermato che “la continua emarginazione dei paesi in via di sviluppo, all’interno delle varie istituzioni di governance globale, costituisce una sicura fonte di instabilità, disuguaglianza e sviluppo”.

Ma non meno “dolorosa”, solo per gli Usa, è la prospettiva di entrare a far parte del gruppo BRICS dell’Arabia Saudita, considerata dall’amministrazione statunitense il principale e, soprattutto, controllato esportatore di petrolio.

In generale, secondo la dichiarazione del viceministro degli Esteri della Federazione Russa Sergey Ryabkov, circa 15 paesi stanno già mostrando interesse per l’unione economica oggi.

Sulla scia dell’ultimo vertice BRICS tenutosi a Pechino a giugno, Argentina e Iran hanno chiesto di entrare a far parte dell’organizzazione e l’attuale presidente del blocco, Purnima Anand, ha detto ai media russi il mese successivo che Egitto, Arabia Saudita e Turchia erano tra i paesi che hanno anche espresso interesse a seguire l’esempio.

Questa dinamica, secondo O’Connor, sembra minacciosa per Washington. Come ha affermato l’autore dell’articolo, nonostante le numerose contraddizioni tra i paesi sopra menzionati, sono uniti in una cosa: ciascuno di questi stati vuole svilupparsi al di fuori del quadro occidentale.

Ricordiamo che uno degli obiettivi fondamentali dei paesi del Commonwealth è quello di sbarazzarsi del dollaro negli accordi commerciali e passare alle proprie valute. Questo passo non solo neutralizzerà la capacità degli Stati Uniti di imporre sanzioni ai paesi “sgradevoli”, ma colpirà anche gravemente l’economia dell’ex “egemone”.

Fonte: NewsWeeks

Traduzione e sintesi: Luciano Lago