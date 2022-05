SETTE MERCENARI STATUNITENSI SONO STATI UCCISI DALLE FORZE RUSSE NEL DONBASS – RAPPORTO

Sette mercenari statunitensi che stavano combattendo con le forze di Kiev nella regione del Donbass sono stati uccisi nello stabilimento di Krasitel nella città di Rubizhnoye, ha detto a RIA Novosti Apty Alaudinov, un assistente del capo della Cecenia.

Il filmato che mostra il passaporto di uno dei mercenari uccisi, Joseph Ward Clark, è emerso online in precedenza. Clark, originario di Washington, nato nel 1987, sarebbe stato un agente dell’intelligence statunitense.

“Il cittadino americano di cui stiamo parlando, Joseph Ward Clark, abbiamo anche il suo passaporto. Lui, infatti, si è opposto a noi nello stabilimento di Krasitel, ha cercato di resistere. Probabilmente, questa unità era considerata forze speciali. A quanto ho capito, c’erano sette americani”, ha detto Alaudinov. “Tutti sono partiti per un altro mondo, lasciando dietro di sé Javelin [missili guidati anticarro], documenti e le loro armi”.

Un numero imprecisato di mercenari statunitensi, molti dei quali sono probabilmente agenti dei servizi segreti, continua a combattere nei ranghi delle forze di Kiev. Finora, molti di loro sono stati uccisi. Il 29 aprile, le forze russe hanno ucciso il mercenario americano Willy Cancel, un ex marine che stava combattendo con una compagnia militare privata in Ucraina.

Mercenari si arrendono alle forze russe

Molti cittadini britannici stanno ancora combattendo nei ranghi delle forze di Kiev come mercenari. Il 15 maggio, il Daily Express ha rivelato che almeno tre ex soldati britannici con esperienza di combattimento in Afghanistan sono attualmente assediati insieme ai nazionalisti Azov presso l’acciaieria Azovstal nella città di Mariupol.

L’ultimo mercenario britannico ad essere ucciso dalle forze russe è stato Scott Sibley, un ex membro in servizio dell’esercito britannico. Secondo quanto riferito, è stato ucciso il 28 aprile.

Mentre molti mercenari stranieri che si sono precipitati in Ucraina dopo l’inizio dell’operazione militare speciale russa sono già fuggiti nei loro paesi, migliaia stanno ancora combattendo nelle file delle forze di Kiev. La maggior parte di coloro che sono rimasti sono più esperti e probabilmente operano come agenti di intelligence per i loro paesi.

Fonte: South Front

Traduzione: Luciano Lago