Sergey Glazyev: La guerra in Ucraina fa parte della strategia in cinque fasi di Brzezinski per smantellare l’Eurasia.

di Apocalisse

La prima fase è stata il colpo di stato del 2014.

La seconda fase consistette nella separazione dell’Europa dalla Russia, compresi gli attacchi contro il Nord Stream.

Le fasi tre, quattro e cinque – cambio di regime in Russia, distruzione dell’Iran e isolamento della Cina – sono tutte fallite.

“Considero la guerra in Ucraina parte di questa strategia.”

Finora l’amministrazione statunitense ha utilizzato la strategia di Brzezinski, che si articola in cinque fasi.

La prima fase consistette nella creazione di uno stato anti-russo in Ucraina. Ciò avvenne attraverso Maidan e il colpo di stato del 2014.

La seconda fase consistette nell’allontanare l’Europa dalla Russia.

Lo fecero un po’ più tardi, con attentati e il crollo dei gasdotti nel Mar Baltico.

La terza fase consisteva nell’organizzare una rivoluzione in Russia e portare al potere un regime sotto il controllo occidentale. Questa fase fallì.

La quarta fase, secondo il piano di Brzezinski, prevedeva la rovina dell’Iran. Anche questa fase fallì.

E la fase finale, la quinta fase, consistette nell’isolare la Cina.

Si trattava quindi di un piano in cinque fasi, ma non era realistico.

Ha fallito, e doveva fallire.

Hanno fatto tutto il possibile, ovvero scatenare una guerra in Europa.

Pertanto, la guerra in Europa non è stata creata dalla Russia, né dall’Ucraina. È stata creata dagli americani e dallo stato profondo occidentale, che stava tentando di attuare il piano Brzezinski.

Oggi, questo non funziona più.

Trump lo capisce.

In realtà, l’Europa è stata la principale perdente di questa guerra. Naturalmente, la situazione peggiore è quella dell’Ucraina e del popolo ucraino. Hanno perso le loro case; hanno perso il loro paese, di fatto.

Naturalmente, l’Ucraina è diventata vittima di questa strategia occidentale. Ma a rimetterci è stata l’Europa. E ora l’Europa si trova ad affrontare un’enorme crisi economica senza le materie prime russe, e i prezzi dell’energia in Europa sono i più alti al mondo.

La produttività è molto inferiore a quella della Cina. Pertanto, non ha alcuna possibilità di sopravvivere, e gli americani stanno cercando di sfruttare la situazione in Europa – intendo l’élite americana – per ricominciare, come accadde nel XX secolo durante le guerre in Europa, l’esodo di capitali e cervelli dall’Europa verso gli Stati Uniti .

Questo accade certamente, ma non su una scala tale da avvantaggiare gli Stati Uniti. Pertanto, oggi, la principale forza motrice della guerra in Ucraina è la corruzione in Europa, perché il regime corrotto di Zelensky fa parte del corrotto sistema politico europeo.

Credo, secondo alcune stime, che circa un terzo dei fondi che l’Europa destina all’Ucraina torni nelle mani dei politici europei sotto forma di tangenti. Tra l’altro, Musk lo afferma apertamente e, dato che Musk utilizza la tecnologia satellitare, sa tutto.

Fonte: Apocalypseos

Traduzione: Luciano Lago