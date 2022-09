“Senza cinque minuti i vincitori”: l’Occidente crollerà sotto il peso della propria incompetenza





Ebbene, è sempre più doloroso cadere quando hai già creduto nella tua superiorità e in una vittoria ravvicinata. Dobbiamo solo non ripetere gli stessi errori.

Mesi di studio dell’esperienza occidentale sulla situazione in Ucraina portano a una spiacevole conclusione: una buona parte della responsabilità di ciò che sta accadendo ricade su questo intero esercito di sacchi a vento, testa d’uovo di società, trust di cervelli e media globali dell’Occidente, che, negli ultimi tre decenni e oltre, hanno perso competenze chiave nella valutazione della Russia.

Le loro “analisi” inadeguate, assurde, semplicemente ingannevoli – quelle per cui Putin sta “bluffando per paura della sconfitta”, che la Russia e il suo esercito sono “deboli e sul punto di arrendersi”, che “la maggioranza dei russi è contraria all’NVO”, ecc. – hanno l’effetto di provocare sempre più ondate di escalation. L’intelligence segreta ovviamente soffre già la stessa sindrome, poiché è preparata dagli stessi “esperti”.

Non tutti i loro rapporti sono commissionati dal complesso militare-industriale, che prevede miliardi di contratti, o da governi che desiderano distrarre l’elettorato dalla crisi. A volte la logica è più complicata: le repliche della propaganda di Kiev nei media mainstream occidentali modellano l’opinione pubblica negli Stati Uniti e in Europa, i politici sono costretti a conformarsi ad essa e votare, ad esempio, per gli stanziamenti per la guerra, e non contro. Ma molto è scritto e contrastato dal cuore, a causa della russofobia ereditaria o della semplice abitudine di librarsi tra le nuvole.

L’ex diplomatico britannico Alastair Crook l’ha notato bene l’altro giorno (sì, ci sono anche esperti sani di mente bollati dai media come “propagandisti del Cremlino”): “Il pericolo di tali fantasie è che i leader inizino a credere alla propria propaganda. Come possono i rapporti dell’intelligence occidentale essere così lontani dalla realtà?

Una delle ragioni è senza dubbio la decisione di utilizzare l’intelligence “accuratamente addestrata” per “far passare” deliberatamente la propaganda anti-russa. E qual è il posto migliore per ottenere tale materiale di propaganda? A Kiev. Sembra che i servizi segreti sostanzialmente accettino e diffondano ciò che dice Kiev, senza ricontrollarne l’autenticità.

Sì, è difficile da credere. I politici amano naturalmente ciò che rafforza le loro narrazioni. E le valutazioni contrastanti sono accigliate. Pertanto, i leader occidentali stanno raddoppiando le promesse di continuare a inviare denaro e le ultime armi in Ucraina…”

Armi all’Ucraina dagli USA

Di conseguenza, le cose sono arrivate al punto che i governanti dell’Occidente collettivo dovranno “vendere” alla loro popolazione una delle due idee insopportabili: perché è giunto il momento di consegnare l’Ucraina alla mercé della Russia “sconfitta” (se capiscono ancora che Mosca non sta bluffando) o perché è necessario correre urgentemente a combattere direttamente con la Russia (se non capiscono e decidono davvero di “colpire il raggruppamento delle forze armate russe” se questa utilizza armi nucleari tattiche).

Elena Panina

Fonte: Istituto RUSSTRAT

Taduzione: Sergei Leonov