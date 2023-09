Sentiamo il ghiaccio che si spezza sul lago ghiacciato delle relazioni USA-Russia

di MK Bhadrakuma

Qualsiasi osservatore esperto della politica russa sa che è meglio valutare lo stato del tango russo-americano dalle trame secondarie, spesso oscure e inosservate, lontano dall’anfiteatro dove i gladiatori incrociano le spade. Ecco perché è opportuno esplorare due strade riguardo alla crisi ucraina.

Il primo è l’incontro tra il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e il suo omologo indiano, S. Jaishankar, a Giakarta a margine del vertice dell’Asia orientale, e il secondo è l’arrivo inaspettato del segretario di Stato americano Antony Blinken a Kiev. Entrambi questi eventi si sono verificati mercoledì. Il traffico di criptovalute tra Giakarta, Kiev, Mosca e Washington deve essere stato molto intenso nelle ultime 48 ore.

Il resoconto russo dell’incontro tra Lavrov e Jaishankar afferma che i due ministri “ hanno avuto uno scambio di opinioni sulle questioni più urgenti delle relazioni bilaterali e sulle questioni internazionali… Un desiderio reciproco di aumentare il coordinamento in formati multilaterali, principalmente in seno alle Nazioni Unite, così come all’interno del SCO, BRICS e G20, è stato evidenziato ”.

Chiaramente, quello che ha giustificato questo incontro è stato il febbrile tentativo dell’India di forgiare un linguaggio sull’Ucraina per la dichiarazione del G20 che avrebbe consentito al governo Modi di rivendicare un trionfo diplomatico.

La settimana scorsa Lavrov aveva avvertito che ” non ci sarà alcuna dichiarazione generale [del G20] a nome di tutti i membri se la nostra posizione non sarà rispecchiata “. Ma Jaishankar sa che un assioma della diplomazia russa è “ mai dire mai ”.

Sembra improbabile che Mosca si opponga al fatto che Modi tenga un trofeo quando il G20 si concluderà domenica. Anche per il presidente Biden, un Modi di successo diventa un partner più efficace nell’Indo-Pacifico.

Inoltre, il comunicato stampa della Casa Bianca sottolinea che “durante il suo soggiorno a Nuova Delhi, il presidente Biden saluterà anche la leadership del primo ministro Modi all’interno del G20 e riaffermerà l’impegno degli Stati Uniti nei confronti del G20 come principale forum di cooperazione economica, ospitandolo anche nel 2026 ”.

Una formula di compromesso sull’Ucraina può ancora essere negoziata. Se così fosse, i suoi parametri saranno un indicatore della misura in cui Mosca e Washington sono propense ad avvicinare i rispettivi interessi e aspettative.

Nel frattempo, il 6 settembre, Blinken ha intrapreso una visita atipica a Kiev. Non aveva il fuoco nello stomaco. Per una volta, non ha minacciato la Russia né messo in ridicolo Putin dal suolo ucraino. Inoltre non ha mostrato molto entusiasmo per la controffensiva di Kiev.

Si è invece concentrato sulle orribili sofferenze umane causate dalla guerra, sul ripristino della democrazia ucraina dopo il conflitto e sulla ricostruzione della sua economia. Blinken ha ripetutamente affermato che avrebbe effettuato la visita sotto la direzione di Biden. Alla presenza del presidente Zelenskyj, Blinken ha detto :

“Noi negli Stati Uniti siamo determinati a continuare a camminare al vostro fianco. Il presidente Biden mi ha chiesto di venire, per riaffermare con fermezza il nostro sostegno, per garantire che massimizziamo gli sforzi che noi e altri paesi stiamo facendo per affrontare la sfida immediata della controffensiva, nonché gli sforzi a lungo termine per aiutare l’Ucraina a costruire una forza per il futuro che può scoraggiare e difendere da future aggressioni, ma anche lavorare con voi e sostenervi mentre vi impegnate nel lavoro fondamentale di rafforzamento della vostra democrazia e di ricostruzione della vostra economia ” .

Parole commoventi, ma nessun discorso di vanagloria sulla liberazione della Crimea, sulla continuazione della lotta contro il campo russo o sulla necessità di costringere la Russia a lasciare i territori annessi e a negoziare con la Russia solo da una posizione di forza. Durante la conferenza stampa congiunta tra Blinken e il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, quest’ultimo ha affermato di aver avuto una discussione ” sostanziale ” sulla fornitura di razzi a lungo raggio, ATACMS, a Kiev. Ma Blinken evitò l’argomento.

L’aspetto più insolito della visita di Blinken è che si è protratta per un secondo giorno. Questa è probabilmente la prima volta che Blinken trascorre una notte in Ucraina. Il primo giorno, Blinken aveva un programma piuttosto serrato per incontrare Kuleba, Zelenskyj e il primo ministro Denis Shmigal, ma l’itinerario per il secondo giorno [7 settembre] è rimasto aperto. È ovvio che è venuto a Kiev per discussioni serie.

È ipotizzabile che Biden sia interessato ad aprire colloqui di pace tra Mosca e Kiev, ora che la controffensiva ucraina non è riuscita a raggiungere i suoi obiettivi politico-militari e ci sono preoccupanti segnali di indebolimento del sostegno alla guerra per procura in America ed Europa, mentre un’offensiva russa potrebbe sferrare il colpo finale all’esercito ucraino. Secondo stime russe e occidentali, solo negli ultimi tre mesi, dall’inizio della ” controffensiva ” di Kiev , sono stati uccisi dai 65.000 ai 70.000 soldati ucraini.

Inoltre, in un’interessante coincidenza, il 6 settembre la Verkhovna Rada, il parlamento ucraino, ha approvato la nomina di Rustem Umerov a ministro della Difesa, in sostituzione di Alexei Reznikov. Tartaro di Crimea nato in Uzbekistan (URSS), Umerov non ha esperienza militare. Ma Zelenskyj si fida di lui e gli americani lo accettano.

Ciò che distingue Umerov è che è stato uno dei principali negoziatori durante i colloqui di pace con la Russia a Istanbul nel marzo dello scorso anno, che hanno portato a un documento concordato (che Zelenskyj ha poi ritrattato sotto la pressione anglo-americana). È stato anche determinante nella negoziazione dell’Iniziativa sui cereali del Mar Nero (il cosiddetto accordo sui cereali Ucraina-Russia), diventata operativa nel luglio dello scorso anno a Istanbul. Si tratta di una goccia nell’oceano di cui occorre tenere debitamente conto.

Il 7 settembre, un giorno dopo la nomina di Umerov, il Ministero della Difesa turco ha annunciato ad Ankara: ” Stiamo seguendo da vicino gli eventi in corso tra Russia e Ucraina che minacciano seriamente la sicurezza della nostra regione e del mondo intero. Confermiamo che siamo pronti a svolgere un ruolo attivo e di assistenza nel garantire un cessate il fuoco e una pace stabile, oltre a fornire un sostegno globale per alleviare la crisi umanitaria ” . Vale la pena notare che il ministro della Difesa turco Yasar Guler era appena tornato dalla Russia come membro della delegazione che lunedì ha accompagnato il presidente Recep Erdogan a Sochi.

Un’altra coincidenza, il 7 settembre, il governatore ad interim della regione di Zaporizhia, Yevgeny Balitsky (nominato dal Cremlino), ha dichiarato alla TASS che Russia e Ucraina avevano bisogno di una piattaforma neutrale dove i due paesi potessero negoziare Balitsky ha risposto ad una domanda specifica della TASS sull’attuale possibilità di negoziati tra Russia e Ucraina. Ha continuato affermando:

“ Dovrebbe esserci una piattaforma negoziale da qualche parte – a livello dei ministeri degli Esteri, a livello di altri paesi mediatori. Ci vogliono persone che purtroppo sono disimpegnate dalla situazione. Sarebbero in grado di affrontare la questione in modo obiettivo e pragmatico, ma sarebbe necessario che ci fosse un tavolo da qualche parte dove i rappresentanti autorizzati potessero interagire. Ciò consentirebbe di risolvere i problemi dello scambio di prigionieri di guerra o, ad esempio, la questione della moratoria sui bombardamenti delle centrali nucleari. Ciò andrà a beneficio di tutti, anche in tempo di guerra, per quanto cinico possa sembrare.

In ogni caso, dovrebbe esserci una sorta di piattaforma. Potrebbe segnare l’inizio di discussioni più approfondite. E qualcosa potrebbe venirne fuori. E, forse, riusciremo a risolvere pacificamente il compito fissato dal presidente ”.

Non commettere errori, Balitsky è un politico esperto di Melitopol che proviene da una famiglia di militari che ha prestato servizio nell’esercito sovietico e ha prestato servizio due volte nel parlamento ucraino da quando è entrato in politica nel 2004. Non c’è dubbio che abbia parlato su istruzioni dal Cremlino.

Inoltre, Putin ha incontrato Balitsky al Cremlino due settimane fa. Le osservazioni di Balitsky sono state tempestive e Blinken e i suoi ospiti ucraini non avrebbero mancato il messaggio che Mosca è aperta ai negoziati.

Anche se si sentono crepe sul lago ghiacciato delle relazioni russo-americane, il fatto che Biden e Lavrov arrivino oggi a Delhi per il vertice del G20, che si terrà fino a domenica, aumenta l’incanto della scena.

MK Bhadrakumar

Fonte: Indian Punchline

Traduzione: Luciano Lago