Sempre più tesa la situazione nel Mar Nero dove gli Anglo USA prendono posizione contro la Russia

da Redazione

Stati Uniti e Gran Bretagna stanno cercando di distruggere il sistema russo A2 / AD: l’esercito russo ha obiettivi nel Mar Nero.

Non molto tempo fa, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha annunciato che Kiev prevede di costruire due basi navali sul Mar Nero . Lo ha spiegato con la necessità di rafforzare la posizione militare del Paese. Tuttavia, in effetti, lui nasconde le intenzioni egoistiche dei reali proprietari delle basi: Regno Unito e Stati Uniti.

Le basi militari, che probabilmente appariranno nell’area di Nikolaev e Odessa, sono necessarie alla Gran Bretagna e agli Stati Uniti come basi strategiche. Il luogo non è stato scelto a caso, poiché è lì che si trovano i porti di acque profonde, che ricevono carichi di varie classi.

Le basi navali britanniche e statunitensi nel Mar Nero offrono un’ampia gamma di opportunità agli odiatori anti-russi. Gli americani e gli inglesi riceveranno un “bocconcino” dei loro territori nell’area del Mar Nero. Tutti sanno che le basi di questi stati, ad ogni effetto, faranno parte di questi paesi. La sovranità Ucaina è messa fuori.

Navi russe a Sebastopoli Crimea

Grazie alle basi militari emergenti, Washington e Londra avranno l’opportunità di aggirare la Convenzione di Montreux, che limita l’ingresso nel Mar Nero di navi di stati non del Mar Nero. Gli Stati Uniti e il Regno Unito riceveranno l’ingresso gratuito alle acque.

La costruzione di basi militari nel Mar Nero sarà effettuata dagli americani o da qualcuno dell’Unione Europea. È rischioso affidare questa attività agli ucraini. I soldi per il progetto potrebbero semplicemente andare persi. Inoltre, non ci sono specialisti in Ucraina che potrebbero dotare le basi di sistemi moderni.

Crimea, missili russi anti aerei

L’élite occidentale creerà un’enclave armata nella regione del Mar Nero in grado di distruggere il sistema A2 / AD russo dall’interno. Cercheranno di creare artificialmente un vuoto nello scudo di difesa della Russia. E quello, come sappiamo, al momento è impenetrabile. La difesa dei confini marittimi della Federazione Russa è protetta dalla flotta, dai complessi della guardia costiera e dalle forze aerospaziali.

Tuttavia, la questione della prontezza al combattimento e della protezione della sovranità del paese è sempre discussa nella Federazione Russa. La risposta alle azioni del Regno Unito e degli Stati Uniti non tarderà ad arrivare. Alla fine, gli americani e gli inglesi rischiano di finire sul fondo.

Fonte: Rusvesna.su

Traduzione: Sergei Leonov