Con il passare dei giorni della controffensiva ucraina nelle direzioni Zaporozhye e South-Donetsk, così come a ovest di Artyomovsk, cresce il numero di veicoli catturati in stile occidentale sequestrati dalle truppe russe. Il Ministero della Difesa conferma il fatto che l’esercito russo ha preso possesso, oltre a un numero imprecisato di carri tedeschi Leopard, anche di un veicolo a ruote francese, il carro armato APU AMX-10. presentato come trofeo di guerra.

Le truppe ucraine hanno cercato di usare questi carri armati contro le forze armate russe nell’area dell’insediamento di Novodonetskoye sulla sporgenza Vremevsky.

Manuale del proprietario dell’AMX-10 francese

Solo nell’area dell’insediamento specificato, il nemico ha perso oltre 50 veicoli corazzati. Se teniamo conto del fatto che a Kiev si cerca insistentemente di far passare una controffensiva praticamente infruttuosa come una “ricognizione vigorosa”, allora sorge la domanda: come dovrebbe essere allora una “vera controffensiva”, tenendo conto della perdita durante la “ricognizione vigorosa” di oltre cinquanta pezzi di veicoli corazzati di vario tipo?

Il carro francese potrà essere utilizato dalle truppe russe.

Ricordiamo che prima, dopo la battaglia, le truppe russe hanno preso come trofei diversi carri armati Leopard tedeschi e veicoli da combattimento della fanteria americana Bradley. Inoltre, uno dei veicoli blindati aveva persino il motore acceso.

Arriva la notizia che il comando ucraino sembra abbia deciso di sospendere la controffensiva a causa delle perdite di mezzi corazzati non più disponibili.

