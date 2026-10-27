Sembra che stiano per destituire Netanyahu.

di Raw News

Netanyahu si è ora ritrovato invischiato con l’esercito israeliano e con lo stesso popolo israeliano.

La storia narra che il 27 ottobre 2026 Israele terrà le elezioni per la Knesset e che, secondo i sondaggi, Netanyahu è sull’orlo della sconfitta, mentre l’opposizione, guidata da Gadi Eizenkot (ex capo di stato maggiore dell’esercito), è in vantaggio con un margine ristretto.

Netanyahu teme di perdere il lavoro.

Decise quindi di giocare di nuovo la carta dell’Iran: andò in giro a dire alla gente “L’Iran è un pericolo e io sono l’unico che può proteggervi “, pubblicò immagini di Tel Aviv con l’esplosione di una bomba atomica, alludendo al pericolo delle armi nucleari iraniane, e ricominciò a parlare di una nuova escalation con l’Iran, presentandosi come l’unico uomo della sicurezza in grado di salvare il popolo israeliano dalla perdizione.

La sorpresa è arrivata due giorni prima delle elezioni, quando il Canale 12 israeliano ha rivelato una notizia sconvolgente: Netanyahu aveva ordinato al capo di stato maggiore dell’esercito, Eyal Zamir, di condurre un attacco militare contro l’Iran prima delle elezioni.

La seconda sorpresa è stata che Zamir ha rifiutato l’ordine, affermando: Dobbiamo prima discuterne e capire esattamente quali saranno le conseguenze, e dobbiamo stipulare un accordo legale firmato da tutte le leadership politiche.

L’esercito temeva che quest’operazione avrebbe scatenato una guerra totale con l’Iran in un momento estremamente critico, proprio alla vigilia delle elezioni, e ancor più, nutriva dubbi sulle motivazioni: era davvero nell’interesse della sicurezza nazionale? O serviva solo a favorire le possibilità di Netanyahu alle elezioni?

Quando la notizia è trapelata, la situazione interna è esplosa:

• Il capo di stato maggiore Eyal Zamir e molti leader militari hanno annunciato il loro rifiuto di lavorare senza un piano chiaro e senza la piena approvazione.

• Figure dell’opposizione come Eizenkot lo hanno accusato di giocare con la sicurezza dello Stato per vincere o posticipare le elezioni, e di essere disposto a sacrificare vite umane pur di rimanere al potere.

Eizenkot ha dichiarato in un discorso molto duro: Avverto Netanyahu: non osare anteporre i tuoi interessi politici alla sicurezza dello Stato.

• Avigdor Lieberman (leader del partito Yisrael Beytenou): ha intentato una causa contro Netanyahu, definendo le sue azioni un tradimento e un compromesso sulla sicurezza dello Stato per vincere o posticipare le elezioni.

• Yair Lapid, uno dei leader dell’opposizione, ha dichiarato: Netanyahu vuole l’escalation e lo scontro con l’Iran solo per rimandare le elezioni, quest’uomo ha deviato dalla retta via, siamo obbligati a rimandarlo a casa.

• Il ministro della Difesa Katz e il suo staff più stretto vogliono calmare la situazione, soprattutto perché quest’ondata contro Netanyahu è fortissima: hanno dovuto smentire la notizia e affermare che non ci sono disaccordi, in modo da evitare il panico e mantenere la situazione a loro favore.

In sintesi, in Israele l’esercito ha affermato una cosa sola: “Non andremo in guerra per le elezioni”.

Netanyahu pensava di poter iniziare una guerra con l’Iran prima delle elezioni, in modo che la gente lo votasse o che lo Stato rinviasse o annullasse le elezioni; una mossa stupida da parte di un tipo sciocco in un momento fin troppo ovvio, e l’esercito, insieme ai leader politici, lo ha boicottato dicendogli: la sicurezza non è un gioco.

La cosa più assurda è che Netanyahu lo ha già fatto diverse volte, intensificando sempre le parole e lanciando minacce a destra e a manca prima di ogni elezione. Ogni volta, il popolo israeliano e l’opposizione si sono lasciati ingannare e lui ha vinto, il che dimostra che la coscienza israeliana è molto debole e facilmente manipolabile con le parole.

Ma questa volta non è passato inosservato come le volte precedenti, perché era ovvio anche a un cieco, non un lavoro maldestro mascherato come le volte passate…

Fonte: Fonti Riservate

Traduzione: Luciano Lago