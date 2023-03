Sei palestinesi uccisi, decine feriti nell’attacco israeliano al campo di Jenin occupata, Almeno sei palestinesi sono stati uccisi e più di una dozzina feriti durante un raid delle forze israeliane nel campo profughi di Jenin nella Cisgiordania occupata.

Il ministero della Sanità palestinese, in una breve dichiarazione di martedì, ha identificato una delle vittime come il 26enne Mohammad Wael Ghazawi, affermando che il giovane palestinese “è stato ucciso da proiettili delle forze di occupazione (israeliana) al petto a Jenin”.

Altre vittime sono state identificate come Majd Mohammad Huseinieh, 26 anni, Tareq Ziad Natour, 27, Ziad Amin Zareini, 29, Abdul Fattah Hussein Khrousheh, 49, e Mutasem Nasser Sabbagh, 22.

Ha aggiunto che almeno altri 16 palestinesi sono stati feriti nel brutale raid, che ha coinvolto, secondo i rapporti, dozzine di veicoli blindati, elicotteri militari, cecchini, droni e bulldozer.

Il ministero ha inoltre affermato che due dei feriti erano in condizioni critiche. Uno di loro è stato colpito al petto e l’altro al bacino.

L’agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa ha affermato che le forze dell’esercito israeliano hanno lanciato un missile contro una delle case del campo.

Il fumo potrebbe essere visto fluttuare dalla casa, testimoni hanno detto all’agenzia di stampa Anadolu.

Un servizio di Palestine TV ha anche affermato che unità speciali israeliane si sono nascoste in auto civili per prendere d’assalto il campo e assediare la casa. “I veicoli militari accompagnati da un bulldozer hanno seguito l’auto civile per assediare il campo”, ha aggiunto.

Nel frattempo, l’esercito israeliano ha affermato in un breve comunicato che le sue “forze stanno attualmente operando nel campo (profughi) di Jenin” nel nord della Cisgiordania, aggiungendo che stavano attaccando il campo per arrestare il palestinese che avrebbe ucciso due coloni israeliani ” nell’attentato a Huwara”, una città palestinese situata nella provincia di Nablus, in Cisgiordania.

Il 26 febbraio, due coloni israeliani Hallel Yaniv, 21 anni, e Yagel Yaniv, 19 anni, dell’insediamento di Har Bracha, sono stati uccisi a colpi d’arma da fuoco, con le autorità israeliane che hanno affermato in seguito che Ghazawi aveva presumibilmente aperto il fuoco da distanza ravvicinata contro la loro auto prima di fuggire dalla scena, apparentemente a piedi.

Soldati Israeliani

Il regime israeliano ha intensificato la sua repressione su Nablus e la vicina città di Jenin dalla fine di dicembre dello scorso anno, quando Benjamin Netanyahu è diventato ancora una volta il primo ministro del regime a capo di un gabinetto di partiti di estrema destra e ultraortodossi.

Alla fine di gennaio, le forze israeliane hanno sparato e ucciso almeno 10 palestinesi e ferito più di una dozzina di altri durante un violento raid nel campo profughi.

Sessantuno palestinesi, compresi i civili, sono stati uccisi nel 2023, ha dichiarato il mese scorso il ministero della Salute palestinese.

Nota: I crimini di Israele rimangono sempre impuniti e tutti i leader occidentali si recano regolarmente in Israele per compiacere il regime e commemorare l’Olocausto, dimenticando le vittime di questo regime che pratica il massacro, l’assassinio dei palestinesi e l’apartheid. Oggi è stata la volta del presidente del Senato italiano, Ignazio La Russa.

Fonte: Press Tv

Traduzione: Luciano Lago