Seguire Zelenskiy ci fa abbracciare le SS – Il caso del Canada

di Robin Philpot

I deputati canadesi, come lemming gettati nel baratro, cercano disperatamente un capro espiatorio per scagionarsi dall’aver riservato una standing ovation a Yaroslav Hunka, ex combattente nazista della 14a divisione Galizia delle Waffen SS. Il loro capro espiatorio, il presidente della Camera dei Comuni. Ma loro non possono scagionarsi così facilmente.

Fanno fatica a riconoscere che nessuno ha rifiutato di applaudire, nessuno è rimasto seduto, nessuno ha lasciato la Camera dei Comuni. Mentre tutti abbiamo visto foto di assemblee naziste in cui c’erano una o due persone che non applaudivano, che non dicevano Heil Hitler, nel Parlamento canadese non ce n’erano!

Tuttavia, è bastato ascoltare l’inizio dell’elogio dell’oratore per rifiutarci di alzarci, applaudire e gridare SLAVA UKRAINA. Yaroslav Hunka, ha detto il presidente, “ha combattuto per l’indipendenza dell’Ucraina contro i russi durante la seconda guerra mondiale”.

Quindi ha combattuto contro di noi. Contro le truppe canadesi e del Quebec.

Piccolo promemoria: un milione di giovani canadesi andarono a combattere in Europa contro i nazisti, compreso il padre dello scrivente. Centomila morirono in combattimento o rimasero gravemente feriti.

Circa 150 prigionieri canadesi presi durante lo sbarco in Normandia furono torturati e uccisi dalla Divisione 12 delle Waffen SS.

Ed ecco che il parlamento che li ha inviati lì per combattere contro i nazisti e per la libertà, per compiacere Zelenskij, fa una standing ovation a un collega delle Waffen SS, il reggimento più letale di Hitler.

Heinrich Himmler, che formava la divisione ucraina delle SS, andò a trovarlo in Ucraina (c’era l’eroe del parlamento canadese lì?) e disse che gli ucraini erano stati fortunati a essersi liberati degli ebrei e che se lui, Himmler avesse ordinato loro di uccidere tutti i polacchi lo farebbero con gioia.

Cosa che hanno fatto. Il che spiega la richiesta di scuse che la Polonia ha inviato al Canada.

SS. Divisione Galizia, militanti ucraini

Questa è solo la punta dell’iceberg.

Tutti i parlamentari hanno cantato lo slogan SLAVA UKRAINA. I media non ne parlano. Tuttavia, è risaputo che questo slogan è quello degli alleati ucraini dell’esercito nazista. Lo slogan è ispirato a Heil Hitler. I due furono esposti fianco a fianco mentre l’esercito tedesco avanzava verso est nel giugno 1941. E i seguaci di Stepan Bandera lo cantarono.

C’è di più: tutti conoscono la storia del nonno di Chrystia Freeland, Michael Chomiak, che lei nel 2017 elogiò dicendo che pensava ai suoi nonni che lottavano per la libertà, ma nessuno ne parla. Non lo ha mai rinnegato.

Monumento in Canada alla Diivione Galizia SS

Inoltre, nonno Chomiak portò con sé tutti i suoi archivi quando il Canada lo accolse (come tanti altri ex nazisti ucraini). Era fiducioso che sarebbe tornato in Ucraina, ma non sapeva che avrebbe dovuto aspettare fino al 2023. E li ha anche depositati nell’Archivio provinciale dello stato dell’Alberta, dove si può leggere ciò che ha scritto e pubblicato, compresa una celebrazione del “vittoria” a Dieppe, ovviamente quella dei nazisti.

Esistono in Canada due monumenti ai nazisti (uno a Oakville vicino a Toronto, un altro a Edmonton) eretti da organizzazioni finanziate in particolare dal governo canadese nell’ambito della sua politica multiculturale.

CONCLUSIONE:

SEGUIRE ZELENSKIY CI CONdurrà TRA LE BRACCIA DELLE SS

(Nella foto in alto: l’anziano nazista ex SS, seduto fra i deputati canadesi)

Fonte: le-pied-a-papineau/

Traduzione: Gerard Trousson

Nota: In Italia giornalisti e presentatori televisivi hanno sempre negato ed accusato di mentire coloro che indicavano la presenza di nazisti nella giunta ucraina di Kiev.