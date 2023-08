24 commenti su “Segnali inequivocabili della sconfitta in Ucraina

Altri segnali che l’Occidente sta perdendo e reagisce di conseguenza in Ucraina

di Larry Johnson

Dopo 18 mesi di infiniti incoraggiamenti e speranze gonfiate, le potenze occidentali stanno ora lottando per affrontare la realtà che stanno perdendo la faccia in Ucraina. Il segno più evidente è che Southfront.org è stato rimosso da Internet. Alla faccia della libertà di espressione. Puoi continuare a seguire Southfront su Telegram qui. Southfront è una fonte di notizie legittima. L’unico problema è che non accetta di seguire le bugie occidentali.

Un altro canarino nella miniera che invia segnali che l’ossigeno si sta esaurendo è questo articolo del Washington Post di venerdì, ” L’intelligence statunitense afferma che l’Ucraina non riuscirà a raggiungere l’obiettivo offensivo chiave “. L’articolo è fantastico. Ecco i punti salienti:

” La comunità dell’intelligence statunitense ritiene che la controffensiva ucraina non raggiungerà la città chiave del sud-est di Melitopol, hanno detto al Washington Post persone che hanno familiarità con le previsioni riservate, una conclusione che, se si rivelasse corretta, significherebbe che Kiev perderebbe il suo principale obiettivo di tagliare il ponte terrestre della Russia verso la Crimea nella campagna di quest’anno.

Questa cupa valutazione si basa sulla brutale abilità della Russia nel difendere i territori occupati attraverso una falange di campi minati e trincee, e dovrebbe indurre Kiev e le capitali occidentali a puntare il dito sul perché una controffensiva che ha richiesto decine di miliardi di dollari di armamenti e militari occidentali, oltre all’attrezzatura e non ha raggiunto i suoi obiettivi ”.

Se solo avessero letto Sonar21.com , sarebbero giunti a questa conclusione molto prima. Non bisogna essere Clausewitz o Sun Tzu per capire che un’offensiva che non sia accompagnata da superiorità aerea e da un’efficace artiglieria mobile e difesa aerea mobile fallirebbe contro un avversario trincerato e pesantemente corazzato. Cosa avrebbero potuto bere quei pagliacci?

“ L’Ucraina ha lanciato la controffensiva all’inizio di giugno nella speranza di replicare l’incredibile successo avuto lo scorso autunno nella penetrazione nella regione di Kharkiv.

Ma nella prima settimana di combattimento, l’Ucraina ha subito pesanti perdite a causa delle difese russe ben preparate, nonostante una serie di attrezzature occidentali recentemente acquisite, inclusi veicoli da combattimento statunitensi Bradley, carri armati tedeschi Leopard 2 e veicoli di sminamento specializzati .

Un’altra volta. Le forze di terra non hanno alcuna possibilità di successo contro un nemico trincerato che ha la superiorità aerea e una grande forza di droni. Questa è incompetenza militare su larga scala. I veicoli che tentano di attraversare in punta di piedi un campo minato mentre i russi hanno addestrato la loro artiglieria su questi approcci non è altro che una missione suicida.

” La Russia ha tre principali linee di difesa lì e poi città fortificate”, ha detto. “La domanda non è solo se l’Ucraina può superarne uno o due, ma se può superarli tutti e tre e avere forze sufficienti dopo l’attrito per ottenere qualcosa di più grande, come prendere Tokmak o qualcos’altro.

Quella prospettiva desolante, comunicata ad alcuni repubblicani e democratici a Capitol Hill, ha già scatenato un gioco di colpe in riunioni a porte chiuse. Alcuni repubblicani sono ora riluttanti ad accettare la richiesta del presidente Biden di ulteriori 20,6 miliardi di dollari in aiuti all’Ucraina, visti i modesti risultati dell’offensiva. Altri repubblicani e, in misura minore, democratici aggressivi hanno criticato l’amministrazione per non aver inviato prima armi più potenti in Ucraina.

I funzionari statunitensi respingono le critiche secondo cui i caccia F-16 oi sistemi missilistici a lungo raggio come ATACMS avrebbero ottenuto un risultato diverso. “Il problema rimane quello di sfondare la principale linea di difesa della Russia, e non ci sono prove che questi sistemi sarebbero stati una panacea”, ha detto un alto funzionario dell’amministrazione .

Ai tempi in cui ero alla CIA, avevamo un termine per la conclusione di Captain Evidence – lo chiamavamo “No Messing Up Analysis”. L’F-16 non è un prodigio. Non ha poteri magici. È un velivolo che può essere facilmente identificato dal robusto sistema di difesa aerea integrato della Russia e verrà abbattuto. Che Dio abbia pietà dei piloti di questi aerei se mai riusciranno ad arrivare sul luogo della battaglia.

La pubblicazione di questo articolo sul Washington Post è solo un altro segno dell’indebolimento del sostegno degli Stati Uniti all’Ucraina. È un segnale che la comunità dell’intelligence statunitense non è più sul carro ucraino.

