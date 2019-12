Segnali di cedimento del Governo Macron in Francia sul tema delle pensioni

da Redazione

Parigi, 16 dic. (Prensa Latina) Il ministro dell’Economia francese, Bruno Le Maire, ha mostrato oggi che il governo potrebbe modificare la sua riforma pensionistica prevista all’età minima di 64 anni come requisito per andare in pensione con tutti i benefici.

‘Questa età di riferimento è una soluzione ragionevole. Tuttavia, non mi piacerebbe influire sul resto dei grandi progressi sociali dell’iniziativa, questo che non è altro che un modo semplice per l’equilibrio finanziario “, ha dichiarato in un’intervista al canale televisivo BFM.

La presentazione della riforma nello scorso mercoledì , da parte del Primo Ministro Edouard Philippe, includeva l’età controversa, che senza cambiare quella ufficiale di pensionamento, 62 anni, avrebbe comportato il lavoro fino all’età di 64 anni per ricevere bonus ed evitare sconti, una decisione sostenuta con il massimo di aspettativa di vita e invecchiamento della popolazione.

L’annuncio aveva generato un totale rifiuto nei sindacati, incluso il riformista e vicino alla Confederazione del lavoro democratica francese (CFDT) ufficiale, il cui segretario generale, Laurent Berger, ha stimato che l’esecutivo “ha superato la linea rossa” e per la prima volta da 5 Dicembre, quando è iniziato lo sciopero contro il piano, ha chiamato i suoi iscritti per unirsi alla protesta.

Le Maire ha difeso nelle sue dichiarazioni il piano del governo, una delle promesse elettorali del presidente Emmanuel Macron, e ha lamentato lo scenario di confronto prevalente, per il suo impatto sulla società.

A tale proposito, ha confermato l’adozione di misure a sostegno dei commercianti colpiti dallo sciopero, un’azione che la maggior parte dei sindacati e delle forze politiche di sinistra e della “destra populista” ritengono necessaria in vista delle conseguenze negative della riforma per i pensionati.

Gli esperti concordano sul fatto che il sistema di punti universale, proposto per sostituire gli attuali 42 ani a regime, colpirebbe i pensionati francesi, come è accaduto in Svezia e in altri paesi europei.

Scioperi e manifestazioni in Francia



Le misure prese dal governo di Parigi hanno creato malcontento ed aperta ribellione nei lavoratori di tutti i settori che sono scesi in sciopero generale, paralizzando i trasporti ed altri servizi pubblici e costringendo il governo a rivedere tale misura per non rischiare la rivolta sociale.

Quanto accade in Francia dimostra che la deriva dei governi neoliberisti, improntati alle misure antipopolari, può essere fermata da una forte opposizione dei ceti popolari quando questi sono decisi e compatti a scendere in sciopero ed a manifestare per la difesa dei diritti sociali che i governi filo bancari vogliono abolire in ossequio alle politiche di austerità dettati dalle oligarchie di Bruxelles.

Un forte segnale anche per l’Italia e altri paesi dove i governi hanno contato per molto tempo sulla rassegnazione e sulla passività dei ceti popolari narcotizzati dalla propaganda e manipolazione dei media del sistema.

Luciano Lago