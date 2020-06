Segnale per la Russia. Come la Polonia diventa un alleato chiave degli Stati Uniti in Europa

A Varsavia, questo messaggio è stato chiamato falso e lo stesso premier Duda in seguito aveva spiegato che Fort Trump è più di una base militare, ma una serie completa di passaggi per espandere la presenza degli Stati Uniti nella repubblica polacca.

Tuttavia, risulta che nel 2019, Varsavia e Washington hanno firmato un accordo per aumentare il contingente statunitense in Polonia da 4,5 mila a 5,5 mila e, nell’ultima riunione, Trump ha annunciato che un numero ancora maggiore di truppe statunitensi sarebbe stato trasferito nella repubblica polacca, in questo periodo dalla Germania. Secondo informazioni non confermate del quotidiano polacco Dziennik Gazeta Prawna, 30 aerei da combattimento F-16 insieme a 2.000 soldati americani possono essere inviati in un paese europeo dove già esistono 5.000 soldati americani.

Come lo stesso Trump ha sottolineato, la sua decisione di aumentare la presenza degli Stati Uniti in Polonia sarà un “segnale potente” per la Russia. A proposito di questo, il presidente ha anche osservato che Washington spera di andare d’accordo con Mosca, nonostante abbia annunciato piani per schierare truppe.

Segnale a Berlino

riferimenti alla Russia in un modo o nell’altro sono apparsi durante la conferenza stampa di Trump e Duda. Il presidente polacco ha espresso il suo malcontento per la dipendenza dei paesi europei dalle risorse energetiche russe, ha affermato quale pericolo potrebbe comportare il ritiro delle truppe statunitensi per l’Europa, ha citato l’annessione della Crimea, l’occupazione russa di Lugansk e Donetsk e la guerra in Georgia come esempio.

A sua volta, il presidente Trump ha ricordato più spesso non il problema di Mosca, ma quello di Berlino. Vale la pena ricordare che l’incontro tra Duda e Trump ha avuto luogo nel contesto del deterioramento delle relazioni tra Stati Uniti e Germania, che il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas ha recentemente definito “complesso”.

Trump in precedenza aveva annunciato la sua intenzione di ridurre il contingente militare americano in Germania a causa del fatto che Berlino spende fondi insufficienti per la difesa sotto la NATO. Secondo i media europei e americani, questa decisione è stata presa senza consultare la Germania o altri paesi membri dell’alleanza. Come riportato dall’agenzia AFP, Washington intende ridurre il numero dei suoi militari in Germania a 25 mila persone (dagli attuali 34,5 mila). Parte di questi soldati dovrebbero andare in Polonia.

Ufficiali polacchi NATO

Come ha ricordato il presidente degli Stati Uniti durante una conferenza stampa con Duda, a differenza di Varsavia, Berlino non spende abbastanza denaro per la NATO (solo l’1,38% del PIL invece del 2%), acquista anche energia dalla Russia e partecipa a il progetto Nord Stream – 2 »

“[La Germania] spende miliardi di dollari per l’acquisto di energia russa e quindi dovremmo poi proteggerli dalla Russia. Non funziona. Penso che sia molto brutto “, ha detto Trump. Ha inoltre ricordato che Varsavia è uno dei pochi paesi dell’alleanza che ha mantenuto la sua promessa e ha speso il 2% del suo PIL nazionale in spese per la difesa.

Trasferimento di potere

Sin dai tempi della guerra fredda, la Germania occidentale è rimasta il principale centro di difesa della NATO, dove hanno servito decine di migliaia di truppe statunitensi. La Germania ha ancora il maggior numero di soldati americani, più che in qualsiasi altro paese europeo. Ad esempio, le installazioni militari americane a Stoccarda sono diventate il fulcro delle missioni americane in Afghanistan e Iraq.

Tuttavia, a causa delle differenze politiche tra Washington e Berlino, il ruolo del principale alleato militare degli Stati Uniti in Europa potrebbe gradualmente spostarsi in Polonia, uno dei membri più diligenti dell’Alleanza del Nord Atlantico. Il paese non solo fornisce una testa di ponte per le forze statunitensi, ma investe miliardi di dollari nella creazione e nella manutenzione di infrastrutture militari sul suo territorio.

Inoltre, Varsavia sta attivamente modernizzando le sue attrezzature militari obsolete dell’era sovietica, sostituendole con nuovi sviluppi americani. L’anno scorso, la Polonia ha adottato un nuovo piano di modernizzazione tecnica per il 2026, che prevede l’assegnazione di quasi $ 50 miliardi per l’acquisto di caccia statunitensi di quinta generazione, veicoli aerei senza equipaggio, elicotteri d’attacco, missili a corto raggio, sottomarini. e sistemi di difesa informatica. Varsavia prevede inoltre di acquistare fino a otto batterie di difesa aerea Patriot. All’inizio del 2020, la Polonia e gli Stati Uniti hanno firmato un accordo multimilionario per l’acquisto di 32 caccia F-35A. Grazie a ciò, il Paese ha tutte le possibilità di diventare una delle principali forze aeree della NATO. Nel 2020,

La presenza militare americana a lungo termine in Polonia è progettata non solo per rafforzare le relazioni tra Varsavia e Washington, ma anche per portarle a un nuovo livello. Inoltre, potrebbe non essere solo la cooperazione in materia di sicurezza, ma anche l’attuazione di progetti congiunti di commercio ed energia, lavorando su un atomo pacifico. Una strategia di impegno a lungo termine rafforzerà i legami dei paesi, aumenterà l’importanza della Polonia come forza regionale e contribuirà a mantenere l’ordine statunitense stabilito in Europa, anche se una nuova amministrazione dovesse apparire alla Casa Bianca a novembre che rifiuta la rotta di Donald Trump.

“In un momento in cui Washington è sempre più in conflitto con l’establishment politico europeo, la Polonia, con la sua totale subordinazione alle direttive di Washington, può ricordare ad entrambe le sponde dell’Atlantico l’importanza della cooperazione politica, non solo della cooperazione in materia di sicurezza. Se la Polonia è in grado di formulare una visione strategica ampia e avvincente della sua associazione con Washington, allora ci sarà motivo di parlare di una “nuova Europa”, scrive The Hill. Allo stesso modo, non poteva mancare, quanto molti giornali atlantisti scrivono esaltando la funzione dell’alleato fedele, la Polonia, che assume il ruolo del “primo ella classe” nella cooperazione con la potenza USA

Mosca osserva

La cooperazione militare tra gli Stati Uniti e la Polonia è attentamente monitorata a Mosca, dove ricordano che Washington “distrugge costantemente” la sicurezza in Europa.

Inoltre, il ministero degli affari esteri polacco ha ricordato i costi dello stato “di prima linea”.

“Se Varsavia vuole consapevolmente ritagliarsi una nicchia per sé nello stato di uno stato di prima linea, accettando forze straniere sul suo territorio su base continuativa, probabilmente dovrà realizzare tutti i costi associati a questa posizione. Anche per la propria sicurezza ”, ha dichiarato il vice ministro degli Esteri Alexander Grushko.

