Secondo quanto riferito, l’Egitto ha inviato truppe in Siria per sostenere le forze di Assad

TEHERAN (Tasnim) – Secondo quanto riportato dai media turchi, l’Egitto ha inviato quasi 150 soldati in Siria per sostenere le forze militari del paese fedeli al governo Bashar al-Assad.

Il rapporto afferma che i soldati erano stati inviati nella campagna di Aleppo, nella zona di Idlib attraverso l’aeroporto militare di Hama, ha affermato l’Agenzia Anadolu, citando fonti militari affidabili.

Ha aggiunto che le truppe erano state successivamente schierate nell’area di Khan al-Asal nella campagna occidentale di Aleppo e intorno alla città di Saraqib nella campagna meridionale di Idlib.

Si dice che i soldati egiziani siano stati schierati con armi leggere in prima linea contro le cosiddette “fazioni moderate” dell’opposizione siriana.

Idlib ospita numerosi gruppi miliziani antigovernativi che ricevono il sostegno turco. Alla fine dello scorso anno, la Siria ha lanciato un’operazione anti-terrorismo contro i militanti sponsorizzati all’estero dopo che non sono riusciti a onorare un accordo di riduzione delle forze tra Ankara e Mosca.

Le tensioni idlib sono aumentate alla fine di febbraio dopo che un attacco aereo da parte delle forze siriane ha ucciso decine di soldati turchi, che la Russia ha affermato di essere “nelle formazioni di battaglia di gruppi terroristici”.

Poco dopo, Ankara aveva intrapreso la sua quarta incursione in Siria, soprannominata Spring Shield, che ha intensificato le tensioni di Idlib.

La Turchia ha gestito numerosi posti di osservazione in Idlib dal 2018, quando ha raggiunto un accordo con la Russia.

Il 5 marzo, la Russia e la Turchia, che sostengono le parti opposte nel conflitto siriano, hanno raggiunto un accordo su un regime di cessate il fuoco a Idlib, dove l’aggressione turca contro il governo siriano aveva rischiato di iniziare una guerra.

Truppe egiziane in Libia

Secondo l’accordo, pattuglie congiunte russo-turche avrebbero assicurato un corridoio largo sei chilometri lungo l’autostrada M4 che collegava le due province governative di Latakia e Aleppo.

Il cessate il fuoco consolida anche il controllo siriano sull’autostrada M5 che collega la capitale Damasco alle principali città di Hama, Homs e Aleppo.

Nota: La notizia dello schieramento di un primo contingente egiziano in Siria (notizia che in un primo momento era stata smentita ma poi confermata anche da fonti turche), segna una svolta nella decisione egiziana di contrastare l’espansione turca nell’area del Mediterraneo, in Libia come in Siria e su altri fronti. Questo avrà delle conseguenze importanti nel campo geopolitico che riguarda l’assetto degli equilibri nel Mediterraneo.

