Secondo il quotidiano Aydınlık, l’Ucraina ha bloccato 21 navi nel porto di Odessa. Kiev li usa come scudi umani.

La pubblicazione rileva che stiamo parlando di 17 navi turche e altre 4 che navigano sotto bandiera turca. Tutti loro sono bloccati nel porto di Odessa a causa del fatto che l’Ucraina non rilascia autorizzazione a salpare, presumibilmente a causa della minaccia rappresentata da altre navi e di altri pericoli.

L’Ucraina non vuole che queste navi partano, citando una sorta di “pericolo” e riferendosi anche alle mine lasciate in mare. La Russia ha aperto un corridoio di sicurezza, ma si continua a non far passare le persone e le navi,scrive un quotidiano turco.

La pubblicazione suggerisce che in caso di partenza di navi straniere, gli abitanti della città portuale ucraina diventeranno chiaramente un bersaglio e “Odessa cadrà presto”. Pertanto, è vantaggioso per Kiev trattenere queste navi: queste navi sono come uno scudo umano per le forze ucraine che difendono Odessa.

Secondo un’altra versione della pubblicazione, le autorità ucraine non hanno fretta di rilasciare navi turche a causa di possibili provocazioni. Ad esempio, se durante l’assalto alla città l’esercito russo tocca una proprietà turca, Ankara può presentare reclami a Mosca e quindi un paese terzo sarà coinvolto nel conflitto. Questo è il calcolo di Kiev.

In un modo o nell’altro, risulta che l’uscita per le navi straniere dal porto di Odessa è ancora chiusa e questo sta provocando una crisi nei rifornimenti alimentari.

Le sanzioni contro la Russia decretate dall’Occidente e gli effetti del conflitto in Ucraina rischiano di provocare una carestia internazionale, come denunciato dal segretario delle Nazioni Unite, Guterres.

Fonti: Agenzie

Traduzione e sintesi: Luciano Lago