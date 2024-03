Secondo l’audio trapelato, i soldati tedeschi pianificano attacchi al ponte di Crimea

Nell’audio gli alti funzionari della Bundeswehr menzionano anche che i loro colleghi americani e britannici “sono direttamente coinvolti nel conflitto” in Ucraina da molto tempo.

I servizi segreti russi hanno intercettato una comunicazione degli alti comandanti militari tedeschi in cui questi discutono come bombardare il ponte di Kerch , che collega la penisola di Crimea con la terraferma russa, come riferito dalla direttrice del gruppo RT Margarita Simonián .

Nella registrazione il ponte di Crimea non viene nominato direttamente, ma si parla piuttosto di “ponte orientale”, anche se geograficamente lì esiste solo un ponte strategico.

La conversazione registrata a cui fa riferimento Simonián ha avuto luogo il 19 febbraio 2024 tra diversi alti ufficiali delle forze armate tedesche (Bundeswehr). Si tratta in particolare dell’ispettore dell’aeronautica tedesca Ingo Gerhartz, del capo della direzione delle operazioni e delle esercitazioni del comando dell’aeronautica Frank Gräfe, nonché di altri due alti ufficiali militari.

“Obiettivi interessanti”

Nell’audio l’ispettore dell’aeronautica tedesca Ingo Gerhartz discute con altri ufficiali la strategia per l’eventuale fornitura di missili da crociera Taurus nel contesto del continuo rifiuto del cancelliere Olaf Scholz di consegnare quelle armi a Kiev.

“Nessuno sa perché la cancelliera federale blocca queste forniture”, dice all’inizio dell’audio, suggerendo poi la consegna a Kiev di 100 missili di questo tipo in due lotti.

“Esatto, questo non cambierà il corso delle ostilità. Ecco perché non vogliamo consegnarli tutti. E non tutti allo stesso tempo . Forse 50 nella prima tranche, poi, forse, ci sarà un’altra tranche di 50 missili”, ha spiegato.

“Ho imparato dai miei colleghi francesi e britannici che la situazione con i [missili] Storm Shadow e Scalp è simile a quella delle carabine Winchester. Potrebbero chiedersi: ‘Perché dovremmo fornire più missili se lo abbiamo già fatto, il che? Lo fa la Germania adesso?'”, dice Gerhartz nell’audio.

Durante la conversazione, un ufficiale del Centro delle operazioni aeree del Comando spaziale della Bundeswehr, soprannominato Frostedt, ha parlato di due “obiettivi interessanti” che l’esercito ucraino potrebbe attaccare: “il ponte a est e i depositi di munizioni superiori”.

“Il ponte a est è difficile da colpire, essendo un bersaglio piccolo, ma il Taurus potrebbe farcela e potrebbe colpire anche i depositi di munizioni”, dice.

“Non sto suggerendo l’idea del ponte, voglio semplicemente capire in modo pragmatico cosa vogliono . E cosa dovremmo insegnargli”, aggiunge.

Da parte sua, un altro soldato, soprannominato Fenske, ha espresso dubbi sulla capacità dei missili Taurus di infliggere gravi danni al ponte di Crimea. “Abbiamo lavorato intensamente su questo argomento e, sfortunatamente, siamo giunti alla conclusione che il ponte è come una pista di atterraggio a causa delle sue dimensioni. Pertanto, potrebbero essere necessari più di 10 o 20 missili. Riusciranno solo a fare un buco e danneggiare il ponte,” dice nella registrazione trapelata.

Nell’audio, alti funzionari della Bundeswehr (le forze armate tedesche) menzionano anche che i loro colleghi americani e britannici “sono direttamente coinvolti nel conflitto ucraino da molto tempo”, ha osservato Simonián sul suo canale Telegram.

“Cosa ne penserà Annalena Baerbock?”

Dopo aver riferito dell’esistenza di questo audio di 40 minuti, Simonián ha annunciato che si rivolgerà “con una domanda giornalistica ufficiale ” all’ambasciatore della Repubblica Federale di Germania, al suo ministro degli Esteri e cancelliere Olaf Scholz, che in precedenza avevano assicurato che la NATO non è e non parteciperà al conflitto ucraino.

“Come va interpretato in effetti? Non è ora che la Russia ricordi attivamente alla Germania come sono finiti i bombardamenti russi sui ponti per la Germania l’ultima volta ?”, ha chiesto il giornalista.

Ad una domanda su questa fuga di notizie, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov l’ha definita “sorprendente da un lato”, anche se “non dall’altro”.

“Sappiamo per certo che partecipano soldati della NATO che si travestono da mercenari o da altre persone non appartenenti alle forze armate dei paesi della NATO”, ha dichiarato durante il Forum diplomatico ad Antalya (Turchia).

In questo senso la portavoce del Ministero degli Esteri russo, María Zajárova, ha commentato la controversia in attesa delle reazioni politiche e mediatiche interne alla Germania.

“Chissà cosa ne penserà Annalena Baerbock. La stampa tedesca ha una buona ragione per dimostrare la sua indipendenza e porre domande. E la nostra stampa ha un argomento di attualità da discutere con l’ambasciata tedesca a Mosca”, ha scritto sul suo canale Telegram. .

Fonte: RT Actualidad

Traduzione: Luciano Lago