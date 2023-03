di Andrei Martyanov

Prima prendere nota di questo :

Le armi nucleari tattiche russe potrebbero arrivare in Bielorussia già quest’estate, ha rivelato sabato il presidente russo Vladimir Putin. Mosca sta completando la costruzione di un deposito specializzato per queste armi, mentre Minsk ha ripetutamente chiesto che vengano dispiegate sul suo territorio, ha aggiunto Putin. Il sito in Bielorussia sarà pronto entro il 1 luglio, ha detto Putin al canale televisivo Russia 24. Il presidente ha anche affermato che Mosca non ha intenzione di cedere il controllo delle sue armi nucleari tattiche a Minsk e dispiegherebbe le proprie armi solo in Bielorussia. Non ha specificato quando esattamente le armi sarebbero state trasportate nel nuovo sito. »

Non c’è assolutamente nulla di sensazionale e questo messaggio è rivolto principalmente alla Polonia, per ogni evenienza. La portata di questo buon vecchio Iskander è di 500 chilometri (ciò non significa che Iskander con una portata più lunga non apparirà presto) e quando è posizionato leggermente a ovest di Minsk copre esattamente metà della Polonia e “migliora” anche il comportamento degli Stati baltici . Mosca e Minsk fanno parte dello Stato dell’Unione di Russia e Bielorussia ed è naturale fare militarmente ciò che i paesi alleati decidono di fare all’interno dei loro confini.

Quando si tratta di economia reale, Putin non sta bluffando :

“ Gli incendiari intendono inviare più di 400 carri armati in Ucraina. Lo stesso vale per le munizioni. Durante questo periodo, produrremo nuovi carri armati e anche i carri armati esistenti saranno modernizzati, che saranno più di 1600, e il numero totale di carri armati della Federazione Russa sarà tre volte il numero di carri armati delle forze armate dell’Ucraina , e anche più tre volte ”.

So che alcuni al Pentagono si stanno grattando la testa ma, come ho anche accennato nel mio video, il numero effettivo di carri armati prodotti e aggiornati in Russia quest’anno potrebbe arrivare fino a 3000, la maggior parte dei quali nuovi tipi di carri armati, principalmente T -90M tipo Proryv. Per quanto riguarda i T-14 Armata, nessuno conosce il numero effettivo, ma si sa che ora sono più di cento e almeno due battaglioni (circa 60 carri armati, all’incirca) si stanno addestrando per lo schieramento in prima linea. Sono anni che parlo di “modalità rivelazione”.

Nel frattempo, anche l’Henry Kissinger Fossil ha recentemente ricevuto una rivelazione concludendo che la nuova Guerra Fredda è molto più pericolosa di quella vecchia. Niente scherzi, genio – sulla stessa linea: l’acqua è bagnata,

E già che ci sei, potresti anche prestare attenzione a questo video sui vettori del Regno Unito, anche se alcuni dei fatti sono alquanto discutibili, ma nel complesso vale la pena guardarlo. La “terza” e la “quarta” regola empirica sono relative a un’attività nota in Russia come “coefficiente di stress operativo” (КОН–Коэффициэнт Оперативного Напряжения) ed è la scienza stessa e la formazione del personale che se ne occupa.

Ma non c’è dubbio che l’HMS Prince of Wales sia imbarazzante finora, anche tenendo conto del fatto che si tratta di un nuovo design.

Allo stesso modo, gli ucraini stanno iniziando a evacuare Avdeevka, la cui “posizione” ieri era così:



Quando mi chiedono (era la domanda di uno dei telespettatori di YT) che guerra si prepara a fare la Russia producendo queste mostruose quantità di materiale bellico, dai proiettili e missili ai carri armati, la mia risposta è molto semplice: “Se Vis Pacem , Para Bellum”. La Russia si prepara ad affrontare qualsiasi minaccia proveniente dall’Occidente combinata con un tale vantaggio militare che anche gli psicopatici dovrebbero pensarci due volte. Ma poi di nuovo, la narrazione è cambiata, notevolmente. Qualcuno al Pentagono deve sapere che le riserve russe non sono ancora state dispiegate. Lo saranno se necessario. Questa è la tua introduzione per domenica.

P.S. Ah, sì. Il compagno Xi non ha ancora chiamato il signor Zelensky come ci hanno assicurato i media occidentali. Cosa potrebbe essere andato storto?

fonte: Smoothies 12

Traduzione: Luciano Lago