Se si tratta di dominare il mondo, non può esserci pace

di Jean-Luc Basilea

Se attraverso l’Ucraina l’obiettivo degli Stati Uniti è dominare il mondo, non ci può essere una pace duratura, liberamente accettata da tutte le nazioni.

Pochi mesi dopo il crollo dell’Unione Sovietica, nel febbraio 1992, gli Stati Uniti dichiararono la loro intenzione di non tollerare più alcun concorrente che potesse opporsi alla loro visione del mondo in un documento dal titolo astruso: “Defence Planning Guidance”. La parola non compare nella dichiarazione, ma è l’egemonia che è in questione. Gli Stati Uniti intendono essere gli unici padroni del mondo. È il loro destino. In questo schema, la Russia non ha posto come potenza sovrana.

Quindi, non dovrebbe sorprenderci che, nonostante le assicurazioni che sarebbero state date a Mikhail Gorbaciov che la NATO non sarebbe avanzata di un centimetro a est, in cambio del suo accordo sulla riunificazione della Germania, la NATO ha aggregato le ex nazioni dell’Unione Sovietica Impero, oltre a Bielorussia, Georgia e Ucraina.

Quest’ultima nazione è l’ostacolo. Gli Stati Uniti vogliono integrarla nella NATO per consolidare la presa sull’Europa, mentre la Russia si oppone per gli stessi motivi di sicurezza che fanno sì che gli Stati Uniti non avrebbero mai accettato che il Messico o il Canada facessero parte del Patto di Varsavia. Ricordiamo la reazione americana all’installazione di missili sovietici a Cuba.

Ne consegue che la Russia non può permettere all’Ucraina di aderire alla NATO. Lo ha fatto sapere agli occidentali Vladimir Putin durante il suo discorso del febbraio 2007 a Monaco. Gli Stati Uniti non hanno prestato attenzione a questo, come dimostra la Dichiarazione di Bucarest dell’aprile 2008 che invita formalmente Ucraina e Georgia ad aderire alla NATO. Se mai dovesse succedere, i leader russi potrebbero dichiarare, parafrasando Winston Churchill, che ” da Tallin nel Mar Baltico a Batumi in Georgia è calata una cortina di ferro attraverso il continente “.

Se l’Ucraina non è un membro della NATO de jure, lo è stato de facto dalla Rivoluzione Maidan del febbraio 2014 che ha posto fine alla presidenza di Viktor Yanukovich, eletto democraticamente il 7 febbraio 20101 . Questa rivoluzione è un colpo di stato ordito dagli Stati Uniti. Victoria Nuland, Assistente Segretario di Stato per l’Europa, ha ammesso di aver speso 5 miliardi di dollari per raggiungere questo risultato durante un discorso al National Press Club il 25 aprile 2014.

Sappiamo oggi grazie alle rivelazioni di Angela Merkel e François Hollande che gli Accordi di Minsk, destinati a riportare la calma nel Paese dopo la rivoluzione, accordi siglati da Ucraina, Russia, Germania e Francia, erano solo una cortina fumogena per dare all’Ucraina il tempo di prepararsi per la guerra. E infatti, dal 2014 al 2022, la NATO ha addestrato le forze ucraine. Sappiamo anche, in seguito all’invasione della Russia, che Victoria Nuland ha espresso preoccupazione durante un’audizione al Senato sulla sorte dei laboratori biologici che gli Stati Uniti avevano installato in Ucraina, temendo che i russi avrebbero avuto accesso ai segreti commerciali americani.

Modellati sull’impero da cui si sono liberati, gli Stati Uniti si sono percepiti come un impero fin dall’inizio. In una lettera al Marchese de Lafayette, George Washington descrive la nazione di cui è presidente come un “mini impero”. Benjamin Franklin condivide questo punto di vista. La Dottrina Monroe conferma questa visione che la nazione ha di se stessa. Questo destino “manifesto” è un naso finto dietro il quale si nascondono interessi politici, economici e finanziari.

La guerra messicano-americana del 1848 fu imperialista, così come la spedizione del commodoro Perry in Giappone, o la conquista delle Hawaii, o la “liberazione” delle Filippine che si trasformò in colonizzazione. L’aspirazione a dominare il mondo ha preso forma alla fine della seconda guerra mondiale e si è cristallizzata dopo il crollo dell’Unione Sovietica. Da imperialista la politica americana è diventata egemonica. È un miraggio, come ha dimostrato John Mearsheimer.2

Non ci può essere pace duratura in Ucraina o in qualsiasi altra parte del mondo senza una rinuncia da parte degli Stati Uniti alla loro visione egemonica – una visione che George W. Bush ha espresso così bene quando ha dichiarato urbi et orbi: “o tu sei con noi, o stai con i terroristi”… essendo i terroristi destinati a scomparire. Il presidente della nazione più potente del mondo ragiona come un bambino.

fonte: Centro francese per la ricerca sull’intelligence

inviato da Dominique Delawarde

Traduzione: Gerard Trousson