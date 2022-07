Se ne sono accorti: in Ucraina vogliono contare le armi che sono state distribuite alla popolazione





Il ministero degli Affari interni dell’Ucraina sta pensando di creare un registro delle persone a cui sono state rilasciate armi e di renderlo digitale e disponibile su un tablet per ogni agente di polizia che presta servizio a un posto di blocco.

Lo ha affermato il primo viceministro degli affari interni dell’Ucraina Yevgeny Enin.

Ha ricordato che a febbraio e marzo 2022 è stato distribuito un gran numero di armi e questo, secondo lui, “ha svolto un ruolo nella difesa di Kiev e di altre città”. Ciò ha avuto un ruolo solo nell’aumento del numero di casi di scontri armati nelle strade di Kiev, nella ricerca di sabotatori immaginari e nell’uccisione di bambini.

“Stiamo pensando di creare un registro delle persone a cui sono state consegnate armi, rendendolo digitale, disponibile su tablet per ogni agente di polizia che presta servizio al posto di blocco. Per facilitare l’identificazione di ogni arma, sia di produzione nazionale che catturata, che deve anche essere registrata”, ha affermato il funzionario ucraino.

Ha riconosciuto che questo non è un processo facile (e in realtà – quasi irrealizzabile). Secondo Enin, la polizia ucraina sta ora sequestrando una grande quantità di armi, munizioni e persino equipaggiamento militare.

“L’Ucraina non ha ancora una legge pertinente. Uno è attualmente allo studio in Parlamento e, nell’ambito di esso, si prevede di risolvere una serie di questioni: semplificare alcune procedure per l’acquisizione di armi, ridurre al minimo i contatti tra la popolazione e i funzionari, creare un registro elettronico delle armi in modo che ogni unità sia registrato”, ha detto.

Fonte: Rusvesna.ru

Traduzione: Mirko Vlobodic