Se l'”offensiva degli aiuti per il coronavirus” della Cina sta funzionando in Italia, è grazie ai fallimenti dell’Occidente

da Redazione

Gli italiani vedono sempre più la Cina come una “nazione amica” grazie alle consegne di aiuti di Covid-19 e, ovviamente, la notizia ha suscitato preoccupazione nei think tank occidentali.

Un sondaggio condotto dall’istituto di ricerca SWG tra il 20 marzo e il 12 aprile ha rilevato che il 52% degli italiani considerava la Cina amichevole, con un notevole aumento di 42 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Allo stesso tempo, il numero di italiani che vedono gli Stati Uniti come una nazione amica è precipitato al 17 percento (un calo di 12 punti).

Sia la Cina che gli Stati Uniti stanno aiutando l’Italia, quindi perché tale disparità?

Bene, secondo l’Atlantic Council e il produttore di armi finanziati dagli Stati Uniti, questo è perché la Cina ha usato “vecchie tecniche di disinformazione russa” per conquistare gli italiani e i media italiani hanno svolto un “ruolo decisivo” nell’aiutarli a farlo. “L’arrivo degli aiuti dalla Cina all’Italia è diventato un programma televisivo di successo”, scrive AC.

Una descrizione più completa e umana degli eventi potrebbe essere che le consegne di aiuti cinesi hanno rappresentato un momento di speranza per gli italiani in un momento di disperata crisi nazionale.

Il gruppo di esperti postula che i media italiani sono essenzialmente complici della campagna di propaganda cinese perché hano dato meno copertura all’annuncio degli aiuti statunitensi. Un’analisi meno orientata all’agenda potrebbe concludere che da quando la Cina ha iniziato a inviare visibilmente aiuti all’inizio della crisi, questo potrebbe avere a che fare con il motivo per cui ha ricevuto una maggiore copertura. Per non parlare del fatto che, in generale, EE. UU. non ha esattamente giocato alla cieca quando si tratta di generare una copertura internazionale positiva per se stessi durante questa pandemia (deviare gli aerei di aiuto diretti in Europa per gli Stati Uniti per grosse mazzette di denaro non è un grande aspetto).

Quando la Cina ha fornito aiuti, gli italiani “hanno immediatamente dimenticato da dove provenisse il virus”, ha affermato un analista citato dall’AC. Alcuni di coloro che hanno condiviso il sondaggio su Twitter hanno espresso sentimenti simili. Ricorda che per settimane i media occidentali hanno fatto finta di avere un problema con Trump riferendosi costantemente a Covid-19 come “virus cinese”, ma non appena qualcuno esprime sentimenti positivi sulla Cina, ci si è sentiti libero di rimproverarli per aver dimenticato dove era nato il virus. Vedi come funziona?

Aiuti dalla Cina

Il Consiglio Atlantico non è il solo think tank o media mediatico occidentale ad essere preoccupato per l’impatto della diplomazia del virus cinese nelle ultime settimane. La neo-conservatrice Jamestown Foundation di Washington DC ha anche messo in evidenza le sue preoccupazioni per l ‘”offensiva del fascino” della Cina in Italia, così come numerose fonti mediatiche, tra cui la rivista Foreign Policy, che ha definito l’Italia un “facilitatore principale”. dalla Cina.

Tuttavia, la crisi del coronavirus è solo l’ultima possibilità per evidenziare l’ingovernabilità dell’Italia nei confronti della Cina. I media occidentali stavano già demonizzando Roma per essersi abbonati alla nuova iniziativa cinese sulla Via della Seta molto prima che apparisse Covid-19. Come osano gli italiani sviluppare relazioni economiche con i cinesi mentre Washington è in guerra con Pechino? !

Il sondaggio ha anche scoperto che il 36 percento degli italiani crede che Roma dovrebbe guardare più alla Cina (36 percento) per sviluppare alleanze internazionali al di fuori dell’Europa di quanto dovrebbe fare Washington (30 percento). Inoltre, il 45 percento degli intervistati italiani ha dichiarato di aver visto i loro compagni membri dell’UE, Germania e Francia, come nemici. Forse questo è un riflesso della rabbia a Parigi e Berlino per aver bloccato l’esportazione di forniture critiche in Italia all’inizio di marzo in previsione delle loro stesse carenze. Mentre questo è in realtà comprensibile il comportamento umano in una certa misura, non è lo spirito dell’unità europea di cui i massimi funzionari del blocco parlano così tanto. Il capo della Commissione europea, Ursula von der Leyen,

Piuttosto che sprofondare su questi numeri da un sondaggio, i gruppi di riflessione e i media potrebbero smettere di considerare che questo sondaggio è stato condotto in un momento molto emotivo ed è perfettamente plausibile supporre che potrebbero livellarsi di nuovo in un futuro molto prossimo ma molto lontano

Non vi è dubbio che la Cina abbia fatto del suo meglio per mantenere le narrazioni internazionali a suo favore e utilizzare consegne di aiuti di alto profilo per buone relazioni pubbliche.

Non c’è dubbio che i funzionari cinesi abbiano aumentato la confusione sulle origini del virus e che ci siano stati gravi difetti nel modo in cui l’epidemia è stata segnalata per la prima volta, ma questa è solo una parte della storia. I media che cercano di farne l’intera storia lo fanno solo come una distrazione dai fallimenti stessi che l’Occidente ha manifestato nella gestione della pandemia.

Se la Cina è stata in grado di sfruttare questa pandemia a suo vantaggio a livello internazionale, è solo perché Bruxelles e Washington hanno dato a Pechino questa opportunità su un piattod’argento.

Nota: Gli USA si sono accorti in ritardo dell’errore e sono partiti dalle ultime settimane con una campagna di demonizzazione della Cina che sembra tipica della guerra fredda.

https://www.rt.com/op-ed/486344-italians-china-friendly-poll-covid19/

fonte : RT News

Traduzione: L.Lago