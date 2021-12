Se la Russia non sta bluffando, allora cosa c’è nelle carte?





di Finian Cunningham

Vladimir Putin è rinomato come un giocatore di scacchi strategico. Sembra che il mondo vedrà quali sono le sue abilità nel giocare a poker.

La Russia ha affermato che non sta bluffando sulle sue categoriche richieste di sicurezza in vista dei negoziati di alto livello con le controparti americane a Ginevra. Il ministro degli Esteri Sergei Lavrov ha promesso questa settimana che la Russia adotterà una linea dura, indicando che il tempo per i compromessi vaghi è finito.

La storia ha ampiamente dimostrato che le parole e le promesse sono sacrificabili quando si tratta di leader degli Stati Uniti e della NATO che danno assicurazioni alla Russia di non aggressione. Tre decenni di militarismo della NATO che invadono i confini della Russia sono una prova sufficiente.

D’ora in poi, dovranno esserci norme giuridicamente vincolanti per gestire la sicurezza. Ciò non garantisce ancora l’adesione. Diversi trattati sul controllo degli armamenti sono stati abbandonati dalle amministrazioni statunitensi sin dalla Guerra Fredda. Tuttavia, un quadro giuridico è una premessa di base. Tuttavia, dopo ciò, deve esserci un meccanismo di allerta alternativo credibile per far rispettare le regole.

Le richieste avanzate da Mosca stabiliscono che l’alleanza militare NATO guidata dagli Stati Uniti cessi ogni espansione verso est, inclusa l’adesione alle ex repubbliche sovietiche come l’Ucraina e la Georgia. In secondo luogo, gli Stati Uniti devono ritirare le armi d’attacco che sono state collocate nell’Europa orientale come quelle in Polonia e Romania o qualsiasi altra prevista per l’installazione negli Stati baltici.

Il fatto che gli Stati Uniti abbiano risposto tenendo negoziati a Ginevra il 10 gennaio e colloqui della NATO con funzionari russi il 12 gennaio mostra che Washington e i suoi alleati hanno registrato la gravità delle preoccupazioni di Mosca. Queste preoccupazioni ribollono da anni sull’incessante espansione della NATO dalla fine della Guerra Fredda. Ma le recenti tensioni sull’Ucraina, in cui la Russia è stata accusata infondatamente di pianificare un’invasione, hanno fatto traboccare la pazienza di Mosca.

Scacchiera geopolitica

Per come la vede la Russia, sono gli Stati Uniti e i loro partner della NATO che hanno creato la pericolosa instabilità e il rischio di guerra dal loro sconsiderato accumulo militare nell’Europa orientale e in Ucraina in particolare.

La pronta risposta ai colloqui a Ginevra da parte degli Stati Uniti e della NATO segna certamente un cambiamento di atteggiamento. Per anni, americani ed europei hanno respinto gli ammonimenti della Russia. Incredibilmente, la NATO non tiene incontri ad alto livello con la Russia da quasi due anni e mezzo.

Ora, all’improvviso, sembra che Washington e i suoi alleati della NATO stiano finalmente prestando attenzione. Tuttavia, i segnali sono che le potenze occidentali rimangono incapaci di comprendere le richieste di sicurezza della Russia. Gli Stati Uniti e la NATO hanno già sprezzantemente respinto le linee rosse russe di precludere un’ulteriore espansione verso est.

Un portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca ha affermato che gli Stati Uniti non prenderanno alcuna decisione senza il contributo di altri alleati e partner della NATO, inclusa l’Ucraina, in merito ai prossimi negoziati a Ginevra. Ciò significa che la risposta iniziale di Washington alla Russia sarà limitata dalle opinioni anti-russe e irrazionali della Polonia, degli stati baltici e del regime sconvolto di Kiev.

Il portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale è stato segnalato come dicendo che i negoziati comprenderanno “nulla circa i nostri alleati e partner, senza i nostri alleati e partner, compresa l’Ucraina … L’approccio di Biden in Ucraina è stato chiaro e coerente: unire l’alleanza dietro due tracce – la deterrenza e la diplomazia . Siamo uniti come un’alleanza sulle conseguenze che la Russia dovrebbe affrontare se si sposta sull’Ucraina”.

In altre parole, i segnali sono che Washington ancora non lo capisce. Fondamentalmente, persiste nella sua arrogante delusione di unilateralismo e russofobia nei confronti della Russia.

Ecco perché Mosca sa che deve essere pronta ad alzare la posta a un livello che equivalga a un’immediata minaccia esistenziale per gli Stati Uniti. Solo in quella grave situazione si capirà il linguaggio della preoccupazione per la sicurezza. Questo è ciò che si intende con la Russia che dice che non sta bluffando e che è disponibile una serie di opzioni tecnico-militari.

Quali potrebbero essere queste opzioni?

Randy Martin, un analista con sede negli Stati Uniti, ritiene che Mosca metterà la minaccia di una guerra nucleare alla testa di Washington con urgenza per svegliare gli indifferenti americani alla realtà di quanto siano andate alla deriva le loro macchinazioni.

“La Russia ha stabilito ciò di cui ha bisogno per la sua vitale sicurezza nazionale. La Russia spiegherà agli Stati Uniti di cosa ha bisogno e si aspetterà un accordo legale. Qualsiasi cosa meno di questo sarà inquietante per l’Occidente. Se gli Stati Uniti e la NATO non si muovono rapidamente per garantire la sicurezza che la Russia si aspetta, allora Mosca si muoverà opportunamente per mettere loro un pugnale nucleare alla gola. Comprenderà armi nucleari tattiche sottomarine con capacità di attacco in pochi secondi, missili da crociera in pochi minuti e l’annientamento delle difese spaziali occidentali e una guerra elettronica che rende inutile la difesa navale e aerea”.

Sembra significativo che il mese scorso la Russia abbia lanciato con successo un missile anti-satellite. È stato uno shock per gli Stati Uniti e la NATO. Evidentemente, era una dimostrazione di ciò che la Russia poteva fare ai satelliti di difesa americani che avrebbero reso gli Stati Uniti indifesi.

Missili ipersonici

Il commentatore americano John Rachel afferma che la Russia potrebbe spostare i suoi sistemi missilistici nel presunto cortile dello zio Sam.

“I missili da crociera ipersonici a Cuba, Venezuela e Nicaragua potrebbero attirare l’attenzione di qualcuno davanti a un cocktail a Washington”, osserva seccamente.

Lo sviluppo delle armi ipersoniche da parte della Russia le conferisce un vantaggio sugli Stati Uniti.

Quest’ultima mossa segue il precedente degli Stati Uniti che piazzavano sistemi missilistici balistici nell’Europa orientale per poter colpire Mosca in pochi minuti . Pertanto, per la Russia è possibile mettere armi d’attacco che in pochi minuti possono spazzare via Washington e non è un’aggressione ingiustificata. Piuttosto è ricalibrare l’equilibrio del terrore di cui i compiacenti governanti americani si sono abituati a pensare di avere il monopolio da esercitare.

Una cosa sembra certa. Gli imminenti colloqui sulla sicurezza tra Stati Uniti e Russia si preannunciano essenziali come nessun altro. La Russia ha raggiunto una soglia di intolleranza verso ulteriori doppiezze americane e vuote assicurazioni. Se non vengono prodotte garanzie di sicurezza di vasta portata, la prossima mossa è che la Russia metta sul tavolo alcune carte militari serie.

Finian CUNNINGHAM

Fonte: Strategic Culture

Traduzione: Luciano Lago