SCOTT RITTER: John Kirby contro l’esercito russo

Sta accadendo qualcosa tra Ucraina e Russia per cui il portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti cerca disperatamente di preparare il pubblico statunitense a sviluppi significativi.

di SCOTT RITTER

L’ amministrazione Biden ha molto da affrontare adesso quando si tratta della Russia.

Mentre la guerra del 2023 a Gaza ha distolto l’attenzione dallo sforzo perduto in Ucraina, una disastrosa controffensiva ucraina sponsorizzata dalla NATO ha esaurito il suo slancio, con quasi il 100% di vittime tra gli uomini e le attrezzature partecipanti.

(La NATO ha addestrato una forza di 90.000 soldati ucraini per questo sforzo e ha fornito loro circa 300 carri armati; la Russia ha pubblicato dati che stimano le vittime ucraine dall’inizio della controffensiva a circa 90.000 morti e feriti, con circa 300 carri armati distrutti.)

La Russia ha assunto un atteggiamento offensivo; la lettura iniziale dal campo di battaglia è che nelle prime settimane dei suoi attacchi sta riscuotendo un successo maggiore di quello ottenuto dall’Ucraina nella sua controffensiva durata cinque mesi.

Per aggiungere la beffa al danno, US News e World Report hanno appena pubblicato la classifica degli eserciti più potenti del mondo e la Russia ha superato gli Stati Uniti per il primo posto.

In tempi come questi, la Casa Bianca si rivolge ai suoi spin-doctor per manipolare la narrazione, e non c’è nessuno più bravo praticante dell’arte di girare nella scuderia della Casa Bianca del portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale, John Kirby.

“Voglio, se… se me lo permettete, prendermi solo un paio di minuti”, ha detto Kirby alla stampa il 26 ottobre , “per aggiornarvi sulla situazione del campo di battaglia in Ucraina”.

La Russia, a quanto pare, era all’attacco, avendo, ha osservato Kirby, lanciato una rinnovata offensiva nell’Ucraina orientale “su più linee”, comprese attorno ad Avdiivka, Lyman e Kupiansk. Questa offensiva, ha detto Kirby,

“non è stata una sorpresa. Abbiamo guardato questa costruzione e siamo venuti. E abbiamo avvertito che il presidente Putin punta ancora a conquistare l’Ucraina e abbiamo lavorato per garantire che l’Ucraina abbia le attrezzature necessarie per difendere il suo territorio”.

La melodia di Kirby era diversa nel giugno 2022. Quando Kirby dichiarò :

“Loro [l’Ucraina] stanno ricevendo tutto ciò che possiamo inviare il più velocemente possibile. … Ci impegneremo ad aiutare le forze armate ucraine a difendersi e a cercare di riprendersi il territorio, in particolare a est, a sud, che stanno cercando di riprendersi adesso”.



John Kirby ilportavoce USA

Ora non si parla più della riconquista del territorio da parte dell’Ucraina. Kirby ha invece sottolineato che un nuovo pacchetto di sostegno, incentrato sulla difesa aerea e sui missili anticarro, nonché sulle munizioni di artiglieria, sta consentendo all’Ucraina “di resistere e mantenere la difesa contro questa offensiva, respingendo con successo le colonne di carri armati russi”. che stanno avanzando verso Avdiivka”.

I russi, Kirby si affrettò a sottolineare, avevano “subito perdite significative in questo loro tentativo offensivo, inclusi almeno 125 veicoli corazzati attorno ad Avdiivka e più di un equipaggiamento del valore di un battaglione”.

Nonostante questa battuta d’arresto – di cui Kirby non ha fornito prove, ci si aspettava che la Russia continuasse ad attaccare le linee ucraine. “Questo è un conflitto dinamico”, ha detto Kirby, “e dobbiamo ricordare che la Russia mantiene ancora una certa capacità offensiva e potrebbe essere in grado di ottenere alcuni vantaggi tattici nei prossimi mesi”.

La differenza tra “l’Ucraina riconquisterà il territorio perduto” e “la Russia è all’offensiva e potrebbe ottenere qualche vantaggio tattico” è di un ordine di grandezza che non può essere semplicemente ignorato.

Sta accadendo qualcosa sul terreno tra Ucraina e Russia per cui Kirby cerca disperatamente di preparare il pubblico americano ad alcuni sviluppi significativi sul campo di battaglia che favoriscono esclusivamente la Russia.

Dopo una controffensiva fallita

Cercare di minimizzare questi guadagni in quanto di natura “tattica” non cambia il fatto che stanno avvenendo all’indomani di una controffensiva fallita che era stata sostenuta dalla potenza militare ed economica collettiva di Stati Uniti, NATO e Unione Europea.

Chiesa di San Michele ad Avdiivka, nella regione di Donetsk, il 1° aprile, durante la battaglia per la città

La transizione da una grande controffensiva progettata per riconquistare la maggior parte, se non tutto, del territorio annesso dalla Russia, a una posizione difensiva in cui ci si aspetta che la Russia conquisti ancora più territorio, non può essere considerata di natura “tattica”. Si tratta di uno spostamento strategico delle sorti che potrebbe benissimo rappresentare la traiettoria finale per entrambe le parti del conflitto.

Vladimir Trukhan è un colonnello di riserva dell’esercito russo affiliato al distretto militare centrale della Russia, recentemente tornato dal fronte dell’operazione militare speciale. Dice che la situazione sul campo di battaglia è molto peggiore di quella descritta da Kirby.

In un’ampia intervista sul mio podcast “Ask the Inspector” all’inizio di questo mese , Trukhan ha osservato che ad Avdiika i russi non cercano “guadagni tattici”, ma piuttosto il controllo operativo del campo di battaglia progettato per creare un semi-calderone da replicare lo scenario del “tritacarne” emerso a Bakhmut e dintorni all’inizio di quest’anno.

Circondare Avdiika, ha detto Trukhan, non è l’obiettivo. L’obiettivo russo è quello di mettere il comando ucraino in un dilemma, dove abbandonare Avdiika potrebbe portare al crollo del morale tra i difensori ucraini e restare potrebbe portare a una massiccia perdita di vite umane a causa delle difficoltà legate al rafforzamento della guarnigione.

A Bakhmut, i russi riuscirono a uccidere, ferire o catturare più di 70.000 soldati ucraini, che rappresentano all’incirca il numero delle truppe che erano state radunate e addestrate dalla NATO per effettuare la controffensiva.

Cercare di trattenere Avdiika potrebbe rivelarsi fatale per l’intero sforzo difensivo ucraino, poiché le riserve ucraine sono state esaurite e l’Ucraina è costretta a prendere truppe da altre parti della linea di contatto, creando ulteriori opportunità offensive per i soldati russi.

Kirby ha menzionato Kupiansk come un’altra area in cui la Russia potrebbe ottenere qualche successo “tattico” sul campo di battaglia. La battaglia di Kupiansk rappresenta la manifestazione dell’arte operativa russa, un esempio in cui la Russia è stata in grado di sfruttare la mancanza di manodopera in prima linea da parte dell’Ucraina avviando operazioni offensive in aree del campo di battaglia dove le forze ucraine erano state ridotte per fornire ulteriore manodopera. all’operazione militare speciale.

Un altro semi-calderone

A Kupiansk, la Russia sta cercando di produrre un altro semi-calderone, un nuovo “tritacarne” simile a Bakhmut, che costringerà l’Ucraina a ritirarsi o a impegnare truppe di cui non dispone, esponendo un’altra posizione sul fronte alle operazioni offensive russe.

E così il ciclo si ripete, finché non si verifica un collasso generale lungo la linea di contatto ucraina.

Ma questo non è l’aspetto più importante di ciò che sta accadendo a Kupiansk. A differenza della sconfitta della controffensiva ucraina a Zaporizhia e delle battaglie semi-calderone di Bakhmut e Avdiika – tutte combattute sul territorio rivendicato dalla Russia e, come tali, soddisfacendo l’obiettivo dichiarato del presidente Vladimir Putin di liberare tutta la terra russa – Kupiansk è inequivocabilmente sul suolo ucraino, parte dell’oblast di Kharkov.

Sebbene la Russia avesse mantenuto una presenza militare nell’oblast di Kharkov dopo il suo ritiro nell’autunno del 2022, questa presenza era progettata per proteggere il territorio settentrionale della Repubblica di Lugansk più che per servire da trampolino di lancio per le operazioni offensive russe.

Se l’Ucraina avesse cercato una soluzione negoziata al conflitto, osserva Trukhan, la Russia si sarebbe ritirata dal territorio ucraino. Poiché l’Ucraina ha deciso di continuare a combattere, la Russia è passata all’offensiva sul territorio ucraino.

Ciò rappresenta un segnale da parte di Mosca secondo cui la Russia, per garantire la sicurezza e l’incolumità dei russi nell’Ucraina orientale, avvierebbe operazioni che potrebbero portare l’Ucraina a perdere altre cinque oblast sotto il controllo russo.

Bakhmut occidentale durante la battaglia

Questo è un nuovo punto di svolta critico nel conflitto che ha un significato strategico.

John Kirby può provare a liquidare l’offensiva russa a Kupiansk come poco più che un successo “tattico”. Si tratta, invece, di un momento di svolta nel conflitto.

Massima classifica militare

Concentrandosi sull’operazione militare speciale, Kirby sente la mancanza della foresta e il favore della cortina di fumo della propaganda. US News e World Report , invece, non lo hanno fatto.

In qualche modo la Russia – il cui esercito, secondo i media occidentali e Kirby, ha subito perdite orrende che hanno portato alla paralisi operativa a causa del morale basso, della leadership inefficace e della logistica insufficiente – ha superato gli Stati Uniti come l’esercito più potente del mondo.

Questa classifica non solo smentisce l’idea di incompetenza russa nel conflitto contro l’Ucraina, ma riflette anche la realtà – ampiamente ignorata in Occidente – che, allo stesso tempo, la Russia sta portando avanti con successo la sua operazione militare speciale, ma sta anche espandendo il suo servizio attivo . struttura della forza militare da 900.000 a 1,5 milioni di soldati, marinai, aviatori e marines.

Questo sforzo richiede non solo un massiccio sforzo di reclutamento – contemporaneamente ai combattimenti in Ucraina – ma anche un enorme sforzo da parte del complesso industriale militare russo, che ha il compito non solo di fornire armi alle forze russe impegnate contro l’Ucraina. , ma anche equipaggiando e supportando logisticamente una forza aggiuntiva di 600.000 uomini.

Tutti questi nuovi uomini in uniforme, oltre ai 300.000 riservisti mobilitati e ai 300.000 volontari per l’operazione militare speciale: si tratta di un aumento di 1,2 milioni di uomini sotto le armi alla volta in cui il collettivo della NATO lotta per formare una forza di reazione rapida di 300.000 uomini e gli Stati Uniti Lo Stato si ritrova a circa 15.000 reclute al di sotto dell’obiettivo di 60.000 assunzioni .

La Commissione del Congresso sulla postura strategica degli Stati Uniti ha appena pubblicato un rapporto finale in cui rileva che gli Stati Uniti hanno bisogno di aumentare drasticamente le dimensioni della propria forza militare convenzionale.

La questione di come questo sarà fatto oltre allo stanziamento di denaro non viene affrontata. Ma anche un modesto aumento di 150.000 uomini in un momento in cui l’esercito americano non è in grado di reclutare personale sufficiente per sostenere l’attuale struttura delle forze sembra una missione impossibile.

Al di là dei paragoni sbilanciati delle competenze quando si tratta di reclutare e sostenere un gran numero di nuove formazioni militari, il vero significato di ciò che la Russia sta facendo è stato accennato dal colonnello Trukhan, il quale ha sottolineato che l’espansione della capacità militare russa richiede un maggiore impegno. priorità rispetto alla condotta delle operazioni militari nel teatro delle operazioni SMO.

Ciò significa che in un momento in cui l’Occidente collettivo – Stati Uniti, NATO e Unione Europea – sta lottando per trovare come sostenere lo sforzo bellico ucraino, la Russia ha preso l’iniziativa strategica nell’SMO anche relegando in un secondo piano lo stato di livello dell’SMO.

L’obiettivo principale della Russia è costruire un esercito in grado di resistere e sconfiggere le forze combinate dell’Occidente. L’impegno della Russia prevede la creazione di nuove unità, dotate di attrezzature moderne e sostenute dalla produzione dell’industria della difesa russa.

L’Occidente, nel frattempo, fatica a trasformare un esercito che esiste in gran parte sulla carta o nell’immaginazione dei suoi leader, in qualcosa in grado di scendere in campo in una guerra di terra su larga scala in Europa.

L’esercito russo oggi è temprato e testato in combattimento e incorpora la miriade di lezioni tattiche e operative che ha imparato nel modo più duro nel corso di oltre 600 giorni di combattimenti.

Gli eserciti dell’Occidente collettivo, nel frattempo, hanno difficoltà a uscire dalle caserme, sono organizzati ed equipaggiati utilizzando gli standard pre-SMO e possono sostenersi solo per due settimane in caso di combattimenti su larga scala.

John Kirby può diffondere informazioni tutto il giorno, ma non riuscirà mai a districare questa realtà: la Russia sta vincendo la guerra in Ucraina e dominando gli Stati Uniti e la NATO in termini di forza militare complessiva. Grazie a Vladimir Trukhan, possiamo ottenere alcune informazioni significative sulla realtà dell’esercito russo, informazioni che aiutano a sostenere le conclusioni di US News and World Report secondo cui la Russia, non gli Stati Uniti, dispone l’esercito più potente del mondo.

Scott Ritter è un ex ufficiale dell’intelligence del Corpo dei Marines degli Stati Uniti che ha prestato servizio nell’ex Unione Sovietica applicando i trattati sul controllo degli armamenti, nel Golfo Persico durante l’operazione Desert Storm e in Iraq supervisionando il disarmo delle armi di distruzione di massa. Il suo libro più recente è Il disarmo ai tempi della Perestrojka, pubblicato da Clarity Press.

Fonte: Consortium News

Traduzione: Luciano Lago