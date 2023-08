Washington non può interrompere i rapporti con il governo post golpe per non perdere le basi della loro presenza militare nel paese africano

Di Scott Ritter

La scorsa settimana, Victoria Nuland, Vice Segretario di Stato ad interim per gli Stati Uniti, ha effettuato la sua terza visita in Niger negli ultimi due anni.

Questa volta Nuland si trovava nel Paese africano per rispondere al colpo di stato militare del 26 luglio, che ha visto la cacciata del presidente eletto costituzionalmente Mohamed Bazoum da parte di un gruppo di ufficiali militari, operanti sotto l’egida del neo-costituito Consiglio nazionale per la Salvaguardia della Patria, guidata dal comandante della guardia presidenziale, il generale Abdourahmane Tchiani, che successivamente si è dichiarato nuovo capo dello Stato.

Nuland aveva chiesto un incontro con il presidente estromesso, Bazoum, nonché con il leader del nuovo governo militare, il generale Tchiani. Le sono state negate entrambe, e invece ha avuto un dialogo molto teso con il capo militare di Tchiani, il generale Moussa Salaou Barmou, che guidava una delegazione di ufficiali minori. Nuland ha definito i colloqui con Barmou “franchi” e “difficili”. Ciò che non ha fatto, tuttavia, è stato chiamare il pane al pane, rifiutandosi di etichettare il colpo di stato in Nigerino come un colpo di stato, ma piuttosto trattandolo come un temporaneo incidente politico interno che, con un po’ di pressione applicata dagli Stati Uniti dalla giusta fonte, potrebbe essere superato.

Il ragionamento alla base del gioco americano della semantica è che, per legge, se gli Stati Uniti riconoscono il colpo di stato in Niger come un colpo di stato, allora devono cessare tutte le interazioni tra militari tra una forza di circa 1.100 militari statunitensi attualmente di stanza in Niger, e le loro controparti militari nigerine, così come tutte le altre forme di aiuto finanziato dagli Stati Uniti. La legge in questione, nota come Sezione 7008 (del Diritto Pubblico 117-328, Divisione K), afferma specificamente che nessun fondo stanziato dal Congresso a sostegno dello Stato, Operazioni Estere e Programmi Correlati (SFOPS)”saranno obbligati o spesi per finanziare direttamente qualsiasi assistenza al governo di qualsiasi paese il cui capo di governo debitamente eletto sia deposto con un colpo di stato militare o un decreto”.

Manifestazioni pro Russia Niger

Durante le sue discussioni di 2 ore con la delegazione del governo Tchiani, Nuland ha chiarito che mentre le relazioni con gli Stati Uniti sono attualmente sospese, non sono state interrotte in modo permanente. In una videoconferenza post-riunione, Nuland ha sottolineato le conseguenze del mancato ritorno al potere del presidente Bazoum con il generale Barmou, un ufficiale delle forze speciali nigerine che era stato addestrato nelle scuole militari statunitensi e aveva avuto un’ampia interazione con gli addestratori militari statunitensi in Niger. L’esperienza personale di Barmou con l’esercito americano è per molti versi la personificazione di un rapporto che oggi funge da fondamento della presenza militare e della missione americana nell’Africa occidentale.

Gli Stati Uniti, la Francia e altri partner europei sono impegnati da anni in una campagna, insieme ai loro partner dell’Africa occidentale, per combattere l’estremismo islamico nella regione africana del Sahel (quando gli conviene, N.d.r.). Il Niger, che ospita due importanti basi statunitensi, una fuori dalla capitale del Niger, Niamey, nota come Base 101, e una seconda, Air Base 201, ad Agadez, una città situata all’estremità meridionale del Sahara. Entrambe le basi supportano operazioni di intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR) statunitensi condotte da droni MQ-9 Reaper e velivoli ad ala fissa pilotati da un distaccamento dell’aviazione per operazioni speciali congiunte, nonché altre operazioni militari statunitensi,

Con il crollo della presenza militare statunitense, francese, europea e delle Nazioni Unite nel vicino Mali, e all’indomani di un colpo di stato militare in Ciad, il Niger è emerso come l’ultimo baluardo rimasto dello sforzo antiterrorismo guidato dagli Stati Uniti nel Sahel. Se gli Stati Uniti dovessero interrompere le relazioni con il Niger a causa del colpo di stato, non rimarrebbero sforzi antiterrorismo orientati all’Occidente per contrastare la minaccia del terrorismo di Al Qaeda e dello Stato islamico nella regione.

Dal punto di vista di Washington, la più grande minaccia che emergerebbe da qualsiasi interruzione dell’assistenza militare tra Stati Uniti e Niger non è la potenziale diffusione del terrorismo di ispirazione fondamentalista islamica, ma piuttosto l’influenza russa, soprattutto sotto forma di sicurezza militare supporto presumibilmente fornito dal Wagner Group, una compagnia militare privata le cui operazioni in Africa sembrano operare in sintonia con gli obiettivi della politica estera russa (né il Cremlino né il governo Tchiani hanno commentato i rapporti sulle attività di Wagner in Niger).

Prima del vertice russo-africano del mese scorso, Prigozhin aveva incontrato le forze di Wagner che si erano trasferite in Bielorussia all’indomani della fallita insurrezione del 23-24 giugno – che ha portato all’interruzione delle operazioni di Wagner nel Donbass – durante la quale ha sottolineato l’importanza che l’Africa avrebbe avuto nelle future attività di Wagner. La presenza di Wagner è stata segnalata in diversi paesi africani, tra cui la Repubblica Centrafricana, Libia e Mali. Secondo quanto riferito, i membri dell’alta dirigenza del colpo di stato in Niger hanno incontrato i funzionari di Wagner in Mali, per discutere della cooperazione in materia di sicurezza tra Wagner e il Niger. Durante il suo incontro con il governo golpista nigerino, Victoria Nuland ha individuato il potenziale dispiegamento di Wagner in Niger come uno sviluppo preoccupante e ha indicato di aver sollecitato le sue controparti nigerine per valutare il ruolo dannoso svolto da Wagner per quanto riguarda la sicurezza africana. L’incontro riportato tra Wagner e i rappresentanti del Niger indica che il messaggio di Nuland non ha avuto risonanza con i suoi ospiti nigerini.

Gli Stati Uniti sembrano essere intrappolati tra le corna di un dilemma, cercando di bilanciare il desiderio di mantenere relazioni con una nazione il cui governo non può ricevere legalmente aiuti statunitensi e le conseguenze che ne deriverebbero se le relazioni USA-Niger fossero interrotte, come richiesto dalla Sezione 7008. C’è un’opzione a cui né Nuland né il suo capo, il segretario di Stato Antony Blinken, hanno ancora dato voce. All’inizio del 2003, il Congresso degli Stati Uniti ha modificato la Sezione 7008 per consentire al Segretario di Stato di chiedere una deroga sulla base degli “interessi di sicurezza nazionale degli Stati Uniti”.

Ci sono due principali ostacoli per gli Stati Uniti quando si tratta di una tale rinuncia. Il primo è la quantità di capitale politico che gli Stati Uniti hanno speso nel tentativo di riportare al potere il presidente Bazoum: invertire ora sarebbe il tipo di cenno del capo alla Realpolitik che l’amministrazione Biden è riluttante a fare. Il secondo è il fatto che il Niger, dopo aver valutato le sue opzioni in futuro, potrebbe non essere più interessato a mantenere le strette relazioni di cui godeva in precedenza con gli Stati Uniti. Il Niger, come il Mali, il Burkina Faso e la Guinea prima di esso, ha gettato via il manto del suo rapporto postcoloniale con la Francia, un rapporto che era strettamente legato alla politica di sicurezza nazionale degli Stati Uniti in Africa occidentale e nel Sahel.

*Scott Ritter è un ex ufficiale dell’intelligence del Corpo dei Marines degli Stati Uniti e autore di “Disarmo ai tempi della perestrojka: controllo degli armamenti e fine dell’Unione Sovietica”. Ha prestato servizio in Unione Sovietica come ispettore per l’attuazione del Trattato INF, nello staff del generale Schwarzkopf durante la Guerra del Golfo e dal 1991 al 1998 come ispettore delle armi delle Nazioni Unite.

Fonte: Information Clearing House

Traduzione: Luciano Lago