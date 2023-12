Scott Ritter: gli Stati Uniti si sono “costruiti da soli una trappola” nel Mar Rosso

di Scott Ritter

(Nella foto) Membri della guardia costiera yemenita fedeli al governo riconosciuto a livello internazionale viaggiano su una motovedetta che naviga nel Mar Rosso al largo della città governativa di Mokha, nella provincia occidentale di Taiz, vicino allo strategico stretto di Bab al-Mandab –

Il 18 dicembre, dopo un tour in Medio Oriente con tappe in Kuwait, Bahrein, Qatar e Israele, il segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin ha annunciato l’istituzione dell’operazione Prosperity Guardian, sotto l’egida della Combined Task Force (CTF) 153, che si concentra su sicurezza nel Mar Rosso, per proteggere la navigazione marittima.Il 19 novembre, i ribelli Houthi dello Yemen, operando in solidarietà con i palestinesi di Gaza, hanno preso il controllo di una nave mercantile collegata a Israele , la Galaxy Leader . Gli Houthi hanno annunciato che avrebbero bloccato tutte le spedizioni in transito sul Mar Rosso verso Israele – stabilendo di fatto un blocco di Israele – fino a quando Israele non avesse consentito agli aiuti umanitari di entrare a Gaza.

Gli Houthi hanno successivamente attaccato numerose navi che passavano attraverso lo stretto di Bab al-Mandeb, uno stretto passaggio che conduce al Mar Rosso e oltre al Canale di Suez, minacciando il commercio globale come i principali giganti petroliferi e marittimi, tra cui BP, MSC, Evergreen, OOCL. e Maersk, hanno sospeso le operazioni attraverso il Mar Rosso. Si stima che il danno all’economia israeliana causato dal blocco degli Houthi ammonti a miliardi di dollari, e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha minacciato di usare la forza militare contro gli Houthi se gli Stati Uniti non interverranno a loro favore.

La CTF 153, che ha operato sia sotto il comando statunitense che egiziano, ha il compito di garantire la sicurezza marittima internazionale e gli sforzi di rafforzamento delle capacità nel Mar Rosso, Bab al-Mandeb e Golfo di Aden. Il suo gruppo di quattro navi: tre cacciatorpediniere statunitensi (la USS Carney , la USS Mason e la USS Thomas Hudner ) e il cacciatorpediniere lanciamissili guidati della Royal Navy britannica HMS Diamond ) sono state tutte coinvolte nell’intercettazione di missili Houthi e droni lanciati contro Israele o navi mercantili. navi operanti nel Mar Rosso.

Austin ha ordinato anche al Carrier Strike Group 2, composto dalla portaerei USS Dwight D. Eisenhower e tre scorte (un incrociatore e due cacciatorpediniere), di unirsi al CTF 153 come parte dell’operazione Prosperity Guardian . Nella regione opera anche il sottomarino di classe Ohio USS Florida, equipaggiato con 154 missili da crociera Tomahawk.

Austin ha annunciato che agli Stati Uniti e al Regno Unito si uniranno Bahrein, Canada, Francia, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Seychelles e Spagna come parte dell’operazione Prosperity Guardian .

Tra gli assenti degni di nota figurano nazioni arabe come l’Egitto e l’Arabia Saudita. All’Australia fu chiesto di fornire una nave da guerra, ma ha offerto solo personale .

La fregata lanciamissili della Marina francese FS Languedoc è già operativa nel Mar Rosso e, come le sue controparti statunitensi e britanniche, è stata coinvolta nell’abbattimento di droni e missili Houthi. Tuttavia, la Francia ha dichiarato che la Linguadoca opererà sotto il comando francese, complicando i suoi rapporti con la CTF 153.Il Ministero della Difesa italiano ha annunciato che schiererà la fregata navale Virginio Fasan nel Mar Rosso. Il suo rapporto di comando con CTF 153 rimane poco chiaro al momento.

Il problema militare che deve affrontare la CTF 153 è triplice. Innanzitutto, è necessario stabilire una barriera di difesa contro gli attacchi missilistici e di droni degli Houthi. Ciò richiederà che i cacciatorpediniere lanciamissili e le fregate stabiliscano un picchetto lungo il canale orientale dello stretto di Bab al-Mandeb che schermerà le navi da qualsiasi attacco Houthi. In secondo luogo, il CTF 153 dovrà impegnarsi in un pattugliamento aggressivo progettato per scoraggiare e respingere qualsiasi tentativo degli Houthi di ripetere il dirottamento del Galaxy Leader. Infine, la CTF 153 dovrà fornire capacità di sminamento per far fronte a eventuali mine marittime che gli Houthi potrebbero collocare nelle strette acque del Bab al-Mandeb.



Una foto scattata il 12 ottobre 2012 dal porto egiziano di Ismalia, 120 chilometri a nord-est del Cairo, mostra il cacciatorpediniere dell’esercito americano USS Porter che attraversa il Canale di Suez. – Sputnik Internazionale, 1920, 19.12.2023

Queste missioni da sole saranno gravose e difficili da realizzare. Allo stato attuale, mentre le navi CTF 153 hanno abbattuto dozzine di droni e missili Houthi, decine di essi sono riusciti a passare, colpendo obiettivi in ​​Israele e colpendo navi nel Mar Rosso . In poche parole, la CTF 153 non ha abbastanza navi per proteggere adeguatamente Israele o la navigazione marittima dagli attacchi degli Houthi. E, data la mancanza di navi da guerra antimine nell’organizzazione CTF 153, qualsiasi dispiegamento di mine marine da parte degli Houthi chiuderà di fatto la regione alla navigazione commerciale e minaccerà gli schieramenti militari nell’area, fino a quando non sarà possibile dispiegare la capacità di sminamento.

L’unico modo in cui l’Operazione Prosperity Guardian potrebbe mantenere aperto lo stretto Bab al-Mandeb è lanciare attacchi contro la capacità degli Houthi di lanciare missili e droni nella speranza di interdirli prima che possano essere utilizzati. Qui la trama si infittisce: gli Houthi hanno chiarito che, se attaccati, espanderanno il conflitto per includere la produzione petrolifera saudita e degli Emirati Arabi Uniti, minacciando le forniture energetiche globali. Inoltre, prendere di mira i lanciatori mobili di missili e droni non è un compito semplice: l’Arabia Saudita, utilizzando il supporto dell’intelligence statunitense per assistere nel targeting, non è stata in grado di impedire agli Houthi di lanciare missili e droni contro obiettivi sauditi durante l’intero conflitto in corso con gli Houthi. Gli Stati Uniti probabilmente si troverebbero ad affrontare problemi simili.

In breve, avviando l’operazione Prosperity Guardian , gli Stati Uniti sembrano essersi costruiti una trappola, nella quale sono dannati se non attaccano gli Houthi (poiché il Mar Rosso rimarrebbe bloccato a tutto il traffico israeliano), e dannati se lo fanno (poiché non sarebbe in grado di fermare gli attacchi Houthi, e tale azione probabilmente amplierebbe la portata e le conseguenze del conflitto a scapito degli interessi degli Stati Uniti).

Tenete presente che tutto questo avrebbe potuto essere risolto con una sola telefonata del presidente americano Joe Biden al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, ordinando a Israele di accettare un cessate il fuoco e di consentire l’invio di aiuti umanitari ai residenti palestinesi di Gaza . Invece, gli Stati Uniti stanno distruggendo la loro posizione morale nel mondo facilitando apertamente il continuo massacro di civili palestinesi per mano delle forze di difesa israeliane, minando allo stesso tempo la credibilità della deterrenza militare statunitense, impantanandosi come un bambino nel catrame della loro politica di propria creazione.



Sostenitori dei ribelli sciiti Houthi partecipano a una manifestazione a Sanaa, Yemen, martedì 5 dicembre 2017. L’uccisione dell’ex presidente dello Yemen Ali Abdullah Saleh da parte dei ribelli sciiti del paese lunedì, mentre la loro alleanza si sgretolava, ha gettato i quasi tre… anno la guerra civile in un nuovo caos imprevedibile. – Sputnik Internazionale, 1920, 20.12.2023

Lo schieramento della USS Dwight D. Eisenhower nel Mare di Aden arriva subito dopo la sua breve incursione nel Golfo Persico, dove era attentamente monitorata dall’Iran. Gli Stati Uniti hanno anche schierato un secondo gruppo tattico di portaerei, composto dalla USS Gerald R. Ford e dalle sue sei navi di scorta, nel Mar Mediterraneo orientale. Nel frattempo, la USS Carl Vinson e le sue cinque scorte operano appena oltre l’orizzonte, nel Mar Cinese Meridionale.

Mai nella storia della Marina americana così tanti gruppi tattici di portaerei sono stati spostati in tutto il mondo con un impatto così minimo.

La realtà della guerra moderna è che le piccole nazioni e gli attori non statali come gli Houthi possono essere armati con armi militari moderne che annullano l’impatto militare di investimenti multimiliardari come il gruppo tattico delle portaerei. Lanciare droni e missili contro Israele e le navi marittime costa agli Houthi decine di migliaia di dollari; abbatterli costa alla Marina americana milioni di dollari . Inoltre, mantenere un gruppo da battaglia di una portaerei dispiegato e operativo costa alla marina americana centinaia di milioni di dollari, mentre gli Houthi possono minacciare credibilmente di affondare una portaerei usando armi che costano centinaia di migliaia di dollari.

Il punteggio finale relativo all’Operazione Prosperity Guardian deve ancora essere scritto. Ma la realtà è che molto probabilmente non riuscirà nella sua missione di prevenire gli attacchi degli Houthi contro Israele o le navi marittime. Questo fallimento va ben oltre la questione della sicurezza del Mar Rosso. Gli Stati Uniti sostengono da tempo di poter garantire che, se l’Iran avesse mai cercato di chiudere lo strategico Stretto di Hormuz, la Marina americana sarebbe stata in grado di riaprirlo in un periodo molto breve. L’operazione Prosperity Guardian smentisce tale affermazione. Il fatto è che l’ equilibrio di potere mondiale è cambiato radicalmente e i sistemi legacy come i gruppi tattici delle portaerei non sono più il mezzo dominante di proiezione del potere come lo erano una volta.

Gli Stati Uniti, in effetti, hanno messo tutte le uova nello stesso paniere a causa della loro eccessiva dipendenza dal gruppo tattico della portaerei quando si tratta di proiezione della forza.

L’incombente fallimento dell’Operazione Prosperity Guardian mette in luce l’impotenza degli Stati Uniti quando si tratta di riuscire a realizzare i propri piani per il dominio regionale nel Golfo Persico, nel Pacifico meridionale e a Taiwan, e segnala una nuova era in cui la comparsa di una flotta americana dietro le coste di una terra lontana non ispirano più paura e intimidazione. Per una nazione come gli Stati Uniti, che ha basato gran parte della sua sicurezza estera e nazionale sul concetto di deterrenza basata sulla forza, la rivelazione che le sue capacità di proiezione della potenza militare sono più latrati che morsi e questo mina la sua credibilità come alleato e partner nella un mondo in gran parte definito da conflitti creati da, o per conto degli, Stati Uniti.

Fonte: Sputnik Globe.com

Traduzione: Luciano Lago