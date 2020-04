Scopri come le Tessere Carburante possono aiutare la tua azienda e i tuoi autisti (Sponsor)

Le carte carburante possono essere di grande beneficio per l’azienda e i dipendenti. Scopri come le Tessere Carburante possono aiutare la tua azienda e i tuoi autisti

1 – Eliminano la necessità del denaro contante

Uno dei vantaggi più ovvi sta nel fatto che le tessere carburante eliminano la necessità per gli autisti di avere con sè denaro contante per poter pagare la benzina. Non solo è più sicuro per loro spostarsi senza avere con sè grandi quantità di denaro, facile da smarrire, ma è anche un vantaggio per la tua azienda; non dovrai più procurare denaro ai tuoi autisti prima che possano partire. Tutti i costi del carburante verranno pagati con un solo account.

2 – Riducono sensibilmente il tempo di amministrazione della tua azienda

Non importa se la tua azienda è grande o piccola, le tessere carburante possono ridurre sensibilmente la quantità di moduli da firmare e il tempo dedicato all’amministrazione della tua ditta. Poiché tutto viene eseguito attraverso un account, potrai ricevere una sola fattura dettagliata nella quale trovare tutti i pagamenti registrati, invece di dover leggere ogni singolo scontrino dei tuoi autisti. Potrai vedere dove una vettura ha fatto rifornimento, che tipo di benzina ha utilizzato, il costo del pieno. Con le tessere carburante, potrai dire addio al dover inseguire i tuoi dipendenti per avere i dettagli delle loro spese, sperando fra l’altro che abbiano conservato tutti gli scontrini.

3 – Garantiscono un maggiore controllo sulla tua azienda

Le tessere carburante garantiscono un maggiore controllo sulla tua azienda. Ti danno l’opzione di specificare esattamente per cosa possono venire utilizzate o no. A seconda del tipo di tessera da te scelto, avrai addirittura la possibilità di decidere in quali benzinai poter fare rifornimento. Ciò aiuta a ridurre frodi sui rifornimenti, una delle maggiori fonti di perdite per una compagnia. Se sei interessato, puoi ottenere maggiori informazioni su iCompario. https://www.icompario.com/it-it/carta-carburante/dkv/

4 – Offrono prezzi stabili per il carburante

Le tessere carburante permettono alle imprese di effettuare rifornimenti a prezzi all’ingrosso – prezzi che valgono in tutto il Italia, o ,in alternativa, prezzi scontati rispetto alla media nazionale – così da permettere un risparmio significativo. Ti permettono inoltre di pianificare le spese in modo più efficiente, dato che saprai già il costo del carburante ancor prima di iniziare il viaggio. https://www.globalpetrolprices.com/Italy/gasoline_prices/

5 – Flessibilità al piazzale

Infine, le nostre tessere carburante offrono flessibilità al piazzale. Possono essere utilizzate in centinaia di siti in tutto il Italia, garantendo flessibilità e convenienza ai tuoi autisti. È un modo semplice e rapido per effettuare una transazione, permettendo così al tuo autista di rimettersi in strada più velocemente.

6 – Una grande scelta

Non esiste un solo tipo di tessera carburante – ce n’è una grande varietà tra le quali scegliere, tutte pensate per esigenze diverse. È importante scegliere la tessera giusta per la tua azienda, così da essere sicuro di ottenere il miglior prezzo possibile per il carburante. Perciò, sia che tu abbia una flotta di HGV, camion, macchine o un mix dei tre, siamo certi che tu possa trovare la tessere perfetta per la tua azienda.

7 – Pagamenti sicuri

Tutte le tessere operano con un PIN – proprio come una carta di credito o debito, per rendere sicuri i pagamenti. Ciò farà sentire più sicuro l’autista, e, come datore di lavoro, darà a te un maggior senso di sicurezza sapere che solo il tuo autista potrà accedere alla carta e utilizzarla per eseguire un pagamento.

8 – Offrono premi

È più che probabile che la tua tessera carburante offra a te e alla tua compagnia un qualche tipo di premio, nella forma di punti per il supermercato o di altri incentivi che ti permetteranno di rifornire la tua vettura presso determinati benzinai. Non solo, ma come abbiamo detto in precedenza alcune tessere, o benzinai, possono offrire prezzi diversi alla pompa.

In questo modo potrai pianificare il tuo viaggio e le tue spese, trovando nuovi modi per poter risparmiare.