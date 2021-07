SCONTRI PESANTI A CARACAS, VENEZUELA, MENTRE LE BANDE CRIMINALI CERCANO DI DIFFONDERSI

L’8 luglio ° e continuando in 9 luglio ° , la capitale del Venezuela Caracas è nel caos dopo che le autorità hanno chiuso le strade a causa di intensi scontri a fuoco tra forze di sicurezza e la Cota 905 per causa della criminalità organizzata gang.

Le autorità non hanno rilasciato notizia su alcun numero di vittime e non si sa quante persone siano state uccise o ferite.

Il gruppo criminale sta tentando di espandere il territorio che controlla nella capitale.

Gruppi criminali paramilitari, pesantemente armati, si sono trasferiti nell’ultimo mese in aree residenziali e commerciali dagli slum sulle colline della città e la violenza è esplosa nelle ultime 24 ore con scontri a fuoco in almeno cinque quartieri popolosi.

“Le agenzie di sicurezza dello Stato continuano a essere schierate nelle aree colpite da questi criminali”, ha scritto su Twitter il ministro dell’Interno Carmen Melendez.

Can you hear the gunfire in the background?, just got this video from a friend that lives in the area.

12:34 pm 8 of July.#Caracas #Venezuela pic.twitter.com/lTfouJTq8x — Favi (@Meslunnettes) July 8, 2021

Ha detto che alcune autostrade nelle aree sono state chiuse come parte dell’operazione e ha esortato i membri del pubblico a rimanere a casa. Circa 800 funzionari della sicurezza sono sul posto a presidiare la zona.

Da gennaio, le bande del barrio Cota 905 hanno cercato di espandere il loro territorio nelle aree vicine, inclusa La Vega.

“Non gestiamo le cucine a pieno regime da gennaio a causa delle sparatorie quasi ogni giorno”, ha detto Amelia Flores, 58 anni, che gestisce due mense per i poveri, principalmente per bambini, nella zona. “Non so cosa sia successo, ma nelle ultime 24 ore la situazione è esplosa e i ragazzi sono traumatizzati”.

Le bande vogliono controllare uno dei principali corridoi che collegano la capitale con l’ovest del Paese, ha affermato un attivista per i diritti umani con sede in uno dei quartieri colpiti.

#Caracas uno de los sitios donde los antisociales se enfrentaron a los cuerpos de seguridad en la Cota905. pic.twitter.com/WRCfcEJmIU — Roman Camacho (@RCamachoVzla) July 9, 2021

Gli analisti affermano che le bande di Cota 905 sono state in grado di operare con facilità poiché è stata una zona vietata alle forze di sicurezza a causa di un patto con il governo per ridurre la violenza. Gli esperti affermano che le bande hanno colto l’occasione per acquisire potenza di fuoco di livello militare come lanciagranate, armi d’assalto e droni.

No es en Afganistán es en Caracas Venezuela. Así es la zozobra que generan delincuentes en los alrededores de la Cota 905, El Cementerio, El Valle, El Paraíso, Quinta Crespo, Avenida Victoria, El Helicoide… pic.twitter.com/qe9qcPtVz5 — Daniel G. Colina (@danielgcolina) July 7, 2021



Le bande hanno persino sequestrato un veicolo blindato VN-4 dalle forze di sicurezza.

Per frenare la violenza e tentare di mettere la situazione sotto controllo, il governo venezuelano ha smontato la gestione criminale nelle aree sotto il controllo di Cota 905.

Le bande hanno anche radio della polizia e stanno emettendo avvertimenti contro le forze di sicurezza, dicendo che faranno esplodere i loro veicoli e li uccideranno.

Le autorità hanno anche pubblicato alcune fotografie con i nomi di alcuni capi di queste bande con ricompense che vanno dai 50.000 ai 500.000 dollari.

CICPC officers in cover being shot at by Cota 905 gangs #Venezuela pic.twitter.com/rob69fB5fG — CNW (@ConflictsW) July 8, 2021

Tra questi c’è Carlos Luis Revete, alias “el Koki”; Garbis Ochoa Ruiz, alias “el Galvis”, e Carlos Calderón Martínez, alias “el Vampi”, tutti accusati di omicidio.

La situazione è ancora in evoluzione e non c’è una fine chiara in vista.

Nota:

Quello che è chiaro è che queste bande hanno ricevuto armi e sostegno dall’esterno per seminare il caos in parte della città di Caracas. Si sospettano i gruppi paramilitari colombiani che operano in collegamento con i servizi di intelligence USA. Destabilizzare il Venezuela è da tempo l’obiettivo dell’Amministrazione USA e in questi giorni il capo della CIA si è recato in visita a Bogotà, Colombia, per discutere del piano comune a cui Washington lavora da tempo. Il lavoro sporco della CIA, come sempre viene affidato ai gruppi paramilitari colombiani.

Fonti: South Front – NTN 24

Traduzione e nota: Luciano Lago