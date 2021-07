Sconfitta strategica dell’Impero USA/NATO in Afghanistan





In meno di due settimane, i talebani afgani hanno catturato il 2,86% di tutti i veicoli blindati Humvee in dotazione all’Esercito nazionale afghano (ANA).

Washington ha concesso al governo afghano quasi 25.000 veicoli militari del tipo Humvee a seguito di un finanziamento complesso in cui la corruzione ha inghiottito più della metà delle risorse stanziate per il programma di equipaggiamento di un esercito afghano gonfio ma le cui unità combattenti si stanno sciogliendo come neve al sole dopo il parziale ritiro delle forze armate statunitensi. Questi veicoli catturati dai talebani sono ora usati contro il governo afghano. Se l’avanzata dei talebani è abbastanza rapida e la possibilità che prendano il potere estremamente alta, non saranno mai in grado di sostenere o finanziare un esercito delle dimensioni dell’attuale governo afghano.

Afghanistan- contingente NATO

Secondo la BBC , quasi 1.000 soldati afgani sono fuggiti nel vicino Tagikistan in seguito a pesanti combattimenti con i talebani. Si tratta di soldati e ufficiali di etnia tagika e uzbeka il cui destino resta incerto se i talebani tornano al potere.

Questa possibilità lascia aperta la porta a diversi scenari in cui Cina e Russia potrebbero svolgere un ruolo di primo piano nella geopolitica afghana. Il ritiro militare statunitense, comunque parziale e che coinvolge solo unità regolari, potrebbe portare la Cina a reinvestire in Afghanistan secondo il suo specifico approccio escludendo ogni uso della forza. Pechino infatti considera l’Afghanistan un passaggio obbligato e storico della Nuova Via della Seta, ovvero l’iniziativa della cintura di prosperità cinese e dispone di una prima tranche pari a sette miliardi di dollari Usa per un programma di ricostruzione di un Paese in guerra da quattro decenni.

Soldati USA fuggono dall’Afghanistan

L’intervento militare statunitense e atlantista in Afghanistan si è concluso con una grande e storica sconfitta strategica.

A differenza dell’ex URSS, i cui strateghi sapevano valutare il rapporto guadagno strategico/costo economico, i pianificatori dell’Impero, inebriati da un sentimento di assoluta superiorità, si ostinarono a prolungare la guerra per due decenni inondando l’Afghanistan di stampa di denaro e corruzione. E per mancanza di risultati convincenti con le bombe di tipo MOAB (Mother of All Bombs o Mother of All Bombs).

Gli abusi e le massicce violazioni dei diritti umani commesse dalle forze speciali statunitensi, britanniche, canadesi, australiane, francesi, danesi e olandesi e da quelle di altri Paesi imbarcati in questa disperata avventura hanno provocato l’adesione di alcuni gruppi della popolazione ostili ai talebani in questo movimento, che continua a crescere nonostante vent’anni di guerra.

È un clamoroso fallimento unito a una storica sconfitta dell’Impero che i suoi media cercano di ignorare ma i cui effetti si fanno sentire sulla natura stessa del sistema politico ed economico di un impero che credeva di poter segnare il 21° secolo con la sua impronta. Come il Terzo Reich tedesco, che sperava all’apice del suo potere di durare un millennio, l’Impero totalitario liberale continua a sperare di continuare la sua egemonia attraverso i giganti della Rete, la propaganda, l’ingegneria sociale, la frode elettorale e la gigantesca corruzione finanziaria ed economica. .

Tuttavia, la Provvidenza voleva che si rompesse i denti in Afghanistan, un paese arretrato e molto povero dell’Asia. Quest’Asia dove il peso del mondo si è spostato.

Fonte: Strategika 51

Traduzione: Gerard Trousson