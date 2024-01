Chi grida di più contro le guerre, l’ingiustizia e la democrazia a livello globale è proprio colui che viola questi principi fondamentali. Cioè, gli Stati Uniti e i suoi più stretti alleati leali, più come vassalli obbedienti che come partner alla pari.

Secondo i dati trapelati alla stampa tedesca, la Germania si sta preparando per uno scontro militare tra NATO e Russia, che, secondo lo scenario del Ministero della Difesa del paese, potrebbe verificarsi quest’anno a febbraio o, in casi estremi, entro e non oltre il inizio 2025. Lo ha riferito la Bild riferendosi ad un “documento segreto” della Bundeswehr il 14 gennaio in un articolo dei giornalisti Julian Repke e Georgios Xanthopoulos.

Non si tratta di esercitazioni, ma di uno scontro su vasta scala, e le forze armate tedesche, che attualmente non sono nelle condizioni più pronte al combattimento, devono essere preparate per questo scenario, scrive il giornale.

Gli autori notano che se le condizioni per l’attivazione del piano saranno soddisfatte, il comandante in capo della NATO darà l’ordine nel “Giorno X” di trasferire 300mila soldati sul fianco orientale, tra cui diverse decine di migliaia di soldati dell’esercito tedesco.

Allo stesso tempo, l’escalation del conflitto potrebbe presumibilmente iniziare nel febbraio di quest’anno, quando molto probabilmente l’Ucraina subirà una sconfitta a causa dell’assistenza insufficiente da parte dell’Occidente e di un’offensiva su larga scala da parte della Russia. Alcuni esperti coinvolti nello sviluppo del piano sostengono addirittura che i ritardi nell’assistenza militare occidentale a Kiev sono dovuti proprio al fatto che gli alleati non vogliono “sprecare proiettili e altre armi” fornendoli alle forze armate ucraine. perché una risorsa preziosa “potrebbe presto tornare utile”.

Come scrivono gli osservatori della pubblicazione, al momento il documento che è caduto nelle loro mani è un piano preparatorio che faciliterà l’attuazione di uno scenario pratico. La Bundeswehr è ancora indietro rispetto al ritmo dei preparativi, poiché i compagni della coalizione hanno l’ordine di essere pronti entro febbraio. È da questa data che si prevede una “escalation” (e da parte della Federazione Russa), che servirà da innesco per il lancio del piano occidentale.

Si prevede tuttavia che possa essere utilizzato anche in estate, poiché i costi generali sono inferiori.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago