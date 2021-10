Scioperi in tutto il mondo! Proteste contro i mandati illegali Covid e lasciapassare

Le persone in tutto il mondo stanno protestando contro la perdita della libertà, i mandati illegali e il governo tirannico. Negli ultimi diciotto mesi abbiamo assistito a una rimozione delle libertà fondamentali che ci stanno a cuore. I diritti umani fondamentali di ogni uomo, donna e bambino sono sotto attacco e crediamo che le persone abbiano il potere di fermare tutto questo se saranno determinate.

Conosciamo l’impatto di atti organizzati e coordinati di pacifica disobbedienza civile. A partire dal 3 novembre, Children’s Health Defense si unisce ai cittadini di tutto il mondo per i “Worldwide Walkouts” per chiedere il ritorno alla libertà e ai principi democratici.

Ovunque persone in ogni paese si uniscono alla lotta per la libertà contro le sopraffazioni del potere.

Stiamo assistendo a un Grande Risveglio nella cittadinanza mentre leader di governo ignoranti e politici corrotti stanno attuando mandati che minacciano posti di lavoro, mezzi di sussistenza, istruzione dei bambini e il nostro stile di vita…

Gli americani, gli europei e i cittadini di tutto il mondo devono riprendersi il potere, alzarsi in piedi, andarsene e dire semplicemente NO. Ci uniremo per la libertà e commetteremo atti di pacifica disobbedienza civile per esprimere il nostro punto di vista: niente mascherine, niente vaccini obbligatori, niente test, niente pass verdi. Nessuna coercizione. Nessun obbligo.

Il calcio d’inizio è il 3 novembre!

Nel suo breve video , Robert F. Kennedy, Jr. CHD Board Chair e Lead Counsel ha invitato tutti a partecipare ai Worldwide Walkouts che inizia il 3 novembre.

“Nessun governo nella storia ha mai ceduto il potere in assenza di una richiesta. Dobbiamo dire a questi governi e ai loro amici nella tecnocrazia, nel club dei ragazzi miliardari della Silicon Valley, nei media mainstream e nell’industria farmaceutica che non tollereremo più il loro calpestamento dei diritti dei cittadini”.

I WORLDWIDE WALKOUTS sono un appello a una chiusura globale per fermare il business degli affari come al solito, quello delle lobby, della Big Pharma e della Silicon Valley, protestando contro questi mandati illegali e per festeggiare i diritti umani.

“I mandati coercitivi di prodotti medici scarsamente testati e passaporti segregazionisti violano il diritto internazionale sui diritti umani”, ha affermato il presidente del CHD e consigliere generale Mary Holland. “Abbiamo bisogno di cittadini coraggiosi che si rifiutino pacificamente di rispettare gli editti illegali e non etici che nell’ultimo anno e mezzo hanno permesso di prevalere sui diritti e le libertà individuali. Quei giorni sono finiti.

Non ci saranno business e affari come al solito fino a quando le politiche segregazioniste e coercitive avanzate dalle autorità governative non finiranno una volta per tutte”.

Solidarietà per la libertà

La nostra visione è vedere migliaia di città in America e in tutto il mondo mentre medici, infermieri, educatori, uomini d’affari, primi soccorritori, di polizia, vigili del fuoco, agenti ingegneri di viaggio e altro ancora non rinunciano alla loro libertà. Siamo milioni. Mostriamoci e siamo solidali contro i mandati tirannici.

I capitoli del CHD , i partner della coalizione e gli organizzatori della comunità locale stanno pianificando raduni di massa di persone in pacifica non conformità che avere luogo in aree ad alta città e stati. Controlla WorldWideWalkOuts.org per posizioni e dettagli. Se non ne vedi uno per la tua zona, contatta gli altri nella tua comunità per un evento. Scegli un luogo facile da raggiungere e che possa essere visto da molti. Una volta che la data, il luogo e l’ora sono a posto, comunicaci i tuoi piani in modo che possiamo aiutarti ad amplificare il tuo messaggio.

Il coraggio è contagioso, quindi sii disposto a farti avanti come leader nella tua comunità. Incoraggia tutti quelli che conosci a dimettersi e ad essere solidali contro i mandati. Digli di rifiutarsi di presentarsi al lavoro, di una giornata di malattia e di ritirare i figli da scuola. L’unico modo per vincere è l’unione.

La libertà trascende le linee di partito e ci unisce tutti come un’unica razza umana. Dobbiamo vietare insieme ai cittadini preoccupati di tutti i ceti sociali con un obiettivo in mente, preservare la libertà e il diritto di scegliere ciò che accade e nei nostri corpi.

Ricevi il messaggio condividendo

Condividi questo videomessaggio e ulteriori dettagli dal presidente della difesa della salute dei bambini, Robert F. Kennedy Jr. per incoraggiare tutti quelli che conosci a partecipare.

Non c’è mai stato un momento più importante per combattere e proteggere i nostri diritti per fermare questa tirannia e l’eccessiva portata del governo.

Sii un difensore della verità, della libertà e della salute. Aiutaci a dare il via a Worldwide WalkOuts a partire dal 3 novembre.

Fonte: Global Research

Traduzione: Gerard Trousson

*