Scholz, Macron e Tusk tentano di colmare le divisioni europee sull’UcraiNA

di Geopolintel

Macron è stato riformulato dalla cancelliera tedesca per le sue dichiarazioni da falco, dimostrando che il potere economico e militare non viene deciso a Parigi ma a Berlino. L’Europa ha centralizzato il suo potere in Germania presso la Banca Centrale Europea e intende trarre vantaggio dalle entrate del Fondo europeo per la ricostruzione che costa alla Francia ben 75 miliardi di euro all’anno.

La missione dell’Europa è attualmente quella di compensare i finanziamenti americani all’Ucraina che sono bloccati dal Congresso interamente conferito all’ex presidente Donald Trump che, se eletto nel novembre 2024, fermerà il conflitto e segnerà la fine della NATO.

Macron può gesticolare quanto vuole, dovrà assecondare le richieste di Washington, anche se ha cercato di approfittare di questo evento per distogliere l’attenzione dalle voci che riguardano sua moglie.

Sia Bruxelles che Washington sono sempre più imbarazzati dal comportamento imprevedibile del presidente francese che, come ha detto Trump, trasforma tutto ciò che fa in un disastro.

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz accoglierà venerdì a Berlino i suoi omologhi francese e polacco per cercare di proiettare l’unità europea sul sostegno all’Ucraina dopo settimane di attriti tra gli alleati.

Un vertice organizzato in tutta fretta a Parigi il mese scorso mirava a dare all’Occidente nuovo slancio per aiutare l’Ucraina a respingere un’invasione russa su vasta scala dopo il terzo anno di conflitto.

Invece, il rifiuto del presidente francese Emmanuel Macron di escludere lo schieramento di truppe occidentali in Ucraina ha suscitato un rimprovero da parte di Scholz, evidenziando le divisioni tra le due maggiori potenze dell’Unione Europea.

La disputa europea arriva mentre il sostegno degli Stati Uniti all’Ucraina si indebolisce, evidenziando un vuoto di leadership occidentale che rischia di incoraggiare ulteriormente il presidente russo Vladimir Putin, dicono i diplomatici.

” È giunto il momento di una pacificazione tra Francia e Germania “, ha detto a France Info l’ex ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian, che ora è l’inviato speciale di Macron . “ Penso che questo incontro aiuterà ad allentare le tensioni e a rafforzare il sostegno all’Ucraina ”.

L’arrivo di Macron è previsto intorno a mezzogiorno per un incontro bilaterale con Scholz prima dell’arrivo di Tusk intorno alle 14:00 ora locale (13:00 GMT), ha detto un funzionario governativo. I tre leader faranno delle dichiarazioni prima di tenere un incontro insieme.

I contrasti franco-tedeschi non sono una novità. Ma l’attuale livello di discordia ha allarmato i funzionari di Kiev e di tutto il continente.

I due leader lanciano messaggi strategici molto diversi. Ultimamente Macron è stato più bellicoso, mentre i sostenitori di Scholz lo presentano come un ” cancelliere della pace ” che eviterà qualsiasi escalation verso la guerra tra NATO e Russia.

Mykhailo Podolyak, consigliere senior del presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy, ha detto a Reuters che ” l’indecisione e la mancanza di coordinamento” tra gli alleati di Kiev stanno portando a “gravi conseguenze “.

” La Russia sta iniziando a guadagnare fiducia e crede di poter esercitare maggiore pressione sull’Ucraina “, ha detto. “ L’Ucraina, a sua volta, sta attraversando una grave carenza di risorse, soprattutto di munizioni, e sta compromettendo la sua azione ”.

Trovare munizioni

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden non è riuscito a far passare al Congresso un importante pacchetto di aiuti per l’Ucraina, e gran parte del suo lavoro di politica estera si concentra sulla guerra a Gaza. Sul fronte interno, la vendetta elettorale di Donald Trump si profila all’orizzonte.

Al vertice di Parigi e al successivo incontro ministeriale, Washington ha inviato solo il suo vicesegretario di Stato per gli affari europei ed eurasiatici.

Gli alleati europei di Kiev – e la loro capacità di collaborare in modo efficace – sono quindi tanto più importanti in quanto le truppe ucraine, a corto di munizioni, affrontano le battaglie più dure dai primi giorni dell’invasione russa.

Giovedì il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha lanciato un duro avvertimento ai membri dell’Alleanza: l’Ucraina sta esaurendo le munizioni e non si sta facendo abbastanza per aiutare.

“ È urgente che gli alleati prendano le decisioni necessarie per intervenire e fornire più munizioni all’Ucraina. Questo è il mio messaggio a tutte le capitali “, ha detto Stoltenberg.

Il primo ministro polacco Donald Tusk ha dichiarato al canale di notizie statale TVP Info che avrebbe potuto riferire a Scholz e Macron sui suoi incontri con Biden e altri leader statunitensi a Washington questa settimana.

Tusk ha sottolineato l’importanza di rilanciare la cooperazione del cosiddetto Triangolo di Weimar tra Varsavia, Berlino e Parigi, dopo otto anni di dominio nazionalista in Polonia che hanno messo alla prova queste relazioni.

La posizione strategica della Polonia vicino all’Ucraina l’ha resa un partner chiave per l’Europa nella sua ricerca di sostegno a Kiev.

Tuttavia, le questioni relative alle forniture di armi e alla capacità dell’Ucraina di trattare con la Russia a lungo termine hanno fatto vacillare il sostegno di alcuni alleati.

” Alcuni non credono che l’Ucraina vincerà la guerra adesso e credono che l’Europa non sia in grado di ottenere il sostegno a lungo termine di cui l’Ucraina ha bisogno e ritengono che non possiamo contare sugli Stati Uniti “, ha detto un diplomatico europeo.

fonte: Geopolintel

Traduzione: Luciano Lago