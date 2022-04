Scende in piazza il popolo del Pakistan a sostegno del premier Imran Khan, fatto defenestrare dagli USA





di Junaid S. Ahmad

Video: Protesta nazionale in Pakistan a sostegno di Imran Khan: la più grande manifestazione nella storia della città di Peshawar, nella storia della provincia del popolo pashtun

Questo, ovviamente, segue la più grande protesta nazionale di un giorno in Pakistan la scorsa domenica.

Spero che i nostri amici nei media alternativi occidentali siano così gentili (e autocorrettivi) da permetterci di mettere a tacere ora l’idea che questi manifestanti siano limitati alla “classe media istruita” e alla “classe media urbana”, disconnessi dalla resto del Pakistan. E, a proposito, non sono sicuro del motivo per cui queste etichette vengono utilizzate in modo così di disapprovazione, specialmente da esperti pakistani progressisti che abitano quella stessa classe sociale.

Quasi la metà dei pakistani è “urbana” a questo punto, il che ovviamente li renderebbe un’importante base di supporto. Ed è piuttosto bizzarro il motivo per cui il termine “educato” è usato in senso peggiorativo o per associarlo esclusivamente alla “classe media”. La maggioranza dei pakistani delle classi inferiori ha un’istruzione (ma non ha necessariamente il “capitale culturale” o le reti di clientelismo di quelli al di sopra di loro per ottenere un buon lavoro) e una fetta significativa delle nostre classi superiori non ha mai sentito il bisogno di forme formali formazione scolastica.

Abbiamo anche avuto l’impressione che solo la classe dominante ei gruppi etnici siano quelli che si dichiarano a sostegno di Khan. I pashtun, che i progressisti pakistani hanno giustamente considerato essere stati brutalizzati ed emarginati dalla “Guerra al terrorismo”, sembrano essere accecati da una qualche “falsa coscienza” (apparentemente, proprio come tutti i manifestanti non della “classe media urbana”) da quando sono usciti per le strade a centinaia di migliaia mercoledì sera.

Spero e prego che la sinistra liberale pachistana e i loro molto amichevoli ospiti nei media alternativi occidentali continuino con le caricature di Khan fino al loro contenuto, ma vanno tranquilli con i milioni di manifestanti che non meritano le denigrazioni insultanti a cui sono stato sottoposto.

*Junaid S. Ahmad insegna Religione, Diritto e Politica ed è il Direttore del Centro per lo Studio dell’Islam e della Decolonialità. Collabora regolarmente con Global Research.

Traduzione: Luciano Lago