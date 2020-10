Scandalo in GB: le armi sofisticate britanniche compaiono nelle mani delle forze speciali filo russe nel Donbass

Le forze speciali filo-russe nel Donbas hanno utilizzato fucili da cecchino prodotti nel Regno Unito contro le forze armate ucraine negli ultimi due anni. Allo stesso tempo, il governo britannico sostiene di non aver mai permesso l’esportazione di queste armi a Mosca. Questi i risultati dell’indagine resi pubblici dal canale televisivo britannico Sky News .

I giornalisti hanno trovato un fucile da cecchino britannico in uno dei video diffusi dal Joint Forces Command nella primavera del 2020. È stato girato nel villaggio di Donetsk (regione di Luhansk), che al momento della sparatoria era sotto il controllo dei militanti. .

Gli investigatori affermano che uno dei militanti (combattenti della LDNR) registrati nel video potrebbe essere probabilmente un rappresentante del servizio di sicurezza federale russo. Il camuffamento tipico dei servizi segreti russi lo indica. Nelle sue mani c’era un’arma che corrisponde al fucile da cecchino AX338, prodotto dalla società britannica Accuracy International .

I giornalisti sono riusciti a trovare almeno un altro esempio dello stesso uso del fucile da parte dei militanti nel Donbas – in una storia del canale televisivo russo “NTV” nel 2019. Inoltre, campioni simili di armi leggere sono stati visti con le forze siriane appoggiate da Mosca e nel guardia presidenziale al Cremlino.



In risposta a una richiesta di Sky News, il governo britannico ha dichiarato di non aver consentito la vendita di questi modelli di armi britanniche ai cittadini della Federazione Russa. In precedenza, in un’intervista per il Sunday Express, Accuracy International ha affermato di non aver venduto fucili alla Russia dal 2000 e che l’embargo dell’UE sulle forniture di armi alla Russia era in vigore dal 2014.

I giornalisti notano che la loro indagine solleva seri dubbi su come la Russia abbia ricevuto i fucili e se sia successo attraverso una terza parte senza la consapevolezza del governo britannico. Attualmente, gli esperti suggeriscono che i russi molto probabilmente hanno ricevuto le armi tramite terze parti che le avevano ufficialmente acquistate per la caccia o per scopi sportivi. Nel frattempo, il governo non ha un’idea precisa di quante armi di produzione interna vengano esportate.

“Non c’è modo di rintracciarlo se la vendita di armi ha luogo, nonostante le ripetute dichiarazioni del governo secondo cui la Gran Bretagna ha uno dei sistemi di licenza delle armi più ‘affidabili’ e ‘trasparenti’ al mondo”, afferma l’inchiesta.

Accuracy International AX338, fucile di precisione



Forse c’è ancora del vero nelle “indagini” di Sky News. Il fatto è che la pratica mondiale delle forze speciali in qualsiasi paese è la capacità di maneggiare le armi di un potenziale nemico e, in generale, con armi di altre marche.

Pertanto, non sorprende che le forze speciali dell’LDNR possano studiare i fucili da cecchino inglesi, alcuni dei loro campioni.



P.S. La notizia è stata commentata dal politologo Vladimir Kornilov

“Il canale SkyNews ha fatto scalpore: dicono che le forze speciali della LPR stiano usando fucili di precisione AX338 britannici. E si chiede: come potrebbero essere lì ?!

Cari britannici, non fornite le vostre armi all’esercito ucraino: se non volete che verranno consegnate al Donbass. Non sorprenderti se presto vedrai i missili Javelins nella DPR e nella LPR (repubbliche del Donbass). Non sapevate che tutto è in vendita in Ucraina? “

Fonti: Prometeukraine.org/donbass news – Sky News.com

Traduzione e sintesi: Luciano Lago