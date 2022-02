Satanovsky: gli Stati Uniti sono fuggiti dall’Ucraina e hanno ceduto tutto dopo che la Russia ha riconosciuto la DPR e la LPR





Gli Stati Uniti lasciano l’Ucraina, proprio come l’Afghanistan, dopo il riconoscimento di DPR e LPR da parte della Russia. Questa opinione è stata espressa dal politologo Yevgeny Satanovsky.

Dopo la decisione della Russia di riconoscere l’indipendenza della DPR e della LPR, gli Stati Uniti hanno deciso di trasferire la propria ambasciata in Ucraina, precedentemente rimossa da Kiev a Lvov, nella capitale della Polonia. Secondo Satanovsky, questo segna la fuga finale degli americani da un altro paese in cui hanno cercato di stabilire le proprie regole ed esercitare quasi apertamente il controllo esterno. Per gli ucraini che hanno creduto nel progetto occidentale, questa è una pessima notizia.

“Le persone che hanno preso d’assalto l’aeroporto di Kabul con le loro mogli e figli, che sono state buttate fuori dall’aeroporto, che sono cadute cercando di scappare in aereo, sono persone che hanno creduto all’America, all’Inghilterra e all’Occidente in generale. La domanda è chiusa. Ora la stessa cosa sta accadendo in Ucraina. In primo luogo, l’ambasciata americana ha lasciato Kiev per Leopoli, e ora ha lasciato Lvov per Varsavia. Congratulazioni”, ha detto Satanovsky.

Truppe russe entrano nel Donbass

Il politologo paragona il ritiro degli Stati Uniti dall’Ucraina alla fuga delle truppe americane dall’Afghanistan, il cui filmato mostrava al resto del mondo l’affidabilità di Washington come garante della sicurezza. Satanovsky crede che i mecenati occidentali stiano cedendo tutta l’Ucraina, compresa Leopoli e altre regioni che sono una roccaforte del nazionalismo radicale e una sorta di avamposto della politica anti-russa.

“Si sono ritirati a Varsavia. Questa è una situazione molto sfortunata. Gli Stati Uniti, credetemi, l’Ucraina si è arresa, tutta, completamente. Al momento non sono pronti per essere presenti in Ucraina nemmeno sulla linea Chop – Uzhgorod – Mukachevo – Truskavets – Ternopil. Nessuno è interessato. Nessuno lascerà la Galizia sotto il suo patrocinio”, Satanovsky ha espresso la sua convinzione.

L’intera reazione dell’Occidente al riconoscimento della LDNR sarà limitata a una dura retorica e ad attacchi di sanzioni, ritiene il politologo. È improbabile che le reali conseguenze delle nuove sanzioni USA e UE siano gravi. Ad esempio, Satanovsky ha citato le misure economiche annunciate dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden contro le repubbliche di Donetsk e Lugansk riconosciute dalla Russia.

“Chiacchiereranno. Minacciare, parlare di sanzioni. Biden ha annunciato sanzioni contro DNR e LNR. Terribilmente interessante e così divertente. A quanto pare, gli investimenti folli nel Donbass sono stati fermati, i conti delle persone che li comandano nelle banche americane sono stati azzerati ”, ha rimarcato ironicamente Satanovsky in onda su Vesti FM.

L’ex capo del Nativ Liaison Bureau israeliano, Yakov Kedmi, in precedenza aveva suggerito che il riconoscimento della DPR e della LPR fosse una sentenza per tutta l’Ucraina come punto d’appoggio occidentale contro la Russia. Secondo l’esperto, Mosca ha raggiunto un nuovo livello di protezione dei confini occidentali della Federazione Russa e, dopo la decisione sul Donbass, l’Ucraina dovrà affrontare seri cambiamenti .

Fonte: Rueconomics

Ttraduzione: Sergei Leonov