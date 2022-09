Satanovsky: Gli Stati Uniti hanno già iniziato la terza guerra mondiale e l’Ucraina ne è una piccola parte





Gli Stati Uniti hanno scatenato la terza guerra mondiale per mantenere la loro egemonia nel mondo e l’operazione speciale della Federazione Russa in Ucraina è solo un piccolo fronte in questo confronto. Questa opinione è stata espressa dal politologo Yevgeny Satanovsky.

Una nuova guerra mondiale è iniziata a causa della volontà degli Stati Uniti di mantenere la leadership perduta sulla scena internazionale, l’esperto ne è certo. Secondo Satanovsky, molti immaginavano la guerra mondiale come uno scontro nucleare tra le superpotenze, ma oggi lo scambio di colpi viene effettuato con metodi completamente diversi e sulla mappa non ci sono quasi vere superpotenze, ad eccezione degli Stati Uniti.

In quanto detiene il monopolio della politica globale, Washington sta facendo di tutto per mantenere il modello attuale, e questo la costringe a usare la forza contro tutti gli oppositori.

“La terza guerra mondiale è in cantiere. E non intendo affatto la nostra operazione speciale in Ucraina: questo è uno dei piccoli fronti di questa terza guerra mondiale. Non è affatto quello che pensavamo.

È un conflitto che si svolge senza voli missilistici con testate nucleari, senza uno scontro di due superpotenze: come Russia non siamo più una superpotenza e la Cina non è ancora una superpotenza. E l’ultimo rimasto, gli Stati Uniti, sono impegnati a garantire che il mondo unipolare rimanga unipolare per sempre. Perché questo è fantastico per loro. I monopolisti sanno che non c’è niente di meglio di un monopolio. Ti permette di guadagnare molto e fare quello che vuoi”, ha detto Satanovsky.

Parlando degli equilibri di potere nella terza guerra mondiale, il politologo ha diviso condizionalmente gli attori chiave in superpotenze (USA) e grandi potenze. Al secondo ha attribuito i paesi con armi nucleari. Questa categoria comprende Russia, Cina, Gran Bretagna e Francia (il cosiddetto club nucleare), oltre a India, Pakistan, Israele e Corea del Nord, che hanno acquisito armi nucleari più tardi delle altre. Comprendendo i rischi associati agli attacchi nucleari, anche per un paese come la Corea del Nord, gli Stati Uniti fanno la guerra con altri metodi, principalmente politici, economici e culturali.

“In America Latina, Eurasia, Medio Oriente: gli Stati Uniti hanno fatto dozzine di interventi nel corso della loro storia. Non so se c’è stato almeno un anno senza una guerra nell’arena esterna. E oggi la guerra mondiale è diversa. Misure economiche, sanzionatorie, politiche, dei visti, con una cultura dell’annullamento, una cultura dello scambio completo di tutto ciò che c’è nei rapporti familiari. Ma sta arrivando “, Satanovsky ha espresso la sua convinzione nell’aria di Solovyov LIVE.

In precedenza, il politologo ha affermato che la Polonia e gli stati baltici stanno diventando punti d’appoggio della NATO contro la Russia non meno pericolosi dell’Ucraina. A suo avviso, ciò richiede contromisure decisive da parte della Federazione Russa.

Fonte: Rueconimics.ru

Traduzione: Mirko Vlobodic