Saree: L’Arabia Saudita ha bombardato lo Yemen 53 volte in 24 ore, l’aeronautica yemenita ha abbattuto un Apache

Nelle ultime 24 ore, aerei da guerra sauditi hanno effettuato 53 raid aerei contro siti civili a Sana’a, Taiz, Ibb, Lahj, Saada e Amran, uccidendo e ferendo molte persone, soprattutto donne e bambini.

Nelle ultime 24 ore, aerei da guerra sauditi hanno lanciato 53 attacchi contro obiettivi civili in tutto lo Yemen, bombardando la capitale Sana’a e i governatorati di Taiz, Ibb, Lahj, Saada e Amran, come annunciato sabato dal portavoce delle forze armate yemenite , il generale di brigata Yahya Saree.

Saree ha affermato che i raid sono stati condotti da caccia F-15 e Typhoon operanti dalle basi aeree di Khamis Mushait e Taif, e che hanno ucciso e ferito un gran numero di persone, la maggior parte delle quali donne e bambini.

Ha affermato che il numero totale di raid aerei e attacchi missilistici sauditi contro lo Yemen ammonta a 2.542 dall’inizio dell’escalation.

Le forze yemenite hanno anche abbattuto un elicottero Apache saudita al largo di Najran, ha annunciato Saree in una dichiarazione separata. “Abbiamo abbattuto un elicottero Apache saudita al largo di Najran con un’arma appropriata”, ha affermato.

A Taiz e Dhamar i civili sono le vittime principali.

Gli ultimi raid si aggiungono al crescente bilancio delle vittime civili. Almeno 12 civili , tra cui bambini, sono stati uccisi e altri 33 feriti tra venerdì e sabato nei raid aerei sauditi contro zone residenziali di Taiz e Dhamar, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Saba .

Nella zona di Hamir al-Jabal, nel distretto di Maqbanah a Taiz, quattro attacchi sauditi avvenuti sabato hanno causato la morte di nove civili, tra cui una bambina, e il ferimento di altri sedici. Fonti locali hanno riferito che diverse vittime sono ancora intrappolate sotto le macerie delle case distrutte e hanno avvertito che il bilancio delle vittime potrebbe aggravarsi con il proseguimento delle operazioni di soccorso.

Durante la notte a Dhamar, aerei sauditi hanno bombardato case e terreni agricoli nei villaggi di al-Ar e Barza’a, nel distretto di Dawran Anis, uccidendo tre bambini e ferendo altri 17 civili. Sette dei feriti erano bambini e tre donne, tra cui una donna incinta che, secondo quanto riferito, ha avuto un aborto spontaneo a causa dell’attacco.

Decine di capi di bestiame sono stati uccisi e gli impianti agricoli alimentati a energia solare sono stati danneggiati, aggravando ulteriormente le difficoltà per le famiglie già provate da anni di guerra.

Le autorità locali di Dhamar hanno affermato che le forze saudite hanno utilizzato munizioni a grappolo, vietate a livello internazionale, durante i bombardamenti e hanno denunciato gli attacchi come gravi violazioni del diritto internazionale umanitario. Hanno ritenuto Riyadh responsabile delle vittime e hanno esortato le Nazioni Unite e le organizzazioni umanitarie internazionali a intervenire per fermare gli attacchi.

Fonte: Al Mayadeen

Traduzione: Fadi Haddad