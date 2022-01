Sarà per domani!

di Hippolyte Baudreault .

Così, lunedì 10 gennaio, iniziano a Ginevra le discussioni russo-americane, sulla base delle richieste presentate dalla Russia lo scorso dicembre.

Cosa dobbiamo aspettarci da questo?

I recenti avvenimenti in Kazakistan hanno distolto una certa attenzione, ma a giudicare dalle dichiarazioni delle parti, come riportato dalla stampa, l’ottimismo non sembra essere d’obbligo. Non torno indietro sul contenuto dei documenti consegnati all’amministrazione americana e pubblicati dal ministero degli Esteri russo il 17 dicembre, si sa quali siano.

Vediamo piuttosto cosa è stato dichiarato da entrambe le parti.

Da parte russa, Vyacheslav Nikonov, ha parlato il 28 dicembre nel programma politico di Vladimir Soloviev1 “Una serata con Vladimir Soloviev”. Vyacheslav Nikonov, dottore in Storia, è stato per diversi anni direttore della Fondazione “Russkii Mir”, ente pubblico impegnato nella diffusione della lingua e della cultura russa, che sostiene programmi di studio della lingua russa in diversi paesi del mondo. È deputato della Duma e attualmente ricopre la carica di vicepresidente della commissione per gli affari esteri. È autore di molti libri tra cui “Capire la Russia” pubblicato in Francia nel 2019. È quindi un insider che parla a nome di una parte significativa dell’élite russa, e cosa dice?

” Convocare un incontro tra Nato e Russia nel quadro di una struttura da cui la Russia si è ritirata diversi mesi fa, dopo l’espulsione del suo personale diplomatico da Bruxelles, è un esercizio inutile. Occorre concludere un trattato di sicurezza con la controparte russa, gli Stati Uniti. (…) La bozza di trattati trasmessa dal Cremlino a Washington il 17 dicembre non è un menù in cui si ordina à la carte, si accettano certi piatti e se ne rifiutano altri. È un pasto a menu fisso, che mangiamo come era stato fissato oppure capovolgiamo il vassoio.

Gli occidentali non capivano che le regole del gioco sono cambiate. Loro non parlano più a una Russia contro il muro. Stiamo definendo le regole ora. (…) I colloqui russo-americani continueranno, perché gli americani non sono pronti a dire “no”. Se avessero voluto dire “no” l’avrebbero già fatto. Non hanno deciso cosa vogliono da tutto questo. Vogliono che la Russia sbatta la porta e risolva i suoi problemi con l’Ucraina attraverso mezzi militari, nel qual caso tutti i paesi occidentali si aggiungeranno all’attuale pila di sanzioni contro la Russia? Molti a Washington lo vogliono. (…) Chiediamo semplicemente loro di firmare questo documento. Ecco di cosa si tratta. Se non vuoi firmare, allora ciao.

Se dicono “no”, allora avremo una crisi su vasta scala.

La nostra ambasciata ha compilato un elenco di atti legislativi statunitensi che ci impongono sanzioni. Ce ne sono 48. Se aggiungono un 49esimo ora, non cambierà nulla. L’Occidente sbaglia nel pensare che le azioni della Russia a seguito di una rottura dei negoziati saranno proprio in Ucraina ”.

L’ospite dello spettacolo poi dà il suo punto di vista. Ritiene che una di quelle “opzioni” di ritorsione menzionate dalla Russia potrebbe essere un pacchetto di attacchi “chirurgici” contro le infrastrutture della NATO che la Russia considera una minaccia per la sua sicurezza nazionale. Gli obiettivi non sono tutti in Ucraina. Nessuna invasione dell’Ucraina quindi, ma ” attacchi mirati come hanno fatto gli Stati Uniti, la Turchia o Israele in Siria o in Iraq, o anche l’Iran su basi americane in Siria, senza provocare reazioni da parte del mondo occidentale”.

Tali attacchi avrebbero anche il vantaggio di evidenziare la superiorità delle nuove armi strategiche russe. L’Occidente entrerebbe in guerra se un missile di lancio distruggesse una base ABM in Romania? L’esercito russo ha bombardato le unità della NATO in Siria che hanno sostenuto i terroristi. Ci sono stati dei decessi fra i militari e i paesi membri della NATO hanno coperto la questione (in massima segretezza).

Passiamo alla reazione del Segretario Generale della Nato che, in ogni caso, registra su “La voce del suo Maestro”.

Da parte americana, non sorprende che la reazione sia leggermente diversa dalla solita linea. Il Paese “scelto da Dio” non si allontanerà facilmente dalla sua posizione di “padrone del mondo”, che decide cosa tutti hanno diritto di fare e quale stato è una “democrazia” e quale stato è un “autocrazia”. Tuttavia, il regime di Joseph Biden accetta di entrare nella questione. Finge di farlo sulla base delle affermazioni russe.

Un “rappresentante di alto rango” dell’amministrazione statunitense ha affermato, secondo l’ agenzia di stampa TASS : ” La Russia ha affermato di sentirsi minacciata dalla prospettiva di installare sistemi missilistici offensivi in ​​Ucraina. Come ha detto il presidente Biden al presidente Putin, gli Stati Uniti non hanno intenzione di farlo. Quindi questa è un’area in cui potremmo trovare un accordo se la Russia è pronta a prendere un impegno reciproco ”.

Quale impegno reciproco? Non mettere i sistemi di difesa troppo vicino al confine ucraino, cioè all’interno della stessa Russia? Viste le recenti reazioni degli USA, abbiamo motivo di pensarlo. Questo “alto rappresentante” continua: “Ci sono cose che vengono menzionate dalla Russia su cui non saremo mai d’accordo. Non spetta alla Russia, ad esempio, decidere per altri paesi con cui allearsi. Queste decisioni riguardano solo questi paesi e l’Alleanza stessa. Nel contesto della Nato la chiamiamo la porta aperta, e né la Russia né nessun altro Paese la sbatteranno ”.

Confronto Russia USA a Ginevra

Quindi siamo disposti a negoziare, ma scegliamo noi stessi su cosa (scegliamo dal menu!). Per questo riteniamo che non ci sia bisogno di essere ottimisti, anche se parte di questo discorso è, forse, solo per uso politico interno.

Tanto più che il regime di Joseph Biden continua a sventolare la minaccia delle sanzioni. La Russia ha già indicato che eventuali sanzioni non cambieranno la sua determinazione. Vladimir Putin ha indicato che ulteriori sanzioni porteranno alla rottura delle relazioni. Quindi, ” se la Russia sceglie quest’altra strada, siamo più che pronti e pienamente allineati con i nostri partner e alleati sulla necessità di imporre costi elevati alla Russia, imporre sanzioni finanziarie su di essa, controllare le esportazioni e prendere di mira le industrie chiave, rafforzare la posizione di forze intermedie nel territorio alleato e aumentare l’assistenza alla sicurezza in Ucraina”.

Questa abitudine di voler negoziare “da una posizione di forza”! Ma dov’è questa forza oggi? Tanto più che possiamo immediatamente mettere in discussione la parte “pienamente allineata con i nostri partner e alleati”. Una tale rottura delle relazioni finanziarie ed economiche sarebbe sopportabile per i paesi dell’Unione Europea? La Germania, per esempio? I paesi dell’Unione Europea hanno troppo da perdere in queste circostanze, molto più degli Stati Uniti, non dimentichiamo, e questo è solo un esempio, che importano il 30% del loro gas dalla Russia. . Non sono stati consultati ed è dubbio che accettino di seguire Washington.

In queste circostanze, qual è il peso di una simile minaccia? D’altra parte, possiamo vedere chiaramente i pericoli che rappresenta per gli stessi Stati Uniti, perché da un lato le sanzioni americane senza l’Unione Europea sarebbero inutili, ma soprattutto, la reazione negativa dell’Europa aprirebbe un enorme spartiacque tra gli Stati Uniti e l’Unione Europea. Un ulteriore passo sarebbe compiuto nel movimento per indebolire Washington su scala globale.

Quindi diventa ovvio che gli Stati Uniti avranno bisogno di uno shock per uscire dalle “narrazioni” in cui sono arrivati ​​​​a credere a se stessi. Questo shock non avverrà attorno a un tavolo negoziale ed è per questo che siamo pessimisti sull’incontro di domani a Ginevra. C’è però la speranza che una reazione violenta ma controllata della Russia, possa cambiare la situazione e impedirci la conflagrazione finale.

Questo permetterebbe forse a Joseph Biden di imporre decisioni che la maggioranza della classe politica americana, convinta del suo ruolo di “luce del mondo” e certa di avere il miglior esercito del mondo, rifiuta per il momento, come le dichiarazioni di Washington mostrano in questo momento.

fonte: http://associationfrancorusse.fr

Traduzione: Gerard Trousson

.