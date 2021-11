“Sarà peggio di adesso”: il miliardario Bill Gates definisce il prossimo futuro come “tetro”

Il miliardario americano, il fondatore di Microsoft, Bill Gates, ha affermato che l’umanità dovrebbe prepararsi per un futuro cupo: il mondo potrebbe presto essere spazzato via da un’ondata di violenza.

Gates invita tutti noi a prepararci non solo a nuove malattie infettive e nuove pandemie, come ha parlato in precedenza , ma anche a possibili attacchi terroristici che utilizzano armi biologiche, e le conseguenze del loro utilizzo saranno molte volte peggiori del coronavirus.

“Sarà molto peggio di qualsiasi pandemia”, cita il miliardario britannico su The Guardian.

In un’intervista con l’ex segretario alla salute del Regno Unito Jeremy Hunt per il thinktank “Policy Exchange”, Gates ha affermato che i budget di ricerca e sviluppo dovrebbero concentrarsi sulle debolezze esposte dalla rapida diffusione di Covid in tutto il mondo. “Sai, non avevamo vaccini che bloccano la trasmissione. Abbiamo vaccini che ti aiutano con la tua salute, ma hanno solo leggermente ridotto la trasmissione”, ha detto. “Abbiamo bisogno di un nuovo modo di fare i vaccini”.

I vaccini Covid bloccano parzialmente la trasmissione del virus ma sono più efficaci nel prevenire malattie gravi. Il gruppo di esperti sull’efficacia del vaccino che alimenta il comitato Sage del governo stima che la protezione contro l’infezione sia del 65% dopo due dosi di AstraZeneca e del 75% dopo due dosi di Pfizer, con entrambe che offrono circa il 95% di protezione contro il ricovero in ospedale. Tuttavia, l’immunità diminuisce nel tempo.

Gates ha continuato a lamentare la mancanza di trattamenti efficaci per Covid, aggiungendo che mentre lo steroide desametasone e il nuovo farmaco antivirale molnupiravir potrebbero aiutare, l’impatto delle terapie è stato “molto inferiore a quanto avrebbe dovuto essere”. Ha inoltre criticato l’incapacità di ottenere test diagnostici attivi e funzionanti al punto che potrebbe mantenere drasticamente bassi i tassi di mortalità.

Tutte queste fosche previsioni sono state espresse da Gates nel corso della sua intervista.

Il miliardario ha consigliato all’Organizzazione mondiale della sanità di creare un gruppo di lavoro speciale per monitorare la situazione epidemiologica, che condurrà, nelle sue parole, “esercizi microbici” per respingere gli attacchi bioterroristici ed eliminarne le conseguenze.

Secondo i dati ufficiali, oggi il numero di persone contagiate dal coronavirus nel mondo si avvicina a un quarto di miliardo e più di 5 milioni di persone sono diventate le sue vittime. In alcuni settori, l’interruzione delle catene di approvvigionamento a causa della pandemia e delle restrizioni alla quarantena ha provocato una grave carenza di materie prime e componenti, che ha già portato a un forte aumento dei prezzi per un certo numero di merci.

I prodotti alimentari stanno diventando più costosi a un ritmo estremamente elevato. Nei paesi prosperi del cosiddetto primo mondo, c’è una crisi di approvvigionamento , anche ai negozi di alimentari , oltre a una crisi di carburante .

Oltre a questo, secondo un rapporto, una denuncia della Columbia Journalism Review (CJR) rivela che, per controllare il giornalismo globale, Bill Gates ha indirizzato oltre $ 250 milioni a BBC, NPR, NBC, Al Jazeera, ProPublica , National Journal , The Guardian , The New York Times , Univision, Medium , the Financial Times , The Atlantic , Texas Tribune , Gannett, Washington Monthly , Le Monde , Center for Investigative Reporting, Pulitzer Center, National Press Foundation, International Center for Journalists e una miriade di altri gruppi.

Una conseguenza inaspettata della pandemia è stata una grave carenza di manodopera in quasi tutte le regioni del mondo.

Il miliardario Gates da tempo sta investendo ingenti risorse per l’acquisto di estesi terreni agricoli in varie parti del mondo tanto da essere divenuto in breve tempo uno dei maggiori latifondisti al mondo, seguendo la tendenza di altri membri della elite mondiale.

Come molti sanno, la Bill Melinda Gates è il principale finanziatore privato della OMS (Organizzzazione Mondiale della Salità)e, attraverso questi finanziamenti ha una forte influenza sui programmi e sulle politiche di questo organismo di importanza mondiale.

Bill Gates con Zukemberg

Le sue tangenti per la stampa sono state ripagate. Durante la pandemia, le testate giornalistiche finanziate ed acritiche sulle sue atività hanno trattato Bill Gates come un esperto di salute pubblica e un filantropo.

Per nascondere la sua influenza, Gates ha anche incanalato somme sconosciute tramite subcontratti per sostegno ad altri organi di stampa.

Gates finanzia anche un esercito di fact-checkers indipendenti tra cui il Poynter Institute e Gannett, che usano le loro piattaforme di verifica dei fatti per «mettere a tacere i detrattori» e «smascherare» come «false teorie del complotto» e «disinformazione» le accuse secondo cui Gates ha sostenuto e investito in chip biometrici , sistemi di identificazione dei vaccini , sorveglianza satellitare e vaccini COVID .

La Bill and Melinda Gates Foundation ha rifiutato più richieste di interviste dal CJR e si è rifiutata di rivelare quanti soldi ha incanalato ai giornalisti

I doni mediatici di Gates, afferma l’autore del CJR Tim Schwab, significano che «i resoconti critici sulla Gates Foundation sono rari». La Bill and Melinda Gates Foundation ha rifiutato più richieste di interviste dal CJR e si è rifiutata di rivelare quanti soldi ha incanalato ai giornalisti.

Nel 2007, il Los Angeles Times ha pubblicato una delle poche indagini critiche sulla Fondazione Gates, esponendo le partecipazioni di Gates in società che danneggiano le persone che la sua fondazione sostiene di aiutare, come le industrie legate al lavoro minorile. Il reporter principale Charles Piller, afferma : «Non erano disposti a rispondere alle domande e praticamente si sono rifiutati di rispondere in qualsiasi modo…»

L’indagine ha mostrato come il finanziamento sanitario globale di Gates abbia guidato l’agenda mondiale degli aiuti verso gli obiettivi personali di Gates (vaccini e colture OGM ) e lontano da questioni come la preparazione alle emergenze per rispondere ai focolai di malattie, come la crisi dell’Ebola.

«Hanno eluso le nostre domande e hanno cercato di minare la nostra copertura», afferma il giornalista freelance Alex Park dopo aver indagato sugli sforzi per il vaccino contro la polio della Gates Foundation.

Fonti: The Guardian – Policy Exchange

Traduzione: Luciano Lago