Sanzioni USA: sparare a salve contro la resilienza delle nazioni prese di mira

da Redazione

di Stephen Lendman

Come spiegato molte volte in precedenza, soltanto il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite può imporre legalmente sanzioni a nazioni, entità e individui.

Quando vengono usate le sanzioni da alcuni paesi contro altri, queste violano la Carta delle Nazioni Unite, esattamente il modo in cui gli Stati Uniti, la NATO e Israele operano più e più volte.

L’articolo II della Carta impone a tutti gli Stati membri di “risolvere … le controversie” secondo lo Stato di diritto.

Le sanzioni statunitensi / occidentali sono armi da guerra con altri mezzi – utilizzate per fare pressioni, prepotenze e terrorizzare le nazioni prese di mira per ottenerne la sottomissione.

Tuttavia accade che, sebbene ampiamente utilizzate, molto spesso le sanzioni illegali non riescono a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Gli Stati Uniti sanzionano con la guerra e altre azioni ostili contro Cuba da 60 anni, l’Iran da 40 anni, il Venezuela da 20 anni e contro innumerevoli altre nazioni (Siria, Libano, Corea del Nord, Nicaragua, ecc..) in gran parte sparate a salve.

Molto spesso tali sanzioni sono controproducenti.

Le difficoltà imposte alle persone nelle nazioni prese di mira alimentano il sentimento anti-USA – incolpando Washington, non i loro governi, per ciò che sopportano. Le nazioni prese di mira non si piegano e resistono nonostante tutto.

Secondo il diritto internazionale, alle nazioni è vietato intervenire negli affari interni di altri.

L’azione militare contro un avversario è legale solo per autodifesa se attaccato, mai preventivamente per qualsiasi motivo. Non si contano le aggressioni illegali fatte dagli USA contro altri paesi (Iraq, Afghanistan, Libia, Somalia, Siria, ecc.)

La politica bipartisan degli Stati Uniti intransigente e punitiva prende di mira tutte le nazioni indipendenti che non vogliono subordinare i loro diritti sovrani agli interessi degli USA.

Questo è il motivo dell’ostilità degli Stati Uniti verso Cina, Russia, Iran e altri paesi presi di mira.

Dalla seconda guerra mondiale, nessuna nazione ha minacciato gli Stati Uniti militarmente o politicamente.

Come tutti gli altri imperi nella storia del mondo ora scomparsi, un destino simile attende gli Stati Uniti – a causa delle loro geopolitiche controproducenti, che nel tempo si sono fatte più nemici che alleati, indebolendo, non rafforzando, il loro stato.

La scorsa settimana in risposta alle sanzioni statunitensi sul gasdotto russo Nord Stream 2 diretto alla Germania, il portavoce di Putin Dmitry Peskov ha dichiarato quanto segue:

“(L) la loro politica ostile e distruttiva di costante introduzione di varie restrizioni in relazione a noi, ai nostri operatori economici, alla nostra economia, purtroppo, è già diventata parte integrante della concorrenza sleale, concorrenza ostile e palese da parte di Washington. “

Il mese scorso, la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha criticato gli Stati Uniti, dicendo:

“Condanniamo le richieste (statunitensi) di forgiare una certa coalizione contro il gasdotto, in cui la Germania e altre società hanno già fatto investimenti multimiliardari”.

In risposta alle sanzioni dell’UE alla Russia per la bufala dell’avvelenamento da novichok di Navalny, il suo ministero degli Esteri ha chiesto di sapere “chi c’è dietro la provocazione anti-russa”, aggiungendo:

“In risposta, otteniamo una retorica aggressiva e una totale manipolazione dei fatti” – da parte dell’UE in combutta con gli Stati Uniti.

Sergey Lavrov ha criticato Berlino per aver violato i suoi obblighi internazionali per non aver fornito a Mosca le informazioni che sostiene di avere sull’incidente di Navalny, perché non esistono.

A metà ottobre, i manifestanti fuori dall’ambasciata americana a Londra hanno accusato Washington di aver tentato di “strangolare” l’economia cubana con un blocco virtuale nello stato insulare.

La cosiddetta campagna di solidarietà “Rock Around The Blockade” ha chiesto di interrompere l’azione illegale, cantando “Cuba si! Yankee no! Abajo el bloqueo / Abbasso il blocco! “

Testimonianze contro il blocco di Cuba



Nonostante le misure annuali dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite contro il blocco statunitense dello stato insulare, è in vigore da decenni senza successo a causa della resilienza cubana.

L’Office of Foreign Assets Control del regime di Trump ha minacciato di citare in giudizio “chiunque commerci con Cuba” o possieda proprietà nel paese.

Nonostante decenni di guerra degli Stati Uniti contro Cuba con altri mezzi, con l’obiettivo di riconquistare il controllo imperiale sullo stato insulare, le politiche dei repubblicani e dei democratici sono fallite costantemente.

La guerra degli Stati Uniti alla Cina con sanzioni e altri mezzi amplia la frattura tra i due paesi.

Il 21 ottobre in un articolo degli Affari esteri intitolato “Come la Cina minaccia la democrazia americana” (sic), il consigliere per la sicurezza nazionale del regime di Trump Robert O’Brien ha inventato minacce inesistenti.

Invece di promuovere relazioni bilaterali produttive con tutte le nazioni, le politiche di entrambe le ali di destra dello stato monopartitico degli Stati Uniti vanno dall’altra parte contro le nazioni che Washington non controlla – come opera il flagello dell’imperialismo.

La Cina promuove relazioni di cooperazione con le altre nazioni, minacciando la politica statunitense di lunga data e opposta, una politica sempre alla ricerca dell’egemonia sul pianeta terra, sulle sue risorse e popolazioni.

Protesta contro le Sanzioni

Gli Stati Uniti hanno avviato la Guerra Fredda non dichiarata contro Cina, Russia e altre nazioni prese di mira minacciano di surriscaldarsi per qualsiasi incidente o progetto, specialmente in Asia orientale, Medio Oriente e vicino ai confini della Russia.

Domenica, O’Brien ha espresso frustrazione, dicendo:

“Uno dei problemi che abbiamo dovuto affrontare sia con l’Iran che con la Russia è che ora abbiamo così tante sanzioni contro questi paesi che abbiamo pochissime (opportunità) di fare qualcosa al riguardo”, aggiungendo:

“Ma stiamo esaminando tutte le possibili misure deterrenti che possiamo applicare a questi paesi, così come ad altri …”

Giovedì scorso, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato nuove sanzioni contro l’IRGC iraniano, la sua Forza Quds e il Bayan Rasaneh Gostar Institute “per essersi impegnati, sponsorizzati, occultati o altrimenti coinvolti direttamente o indirettamente in interferenze straniere” nelle elezioni americane del 3 novembre.

Fatto: nel corso della storia degli Stati Uniti, nessuna prova ha dimostrato che una nazione straniera abbia mai interferito nel suo processo elettorale, una specialità degli Stati Uniti contro decine di nazioni durante il periodo successivo alla seconda guerra mondiale.

Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Saeed Khatibzadeh ha criticato l’azione ostile, dicendo:

Il suo governo “respinge con forza (ly) le affermazioni infondate e false” degli Stati Uniti, aggiungendo:

“(I) t non fa differenza per l’Iran chiunque vinca le elezioni statunitensi”.

Sulle questioni centrali della politica interna ed estera, entrambe le ali di destra dello Stato monopartitico statunitense operano in gran parte allo stesso modo.

Rare eccezioni confermano la regola.

Lunedì, Pompeo ha annunciato ulteriori sanzioni illegali contro l’Iran, parte della lunga guerra degli Stati Uniti contro il paese con altri mezzi.

Il “Ministero del Petrolio e Ministro del Petrolio di Teheran, la National Iranian Oil Company, la National Iranian Tanker Company e altre 21 persone, entità e navi” sono stati presi di mira per motivi ingiustificabili.

L’Iran, le sue autorità al potere e le sue entità promuovono relazioni di cooperazione con altri paesi – azioni ostili verso nessuno, tranne che nell’autodifesa se attaccate, diritto legale di tutte le nazioni.

La politica imperiale degli Stati Uniti prende di mira tutti i paesi, le entità e gli individui non sottomessi alla sua rabbia per governare il mondo in modo incontrastato.

La massima pressione degli Stati Uniti sull’Iran e sulle altre nazioni riguarda il volere che queste si trasformino in stati vassalli.

Separatamente lunedì, il criminale condannato / inviato americano per il cambio di regime in Iran e Venezuela Elliott Abrams ha dichiarato quanto segue:

“Il trasferimento di missili a lungo raggio dall’Iran al Venezuela non è accettabile per gli Stati Uniti e non sarà tollerato o consentito”, aggiungendo:

“Faremo ogni sforzo per fermare le spedizioni di missili a lungo raggio, e se in qualche modo arrivano in Venezuela saranno eliminati lì”.

La minaccia di cui sopra era una possibile dichiarazione degli Stati Uniti di guerra calda al Venezuela, anche all’Iran?

Protesta contro le sanzioni

La scorsa settimana, Pompeo ha annunciato nuove sanzioni statunitensi contro “il Centro di ricerca statale della Federazione russa FGUP Istituto centrale di ricerca scientifica di chimica e meccanica (TsNIIKhM)”.

Ha falsamente affermato che l’istituto di ricerca conduce “attacchi malware (che minacciano) la sicurezza informatica e le infrastrutture critiche (sic)”.

Nessuna prova è stata citata perché non esiste, incluso il presunto malware russo contro “un impianto petrolchimico in Medio Oriente”, insieme a “scansioni e sondaggi di strutture statunitensi”.

Pompeo ha accusato falsamente la Russia di “impegnarsi in attività pericolose e dannose che minacciano la sicurezza degli Stati Uniti e dei nostri alleati (sic)”.

Quanto sopra è ciò che gli Stati Uniti ei loro partner imperiali fanno ripetutamente – incolpando falsamente gli altri per i loro alti crimini.

Il regime di Trump ha anche imposto sanzioni illegali all’Iran per aver fornito benzina al Venezuela, il diritto legale di entrambe le nazioni di condurre relazioni commerciali bilaterali.

Il mese scorso, l’ex DNI del regime di Trump, Richard Grenell, ha incontrato segretamente il vicepresidente venezuelano per le comunicazioni Jorge Rodriguez in Messico, secondo Bloomberg News.

È stato un tentativo futile di convincere il presidente Maduro a dimettersi in vista delle elezioni statunitensi del 3 novembre, Trump alla ricerca di un successo da pubblicizzare in politica estera per nascondere i suoi fallimenti .

La guerra degli Stati Uniti al Venezuela con altri mezzi, in particolare da parte di Trump, ha imposto grandi difficoltà solo al suo popolo, non riuscendo a ottenere un cambio di regime.

Il coinvolgimento di Guaido in attesa, come presidente designato dagli Stati Uniti nel progetto di cambio di regime, lo ha reso ampiamente disprezzato dalla stragrande maggioranza dei venezuelani.

Separatamente, l’ambasciata della Russia negli USA ha risposto all’inaccettabile inasprimento dei visti per i suoi giornalisti da parte del regime di Trump, per aver creato questi “barriere artificiali (che impediscono) il loro normale lavoro”, aggiungendo:

“In particolare, la limitazione del periodo di permanenza dei dipendenti dei media stranieri a 240 giorni (con possibilità di proroga fino a 480 giorni) non consentirà loro di coprire in modo coerente gli eventi locali”.

I giornalisti “dovranno lasciare gli Stati Uniti per molto tempo per ottenere un nuovo visto”.

Questa nuova politica si scontra con ciò che dovrebbe essere la “libertà di parola e la parità di accesso alle informazioni”.

Lunedì, la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha denunciato le accuse degli Stati Uniti di presunte minacce alla sicurezza informatica di Mosca, definendole “infondate”, aggiungendo:

“(I) a suo tempo (gli Stati Uniti hanno superato se stessi) nella retorica anti-russa con dichiarazioni estremamente dure che a volte rasentavano la bizzarra maleducazione”.

“Un tale approccio non gioverà al Dipartimento di Stato ed è indicativo del fatto che trattano la cultura e le norme della comunicazione da stato a stato con disprezzo”.

L’uomo d’affari Trump ha cercato di migliorare le relazioni con la Russia – l’obiettivo è stato vanificato circondandosi di intransigenti russofobi.

Lo stesso vale per l’ostilità degli Stati Uniti verso Cina, Iran e altri paesi nella sua lista di obiettivi per il cambio di regime.

Fonte: Global Research

Traduzione: Luciano Lago

*