Sanzioni e crimini della NATO in Siria Yemen, Iraq, Libia





(Sanctions, Sex Jihad, and Syria)

di Declan Hayes

Anche se la guerra è un inferno, massacrare i bambini con le sanzioni della NATO e colludere o giustificare quel massacro è infinitamente peggio.

Per quanto banale possa sembrare, siamo moralmente obbligati a opporci sia allo stupro di gruppo di bambini arabi sia a quei delegati della NATO che commettono tali crimini. Dobbiamo credere che anche i bambini siriani, i bambini yemeniti, i bambini palestinesi e quei bambini che parlano la lingua di Mishka, Masha e Dostoevskij sono creature di Dio e, quando chiamati, dobbiamo essere pronti a combattere e morire per loro.

I tirapiedi, i soliti sospetti, la sporcizia che è stata pagata per pubblicizzare la menzogna della NATO, secondo cui la Siria è uno Stato Narco, “pensano” in modo diverso. Il gruppo di collaboratori irlandesi che ha contribuito a diffondere quella menzogna lo ha fatto su istigazione della CIA, che, avendo già architettato il Caesar Act per massacrare i bambini siriani, lo stanno usando nel loro Captagon Act per imporre ancora più sanzioni , ancora più morti di innocenti, in Siria.

Siamo abbastanza franchi. Gli Stati Uniti e i loro barboncini britannici, israeliani, francesi e altri non hanno alcuna posizione morale in tutto questo, indipendentemente dal fatto che si tratti di bambini siriani, palestinesi, libici, yemeniti, iracheni o di lingua russa che loro stanno attualmente uccidendo.

E nemmeno i piagnucolosi Poms come il professore emerito Paul Dibb dell’Australia’s Strategic and Defence Studies Centre, che pensa che la guerra russo-giapponese del 1904 sia in qualche modo rilevante per l’Ucraina moderna, che, come con l’atteggiamento di Hitler nei confronti degli ebrei, vede la Russia e Putin come eterni nemici della civiltà e che conclude questo discorso pieno di odio “scherzando” sul fatto che la Russia dovrebbe essere completamente cancellata dalla faccia della terra.

Per quanto il cane di un drowerm come dicono in Australia, farebbe meglio di questo vecchio pedofilo incontinente, Dibb e la rabbia culturale australiana su cui è ingrassato, sono parte del problema tanto quanto lo sono i bassifondi irlandesi della CIA. Tanto come i commenti denigratori sugli irlandesi, prima di condannare l’ungherese Victor Orbán e lodare quell’imbecille di Zelensky come se fosse un incrocio tra l’ Oracolo di Delfi e Marco Aurelio , ma si prende la mia capra, come solo può fare un apologeta compiaciuto e balzato in piedi per la litania dei crimini di guerra della NATO al potere.

Contrariamente a quanto ridacchia questo sgranocchiatore di gamberi, la NATO ei suoi alleati non hanno e non hanno mai avuto una posizione morale elevata. Come sottolinea l’autobiografia di Goodbye To All That di Robert Graves, gli Ossies (australiani) avevano una reputazione non invidiabile per aver sparato ai prigionieri senza controllo, una politica che hanno continuato fino all’Afghanistan incluso. E non parliamo nemmeno del loro tradimento nei confronti di Julian Assange, o dei nativi di Timor orientale, o delle loro campagne di genocidio in Tasmania e Nuova Guinea o di come hanno permesso agli inglesi di far esplodere bombe atomiche nell’Australia meridionale, dove nessuno viveva “tranne pochi indigeni Abos”.

Se è una bussola morale che cerchiamo, non la otterremo dai piagnucolosi Poms australiani e nemmeno, se la mia esperienza è di qualche conto, la otterremo dall’isola che ha generato Dibb, dove la Fratellanza Musulmana ha minacciato di farmi causa, ambientata dalle loro accuse su di me e hanno convinto le unità di risposta armata dell’Hampshire a fare irruzione in casa mia, tutto per aver sottolineato la loro collusione con Mohamed al-Arefe, il principale reclutatore di giovani ragazzi e ragazze musulmani come Shamima Begum per fare la jihad sessuale nella Siria occupata dai ribelli.

Anche se ho avuto eminenti parlamentari irlandesi nel parlamento irlandese per mettere all’angolo il lacchè della NATO ed ex ministro degli Esteri, Simon Coveney, sulla collusione del suo governo con il massacro di massa dei bambini sciiti siriani fuori Aleppo nel 2017 , i suoi numerosi collaboratori della NATO lo aiutarono ad uscire da questo. I bambini sciiti, come dimostra la politca settaria dell’immigrazione in Iralnda, sono figli di un dio minore.

Quelle decine di bambini sciiti siriani sono stati attirati verso la morte da titolari di passaporti irlandesi che offrivano loro cioccolata e caramelle, qualcosa che non si sarebbe mai trovato in Hansel e Gretel, per non parlare di Mishka e Masha della Russia .

Non così il russo Dostoevskij, il cui Diario di uno scrittore spiega come i bambini infestano i suoi incubi, come fanno con chiunque altro di noi aborrisca la banda criminale organizzata della NATO. I bambini infestano certamente le pagine de I fratelli Karamazov, probabilmente il più grande romanzo mai scritto, in cui Ivan Karamazov, il più grande di tutti gli scrittori russi, fa processare Dio e tutta l’umanità per l’omicidio e la tortura di bambini indifesi, rappresentati nel romanzo da un bambina rinchiusa in una latrina, con il viso coperto di escrementi, che pregava disperatamente Dio per la liberazione.

I fratelli Karamazov, come tutta l’opera di Dostoevskij, è profondamente inquietante. Ma lo sono anche i crimini del belga Marc Dutroux , che ha rinchiuso le bambine che lui e i suoi gestori della NATO avevano ripetutamente stuprato di gruppo in oscuri sotterranei, dove morivano lentamente, pregando disperatamente Dio per la liberazione.

Bambini nello Yemen martoriato dalla guerra

La liberazione spesso viene, non da Dio, ma da quei semplici soldati timorati di Dio, che hanno prestato servizio sotto il generale Armageddon in Siria e che ora si trovano ad affrontare diavoli simili in Ucraina. Non per quelle anime semplici i complessi volumi di Dostoevskij o addirittura le grandi opere di Čajkovskij che hanno dovuto ascoltare dopo aver liberato Palmyra dagli americani, il cui paese è stato costruito sul genocidio, la fame e l’abuso di bambini a livello industriale.

Anime semplici, i cui gusti sarebbero più Rivers of Babylon di Boney M, basato sul sublime Salmo 137 , che canta così dolcemente dei dolori della perdita e della prigionia prima di finire con questi versi agghiaccianti:

Felice è colui che afferra i tuoi bambini

e li sbatte contro le rocce.

Anche se non ero in giro per testimoniare quanto gli Ebrei avessero, e apparentemente abbiano ancora, con gli Edomiti che avrebbero contemplato una tale ferocia in stile NATO, so che tutti quei crimini devono finire, non importa dove la NATO li perpetra e che a loro non finirà per fornire argomenti ragionevoli agli irragionevoli criminali di guerra della NATO, non importa quanto in alto si trovino nella catena alimentare o, come il principe pagliaccio Zelensky, sembrino essere.

So anche che tutti dobbiamo fare la nostra parte per porre fine a questi incubi una volta per tutte. Anche se il nuovo anno vedrà probabilmente il generale Armageddon diventare uno Zhukov sull’Ucraina per porre un limite a quella minaccia che, purtroppo, non sarà sufficiente, per quanto alto sia il prezzo.

Gli apparati legali, accademici e mediatici combinati di Russia, Cina, Siria e Iran devono istituire una nuova serie di processi di Norimberga dove i suonatori di organi della NATO così come Zelensky e le loro altre scimmiette sono tenuti a rendere conto dei loro crimini contro l’umanità. Sarei onorato e lieto di contribuire a questo processo a nome dei bambini sciiti siriani martirizzati, dei bambini greco-ortodossi che sono stati stuprati sulle montagne di Qalamoun, dei bambini alawiti a cui sono stati prelevati gli organi a Latakia e di tanti altri la cui innocenza violata mi perseguita ancora, come dovrebbe, così come per tutti coloro che li conoscevano e li ricordano ancora.

Fonte: Strategic Culture

Traduzione: Luciano Lago