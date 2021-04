Sangue contro Oro

da Redazione

L’eterno conflitto del “sangue contro l’oro” dove, nel caso dello Yemen, trattasi di oro nero, il petrolio che consente ll’Arabia Saudita di acquistare enormi quantità di armi (primo importatore al mondo) di cui si serve per attuare una guerra genocida contro il popolo yemenita.

Un conflitto dimenticato che ha fatto già oltre centomila morti, in massima parte civili, in cui, oltre all’Arabia Saudita, sono coinvolti Stati Uniti, Gran Bretagna e altre potenze (Emirati Arabi Uniti, ecc.).

Accendiamo i riflettori su questa tragedia e ne parleremo nella teleconferenza di domani sera.

In diretta domani 9/04 alle 21,15, sul canale Casaggi Modena Identitaria e Il Pensiero Forte.it su Facebook e su You Tube