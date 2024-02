Sanaa: Il tempo del cosiddetto protettorato americano nel Mar Rosso è finito

Il tempo del cosiddetto protettorato americano nel Mar Rosso è finito, ha affermato il ministro della Difesa yemenita. Il Ministro della Difesa del Governo di Salvezza Nazionale dello Yemen ha ribadito che le forze armate yemenite non impediranno la navigazione di alcuna nave nel Mar Rosso, ad eccezione delle navi israeliane o delle navi dirette ai porti della Palestina occupata.

Mohammad Nasser al-Atifi ha affermato questo in un discorso domenica 25 febbraio, sottolineando che la rotta marittima internazionale nel Mar Rosso è sicura e che l’esercito yemenita non avrebbe causato alcun danno alle navi che vi navigavano.

Ha continuato: “Siamo i guardiani della libera navigazione nel Mar Rosso, nel Golfo di Aden, nel Mar Arabico e nello stretto di Bab al-Mandeb. »

Egli ha sottolineato che “il regime sionista rappresenta una fonte di minaccia permanente alla sicurezza marittima nel Mar Rosso e nel Mar Arabico, la cui struttura è stata opportunamente modificata dopo l’intervento dell’esercito yemenita per distruggere l’egemonia israeliana”.

Mohammad Nasser al-Atifi ha aggiunto che “lo Yemen non si preoccupa delle misure ostili degli Stati Uniti per sostenere gli interessi del regime sionista”.

Ha affermato che “i funzionari americani erano ben consapevoli di non poter spaventare gli yemeniti con le loro armi”.

Batterie missili degli Houthi nello Yemen

In linea con ciò, Mohammed Abdel Salam, portavoce di Ansarullah yemenita, ha condannato fermamente gli attacchi aerei statunitense-britannici sullo Yemen e li ha descritti come un’aggressione inaccettabile.

“L’aggressione americano-britannica è parte dei vani sforzi di Washington e Londra per impedire il sostegno dello Yemen alla resistenza palestinese”, ha detto, sottolineando che il governo di Sanaa si è riservato il diritto di rispondere all’aggressione americano-britannica.

Fonte: Al Manar

Nel frattempo, molte navi commerciali che navigano nel Mar Rosso, per evitare gli attacchi dagli Houthi, stanno utuizzando a messaggi preventivi di dissociazione da Israele.

Numerose navi hanno fatto ricorso ai messaggi AIS indicando la loro non affiliazione con Israele. L’AIS, o Automatic Identification System, è un sistema utilizzato nella navigazione marittima per identificare e tracciare la posizione delle navi.

Spire Global ha dimostrato che le navi utilizzano messaggi di destinazione AIS protettivi come “allchinesecrew” o “norelationtoisrael”, una pratica che è aumentata in modo significativo dopo la metà di gennaio.

In questo modo si evitano gli attacchi degli Houthi. (Al Jazeera )

Traduzione: Luciano Lago

Traduzione: Luciano Lago