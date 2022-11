Salvare la faccia: qualche consiglio a Volodymyr Zelensky





di Batiushka

“ Poco importa che voi, signori, vi inchinate davanti a loro,

non otterrete mai il riconoscimento dell’Europa:

sarete sempre per loro,

non servi, ma servi della loro indole illuminata . (FI Tyutchev, diplomatico e poeta russo, maggio 1867)

“ Essere un nemico dell’America può essere pericoloso, ma essere un amico è fatale . (Henry Kissinger)

Abbandonare l’Ucraina

L’élite americana sta iniziando a rendersi conto di aver totalmente sottovalutato la Russia in ogni modo. Ad esempio, il 25 marzo 2014, l’arrogante Obama ha definito con disprezzo la Russia ” una potenza regionale, minacciando gli altri per debolezza (sic!). (Chiaramente stava parlando degli Stati Uniti). Di conseguenza, accecati dall’arroganza, alcuni negli Stati Uniti stanno ora ammettendo che l’Ucraina, il paese più corrotto d’Europa, è un’anatra morta, il gioco non vale più la candela.

Oltre ad essere un buco nero per il denaro e le attrezzature militari occidentali, l’Ucraina non è più il problema. È uno spettacolo secondario, una distrazione, un semplice sintomo di qualcosa di molto più importante. Il vero problema è ciò che sta accadendo in tutto il mondo ora sotto la guida della Russia: la fine del mondo unipolare, dell’egemonia globale degli Stati Uniti, camuffata sotto il termine più innocente di “globalismo”.

Come risultato della decisione e della capacità della Russia di opporsi al tiranno globale, l’intero mondo non occidentale ora lo sta resistendo. Ad esempio, al recente incontro del G20 in Indonesia, il dibattito non riguardava l’Ucraina, ma se continuare o meno ad accettare il dominio imperiale americano (“l’ordine internazionale basato sulle regole”). Tutti i paesi dell’America Latina, dell’Africa e quattro paesi asiatici hanno detto no, è finita, il mondo è ormai multipolare. Taiwan sarà inevitabilmente cinese e presto – e aspetterà che le truppe cinesi appaiano in Mesopotamia per prendere il controllo del petrolio e del gas iracheno e ricostruire questo tragico paese.

La libertà ci chiama. Gli elitari occidentali, a lungo ingannati, devono essere scioccati: altri “poteri regionali” stanno ora resistendo al tiranno. Forse anche per debolezza? Zelenskyj doveva aver sospettato che il suo capo, fino ad ora autoproclamatosi padrone dell’universo, si sarebbe sbarazzato di lui. È un perdente e gli Yankees non sopportano i perdenti.

Quando gli Stati Uniti si renderanno conto che le nazioni libere del mondo si stanno rivoltando contro di loro, non esiteranno ad incolpare il regime di Kiev. Gli Stati Uniti devono salvare la faccia. Kyiv è avvertita: dovrà ricominciare a negoziare con la Russia. È meglio che Zelensky pianifichi la sua fuga ora, perché gli ucraini non lo perdoneranno per averli guidati con una rete di bugie. Indipendentemente dalle affermazioni deliranti di Zelensky secondo cui non ci saranno negoziati con la Russia e che rioccuperà i territori russi, compresa la Crimea, ci sono tre motivi per cui gettare la spugna ora, prima che qualsiasi cosa non diventi molto, molto più seria.

Tre motivi per visitare ora

In primo luogo, la Russia si è avvicinata con riluttanza alla strategia americana “shock and awe” di distruggere le infrastrutture, come hanno fatto gli Stati Uniti in Germania e in Giappone (seconda guerra mondiale), poi in Serbia e in Iraq. Nel mirino centrali e reti elettriche, ponti e “centri decisionali”, come alcuni edifici governativi a Kiev.

La Russia è a uno o due massicci attacchi missilistici dal colpo fatale che metterà fuori uso i sistemi elettrici, idrici e ferroviari dell’Ucraina. Con metà dell’infrastruttura elettrica ucraina messa fuori uso dai primi tre attacchi alla rete elettrica, iniziano a svolgersi manifestazioni per protestare contro il deterioramento della situazione, e Zelensky invia l’odiata e temuta polizia segreta ucraina, la SBU, per disperderli. Vieta anche la copertura di queste proteste nei suoi media pesantemente censurati. L’impianto elettrico è entrato in una fase di “squilibrio arbitrario e incontrollato”. Agli ucraini è stato chiesto di lasciare il Paese per l’inverno. Per andare dove? Chi li vuole? E questo include anche i militari?

In secondo luogo, una volta neutralizzata l’infrastruttura, le 380.000 truppe russe regolari e appena mobilitate saranno completamente integrate con le forze alleate nell’Ucraina orientale. Anche senza di loro, le forze russe continuano ad avanzare nel Donbass. Un’offensiva invernale di circa mezzo milione di truppe otterrà enormi guadagni su tutto il fronte, avanzando di centinaia di miglia e aggravando le vertiginose perdite per Kiev e per la NATO. In caso di successo, i generali del presidente Putin hanno la possibilità di inviare una grande forza dalla Bielorussia nell’Ucraina occidentale per tagliare le rotte di rifornimento della NATO dalla Polonia. Ciò potrebbe facilmente portare al crollo totale delle già devastate forze ucraine e dei loro mercenari.

La Russia ora va fino a Leopoli e al confine polacco. È stata costretta a farlo. Il regime di Kiev l’ha realizzato da solo. Tutto ciò che la Russia voleva era la sicurezza per la Crimea e il Donbass e un’Ucraina neutrale e non nucleare. Tutto poteva essere così semplice.

Nuove forze russe in arrivo

In terzo luogo, i paesi occidentali, e persino il senza cervello Stoltenberg, stanno soffrendo per la stanchezza dell’Ucraina. Le bandiere ucraine sono state quasi tutte rimosse in Europa. Il supporto è diminuito mentre la realtà è emersa. Le scorte di armi dei paesi della NATO si sono gravemente esaurite e in Europa sono comparsi gli scioperi e il conseguente caos sociale.

Questo è il risultato di un’inflazione a due cifre e di una recessione economica, provocata dalle sanzioni suicide occidentali, sì, quelle “contro la Russia” (!). “Siamo freddi e affamati nel nostro paese perché hai dato tutto a questo branco di perdenti di Kiev e ai profittatori ucraini con cui hai invaso il nostro paese”. Il mascalzone dalla bocca cattiva, Viktoria Nuland, ha raggiunto il suo obiettivo in Europa. Tutto ciò fa della Russia il vincitore strategico e costringe Stati Uniti, Regno Unito e Unione Europea a chiedere a Zelenskyj di riprendere il dialogo. Il primo ministro finanziere britannico Sunak (a cui di politica importa poco e la conosce ancora meno) ha usato un modesto pacchetto di aiuti britannici, annunciato durante la sua recente visita a Kiev, per dire a Zelensky che Londra in bancarotta non potrà più pagare. Kiev deve negoziare con Mosca.

Successivamente, il quarto round di attacchi missilistici sulle infrastrutture ucraine è stato ritardato. Il presidente Putin sta aspettando di vedere se Zelenskyj cederà e avvierà negoziati realistici prima che la Russia lanci l’assalto finale alle infrastrutture ucraine e l’offensiva invernale

Il premier britannico Sunak con Zelensky

Abbandonare Zelenskij

Almeno alcuni membri del regime di Biden si rendono conto (ma non lo stesso Biden, il quale non è in condizione di ottenere nulla – un chiaro caso di abusi sugli anziani) che dovranno deludere il miliardario ebreo come capro espiatorio per la sconfitta dell’Ucraina. Proprio come hanno fatto a innumerevoli dittatori e gangster in America Latina, Medio Oriente e Asia negli ultimi decenni, gli Stati Uniti porteranno loro lo stesso destino nella loro repubblica delle banane Monsanto/Cargill. Può Zelenskyj avere ancora delle illusioni su questo? Naturalmente, gli Stati Uniti negheranno che la guerra in Ucraina sia mai stata tra Stati Uniti e Russia e dichiareranno che si trattava solo di un “conflitto interno” tra Ucraina e Russia.

L’ex agente ucraino della CIA, l’attore Zelensky, ha ora svolto il suo ruolo. L’attacco missilistico ucraino sulla Polonia e l’insistenza del presidente ucraino sul fatto che si trattasse di un attacco russo, nonostante le chiare prove del contrario, hanno colpito la credibilità di Zelensky. L’intenzionale attacco sotto falsa bandiera ucraino sul territorio polacco/NATO, inteso a provocare la NATO o almeno a spingere la Polonia alla guerra, è un patetico imbarazzo. Anche rispetto a tutte le altre ridicole false bandiere messe in scena da Zelensky, come Boutcha, che venali giornalisti occidentali sono stati pagati per riportare, questa è andata troppo oltre. L’Occidente si sta stancando delle buffonate di Zelensky. Una pallottola in testa costa molto meno che continuare a sovvenzionare questo pagliaccio.

Alcuni si svegliano con Zelensky, che è pronto a iniziare una guerra nucleare per evitare di negoziare. Alcuni potrebbero persino capire ora che le sue assurde affermazioni secondo cui il presidente Putin ha sempre voluto occupare tutta l’Ucraina e restaurare l’URSS, persino conquistare tutta l’Europa, sono favole. Queste storie vengono raccontate da Kiev solo agli alimentatori occidentali per ottenere aiuti militari e finanziari e soprattutto per attirare la NATO nella guerra. (Il mezzo americano Churchill trascorse tutto il 1941 cercando di convincere gli Stati Uniti a partecipare alla guerra della Gran Bretagna contro la Germania; a differenza di Zelensky, Churchill riuscì sottolineando la sua compatibilità razziale e facendo penzolare agli Yankees la carota dell’Oceano Pacifico. Zelensky non può offrire né l’uno né l’altro). Il presidente Putin ha affermato chiaramente in più di un’occasione che: Chi non rimpiange l’Urss non ha cuore, ma chi vuole restaurarla non ha cervello ”. Il desiderio di restaurare l’Unione Sovietica fallita è un mito della propaganda occidentale usato dai trafficanti d’armi e dai politici bugiardi per giustificare la loro avidità e ambizione.

Tre motivi per correre subito

Dal momento che la NATO ha rifiutato categoricamente di inviare truppe in Ucraina e non esiste una “coalizione dei volenterosi” ad eccezione di alcuni fanatici polacchi e baltici che ora vengono eliminati come mercenari in Ucraina, cosa può fare Zelensky? Potrebbe incitare il comandante in capo ucraino, il generale Zaluzhny, ad aprire un’offensiva finale (sì, finale) a Donetsk o Zaporizhia per recuperare il sostegno occidentale. Tuttavia, il generale Zaluzhny è stanco di mandare le sue truppe a suicidarsi. Dopo tutto, è un militare professionista. Zelensky, nel frattempo, è un giullare della Casa Bianca, a cui importa solo della propria sopravvivenza. Zaluzhny ha altre considerazioni. Qui c’è il potenziale per un colpo di stato, una rivolta di palazzo a Kiev.

Da un lato, i neonazisti omicidi ed egocentrici dell’Ucraina che circondano Zelensky e che sono stati tutti messi al potere dagli Stati Uniti non tollereranno la resa. D’altra parte, gli ucraini comuni, freddi e affamati si chiederanno perché tutto questo non è stato evitato fin dall’inizio accettando la neutralità ucraina e mantenendo le promesse di Minsk 2 con i loro fratelli russi? (Una bella domanda, che dovrebbe essere posta a tutti i leader occidentali che l’hanno anche respinta). Zelensky si trova quindi intrappolato tra i neonazisti e il popolo ucraino moderato, tra l’incudine e il martello. È una situazione perdente per lui.

I russi non odiano gli ucraini, sono fratelli. Ma odiano i nazisti. Sono nemici. I nazisti non possono aspettarsi quartiere dai russi e lo sanno. L’URSS liberò la sua parte della Germania dai nazisti, liberando così i loro fratelli tedeschi. È lo stesso ora in Ucraina. Con la liberazione dell’intera Ucraina da parte dei russi (che non era originariamente prevista dalla Russia, ma ora è necessaria), una nuova ondata di “profughi” ucraini colpirà l’Europa occidentale, forse anche prima di Natale. Questa potrebbe essere la goccia che fa traboccare il vaso per un’Europa piena di profughi provenienti da altre guerre altrettanto stupide e inutili dell’impero americano: iracheni, afgani, siriani, libici, albanesi e ora ucraini. L’Europa non ne può più. Si sgretola in ondate di disordini sociali e nemmeno la Britannia può dominare quelle ondate.

L’ignorante Stoltenberg (di nuovo lui) dichiarò che la sconfitta dell’Ucraina significava una (nuova) sconfitta della NATO. In effetti, la NATO superflua è stata sconfitta molto tempo fa, ma Stoltenberg è troppo ignorante per aver visto il messaggio sul muro e unirsi alle lunghe file di ex schiavi statunitensi, inclusi interpreti afgani e iracheni, ora disoccupati. Gli Stati Uniti e i suoi vassalli della NATO devono ora invertire la rotta. Una dichiarazione del tipo: siamo rimasti delusi da quegli ucraini bevitori di vodka che si sono arresi (cosa possiamo aspettarci da quei subumani slavi?), ma abbiamo ottenuto la più grande vittoria della nostra storia perché siamo riusciti a fermare la brutale bestia russa al confine polacco. Missione compiuta “. Questo andrebbe bene. Gli Stati Uniti e i suoi vassalli non possono salvare la faccia, ma, dato che si preoccupano solo delle pubbliche relazioni, possono almeno fingere di salvare la faccia – incolpando Zelenskyj.

Potrebbero, opportunamente, farlo assassinare in modo che non dica la verità su ciò che è realmente accaduto dietro le quinte negli ultimi anni (ne sa fin troppo), incolpando gli “estremisti” e facendo di lui un nuovo martire ebreo. Se fossi Zelensky, oggi stesso partirei per Tel Aviv. L’Ucraina ha ancora aerei?

fonte: The Saker

Traduzione: Luciano Lago