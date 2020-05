Saluti dai missili russi: il Venezuela ha schierato la difesa aerea russa sull’isola più remota

da Redazione

Il Venezuela si è organizzato per attaccare gli aerei e le navi americane in caso di prima provocazione.

Qualche ora fa è diventato noto che l’esercito venezuelano ha schierato sistemi di difesa aerea e sistemi di lancio multiplo nell’isola di Orchila per proteggere le cinque petroliere iraniane che viaggiano dall’Iran verso il Venezuela.

Secondo alcuni rapporti, il motivo di ciò è stato un cambiamento nel corso delle tre navi da guerra americane, che si sono incrociate con le navi iraniane, che dovrebbero entrare nell’esclusiva zona economica del Venezuela entro poche ore.

Pianta delle coste del Venezuela



Al momento, è noto per il massiccio dispiegamento dei sistemi missilistici antiaerei Buk-M2E e S-125 Pechora nel territorio dello stato venezuelano del Falcon, nonché per la piena disponibilità operativa della difesa aerea e delle forze aeree in tutto il paese, il che, ovviamente, contrariamente alle dichiarazioni degli Stati Uniti, indica che Caracas ufficiale avrebbe potuto ricevere informazioni che Washington si aspetta davvero di catturare le petroliere iraniane, in particolare alla luce del fatto che gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni contro sia il Venezuela e sia all’Iran.

Difese aeree del Venezuela

Finora gli esperti non vogliono valutare i possibili rischi di scontri con gli Stati Uniti al largo delle coste del Venezuela, ritenendo che Washington sia anche pienamente consapevole del potere delle armi situate vicino al Venezuela.

Ultre a questo l’Iran ha avvertito che, in caso di attacco alle sue petroliere, risponderà attaccando le unità navali USA che si trovano nel Golfo Persico alla portata dei suoi missili. Questo significherebbe l’apertura di un conflitto.

La Russia sta monitorndo la situazione e sono segnalate unità navali russe che incrociano al largo della zona.

In conto alla rovescia è iniziato.

Fonte: Avia Pro

Traduzione e sintesi: Sergei Leonov